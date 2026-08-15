Tα καλύτερα Airbnb της Ευρώπης για το 2026 - Kαι ένα ελληνικό μέσα στη λίστα - Σε ποιο νησί βρίσκεται - iefimerida.gr

Για αυτού του είδους τα πολύ ξεχωριστά ταξίδια, οι συντάκτες του περιοδικού Time Out επέλεξαν τα αγαπημένα τους Airbnb στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2026.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στις επιλογές του Time Out περιλαμβάνονται καταλύματα που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, όπως ένα φωτεινό διαμέρισμα στο Τραστέβερε της Ρώμης με ξεχωριστή ταράτσα και ένα διαμέρισμα με πανοραμική θέα στη θάλασσα στον ήσυχο Πόρο.

Για απόδραση στη φύση, στην αγγλική επαρχία προτείνονται μια απομονωμένη ξύλινη καμπίνα στο Σόμερσετ, χωρίς ρεύμα και με εξωτερική μπανιέρα, καθώς και δεντρόσπιτα που προσφέρουν πλήρη ιδιωτικότητα μέσα στο δάσος.

Για ταξίδια με παρέα ξεχωρίζει μια ρουστίκ βίλα δέκα ατόμων στην Τοσκάνη με τεράστιο κήπο και θέα, καθώς και μια ευρύχωρη καμπίνα στο Νότιγχαμσάιρ με ιδιωτικό κινηματογράφο και τζακούζι στην αυλή.

Στις πόλεις, οι προτάσεις περιλαμβάνουν ένα φωτεινό διαμέρισμα στο Πόρτο, ένα υπόγειο στο Ρέικιαβικ με πλούσια δισκοθήκη για καταφύγιο από τον καιρό και ένα διαμέρισμα με αισθητική μπάουχαους στο ήσυχο Βερολίνο.

Υπάρχουν ταξίδια που θέλουν ξενοδοχειακά κρεβάτια, μπουρνούζια και μπουφέ πρωινού, αλλά υπάρχουν και εκείνα που ζητούν κάτι διαφορετικό: έναν δικό σου χώρο, την αίσθηση πως ζεις σαν ντόπιος, έστω για λίγες μέρες.

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Όχι τα πιο εντυπωσιακά ή ακριβά

Για αυτού του είδους τα ταξίδια, οι συντάκτες του περιοδικού Time Out επέλεξαν τα αγαπημένα τους Airbnb στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2026, όχι τα πιο εντυπωσιακά ή ακριβά που καταλήγουν σε lifestyle περιοδικά, αλλά αυτά που έχουν πραγματικά επισκεφθεί και αγαπήσει.

Στη Ρώμη, η επιλογή πέφτει σε ένα φωτεινό διαμέρισμα στο Τραστέβερε, τη γειτονιά που παραμένει η πιο δημοφιλής της ιταλικής πρωτεύουσας. Η υπεύθυνη περιεχομένου του Time Out, Καταρίνα Τσεστερέλι, περιγράφει τη διακόσμηση ως φωτεινή και παιχνιδιάρικη, με φυσικό αέρα, όμως αυτό που ξεχωρίζει είναι η ταράτσα, όπου το πρωί σερβίρονταν αγορασμένα από γειτονικά αρτοποιεία γλυκίσματα και καφές, με την πόλη να ξυπνά από κάτω.

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Στην αγγλική επαρχία, στο Σόμερσετ, βρίσκεται μια απομονωμένη ξύλινη καμπίνα δύο δωματίων, εκτός δικτύου ρεύματος, με περιμετρικό deck, εξωτερική μπανιέρα και θέα στα λιβάδια της περιοχής. Η υπεύθυνη τμήματος φαγητού και ποτού του Time Out στο Λονδίνο, Λεόνι Κούπερ, τη συστήνει ως έναν παράδεισο μακριά από τα πάντα, φτιαγμένη από ξύλο ελάτης, με πλεκτά πάνελ από φουντουκιά και κουζίνα από δρυ και σφενδάμι.

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Στην Ελλάδα, στον Πόρο, ένα διαμέρισμα με ηλιόλουστη βεράντα στην περιοχή Ασκέλι προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα. Η αρχισυντάκτρια Ευρώπης του Time Out, Έλα Ντόιλ, περιγράφει το νησί ως ήσυχη εναλλακτική του πολύ πιο τουριστικού νησιού της Πάρου, μόλις μία ώρα από την Αθήνα με το ταχύπλοο. Κάθε πρωί ξεκινούσε με φρέντο καπουτσίνο, σπανακόπιτα και μπουγάτσα, ενώ για τις πιο μακρινές παραλίες προτείνει ενοικίαση μηχανής ή ποδηλάτου.

Στην Τοσκάνη, στο μικρό χωριό Μοντικιέλο, μια βίλα δέκα ατόμων φιλοξένησε ομάδα φίλων για ένα ταξίδι που, όπως γράφει η Τσεστερέλι, θα μπορούσε να είναι σκηνικό ριάλιτι επιβίωσης. Οι εσωτερικοί χώροι είναι ρουστίκ αλλά με μοντέρνες πινελιές, ενώ ο κήπος, τεράστιος και ήσυχος, είναι ιδανικός για αργά πρωινά ή απεριτίφ το ηλιοβασίλεμα με θέα στους λόφους της Βαλ ντ' Όρτσια.

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Στην αγγλική ύπαιθρο, τα δεντρόσπιτα της Elmore Wild χτισμένα εξ ολοκλήρου μέσα σε δέντρα προσφέρουν πλήρη ιδιωτικότητα, με εξωτερική μπανιέρα, τζάκι και κιάλια για παρατήρηση πουλιών. Η Ντόιλ έμεινε στο «Wildcat», ένα από τα οκτώ σπίτια της ιδιοκτησίας, και συστήνει να παραγγείλει κανείς φαγητό από τα καλάθια και τα έτοιμα γεύματα που προσφέρει η επιχείρηση, αντί να κουβαλά προμήθειες από το Λονδίνο.

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Στο Πόρτο, ένα γαλάζιο διαμέρισμα κολλημένο στα τείχη Φερναντίνα φιλοξένησε τη συντάκτρια India Lawrence με δύο φίλες. Χάρη στα φεγγίτες και τα ψηλά γαλλικά παράθυρα, ο χώρος πλημμυρίζει φυσικό φως, ενώ λίγα λεπτά μακριά βρίσκεται το πάρκο ντας Βιρτούδες, γεμάτο ντόπιους κάθε ηλιοβασίλεμα.

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Στο Ρέικιαβικ, ένα υπόγειο διαμέρισμα γεμάτο βινύλια αποδείχθηκε ιδανικό καταφύγιο για την Ντόιλ όταν ο ισλανδικός καιρός έγινε απρόβλεπτος. Το σπίτι διέθετε πικάπ, εκτενή δισκοθήκη και βασικά είδη κουζίνας, ενώ οι οικοδεσπότες είχαν αφήσει σοκολατάκια λάβας και μακαρόν στο ψυγείο.

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Στη Νότιγχαμσάιρ, μια καμπίνα σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει μικρή απ' έξω αλλά να χωράει άνετα τέσσερις κρεβατοκάμαρες, κουζίνα και σαλόνι, φιλοξένησε ομάδα φίλων μαζί με ιδιωτικό κινηματογράφο και τζακούζι στην αυλή.

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Και στο Βερολίνο, στη γειτονιά Νόικελν, ένα διαμέρισμα με μπαουχάους αισθητική πρόσφερε στον διευθυντή περιεχομένου του Time Out, Τζέιμς Μάνινγκ, και την οικογένειά του, μια ήσυχη βάση στη γειτονιά Σίλερκιτς, μακριά από τη φασαρία αλλά κοντά σε καφέ και τη λαϊκή αγορά της περιοχής.