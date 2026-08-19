Στην Πάτμο η Μαντόνα μετά την Κέρκυρα, διεθνής προβολή του νησιού -Τι λέει ο δήμαρχος - iefimerida.gr

Η Πάτμος έγινε ο επόμενος προοπρισμός της νησί βρίσκεται η Μαντόνα.
Μετά την επίσκεψή της στην Κέρκυρα, η διεθνής σταρ, βρέθηκε στο νησί κάτι που, σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη, λειτουργεί ως σημαντική προβολή του προορισμού στο εξωτερικό: «Η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο, όπως και πολλών άλλων διεθνών προσωπικοτήτων που επιλέγουν το νησί, αποτελεί τεράστια και ουσιαστικά δωρεάν διεθνή προβολή», ανέφεε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Όπως εξηγεί, η προβολή αυτή ξεπερνά τα όρια μιας απλής επίσκεψης, καθώς «η Πάτμος ταξιδεύει μέσα από τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».
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