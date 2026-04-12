Time Out: Τα καλύτερα all-inclusive θέρετρα στην Ευρώπη, για ζευγάρια ή οικογένειες - Και δυο ελληνικά στη λίστα - iefimerida.gr

Η ειδικός στα ξενοδοχεία Heidi Fuller-Love παρουσιάζει τις κορυφαίες επιλογές της για κρατήσεις το καλοκαίρι του 2026, για κάθε πιθανό βαλάντιο και budget.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η λίστα παρουσιάζει μια ποικιλία all-inclusive ξενοδοχείων στην Ευρώπη, εστιάζοντας σε πολυτελείς επιλογές με γαστρονομικές εμπειρίες και premium παροχές, όπως το Ikos Andalusia στην Ισπανία.

Παρουσιάζονται επιλογές για ζευγάρια που αναζητούν ρομαντικές αποδράσεις, όπως το TRS Ibiza Hotel, και για λάτρεις της δράσης με το Alpinresort Sport & Spa Saalbach στην Αυστρία.

Προτείνονται all-inclusive θέρετρα για οικογένειες, όπως το Creta Maris στην Ελλάδα, το Iberostar Selection Lagos στην Πορτογαλία και το Olympic Lagoon Resort στην Κύπρο.

Με την αυξανόμενη δημοτικότητα των all-inclusive ξενοδοχείων —όπου μπορείς να απολαύσεις χωρίς περιορισμούς, να παραγγείλεις εκείνη την έξτρα μαργαρίτα ή να αφήσεις τα παιδιά να φάνε όσα παγωτά θέλουν χωρίς να σκέφτεσαι τον λογαριασμό— τα ευρωπαϊκά all inclusive θέρετρα αποτελούν την ιδανική λύση για τέλειες διακοπές. Δεν θυμίζουν πλέον τα «κιτς» καταλύματα του παρελθόντος· τα σημερινά all-inclusive είναι κομψά, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, άψογο περιβάλλον και υψηλού επιπέδου διαμονή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λίστα θα βρείτε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και αλλού, για κάθε πορτοφόλι. Από ηλιόλουστα spa resorts ιδανικά για ερωτευμένα ζευγάρια μέχρι οικονομικές επιλογές με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και παραθαλάσσια ξενοδοχεία φιλικά προς οικογένειες γεμάτα δραστηριότητες, αυτές είναι οι κορυφαίες προτάσεις του βρετανικού Time Out για τα καλύτερα all-inclusive στην Ευρώπη.

Τα καλύτερα all-inclusive στην Ευρώπη

1. Ikos Andalusia

Με μενού από σεφ βραβευμένους με αστέρια Michelin, οκτώ κομψά μπαρ και μια σειρά από premium παροχές, εδώ θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία σε αυτό το παραθαλάσσιο spa resort στην ηλιόλουστη Costa del Sol της Ισπανίας. Εκτός από το φαγητό, θα βρείτε εννέα πισίνες, αμέτρητες δωρεάν δραστηριότητες και μια παραλία με σκούρα άμμο — ιδανική για να «κάψετε» και τις θερμίδες σας.

2. TRS Ibiza Hotel, Ίμπιζα

Αν αναζητάτε ένα all-inclusive σε καλή τιμή που προσφέρει ρομαντικές στιγμές για δύο, αυτό το adults-only παραθαλάσσιο καταφύγιο είναι ιδανικό. Με gourmet εστιατόρια, χαλαρωτικό spa, τρεις εντυπωσιακές πισίνες και προστατευμένη παραλία, υπόσχεται μια ειδυλλιακή απόδραση στις Βαλεαρίδες. Η αναβάθμιση σε Signature Level προσφέρει VIP προνόμια και πρόσβαση σε τοπικά events.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Alpinresort Sport & Spa Saalbach, Αυστρία

Για τους λάτρεις της δράσης, αυτό το τετράστερο adults-only ορεινό resort βρίσκεται δίπλα σε πίστες σκι τον χειμώνα και μονοπάτια πεζοπορίας το καλοκαίρι. Μετά την ένταση της ημέρας, πέντε σάουνες, θερμαινόμενες πισίνες και εξαιρετική τοπική κουζίνα προσφέρουν την τέλεια χαλάρωση.

﻿Alpinresort Sport & Spa Saalbach, Αυστρία / instagram

4. Zoetry Mallorca

Για μια εκλεπτυσμένη εμπειρία, αυτό το κομψό resort στεγάζεται σε ανακαινισμένο αρχοντικό της Μαγιόρκα κοντά στις παραλίες του Es Trenc. Με κρεβάτια με ουρανό, πολυτελές spa και γαστρονομία υψηλού επιπέδου, αποτελεί κορυφαία επιλογή.

5. Regnum The Crown, Τουρκία

Ένα ολοκαίνουργιο πολυτελές resort με έμφαση στην ευεξία. Διαθέτει ευρύχωρες σουίτες, υπηρεσία μπάτλερ και rooftop πισίνα μόνο για ενήλικες, ενώ για οικογένειες προσφέρει υδάτινο πάρκο, kids clubs και μεγάλη ποικιλία κουζίνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Regnum The Crown, Τουρκία / instagram

Τα καλύτερα all-inclusive για οικογένειες

1. Creta Maris, Ελλάδα

Ένα resort σαν μικρό χωριό κοντά στη Χερσόνησο, που προσφέρει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Με 15 πισίνες, waterpark, spa, υπαίθριο σινεμά και επτά εστιατόρια, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες.

Ένα resort σαν μικρό χωριό κοντά στη Χερσόνησο / instagram

2. Iberostar Selection Lagos, Πορτογαλία

Ιδανικό για οικογένειες με περιορισμένο budget, αυτό το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο προσφέρει άνεση χωρίς υπερβολές, με δραστηριότητες για παιδιά και εύκολη πρόσβαση στην πόλη Lagos.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Olympic Lagoon Resort Ayia Napa, Κύπρος

Ένα resort γεμάτο δραστηριότητες, με τεχνητή λίμνη, παιδικά clubs και πολλές επιλογές διασκέδασης, ιδανικό για οικογενειακές διακοπές.

4. Grecotel Corfu Imperial, Ελλάδα

Σε ιδιωτική χερσόνησο στην Κέρκυρα, αυτό το πολυτελές resort συνδυάζει φυσική ομορφιά με υψηλή γαστρονομία και οικογενειακές παροχές.