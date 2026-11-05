Πού έχει ζέστη τον Δεκέμβριο; Οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για να απολαύσετε τον χειμωνιάτικο ήλιο το 2026 - iefimerida.gr

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη υποχωρούν, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν ήλιο, υψηλότερες θερμοκρασίες και ιδανικές συνθήκες για χαλάρωση και εξερεύνηση.

Ο Δεκέμβριος, μάλιστα, αποτελεί εξαιρετική περίοδο για μια απόδραση σε περιοχές του νότιου ημισφαιρίου, όπου ξεκινά το καλοκαίρι, αλλά και σε προορισμούς με ήπιο μεσογειακό ή τροπικό κλίμα.

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Από τις παραλίες της Καραϊβικής μέχρι τα ηφαιστειακά τοπία των Καναρίων Νήσων και τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, υπάρχουν πολλές επιλογές για όσους θέλουν να ανταλλάξουν τα χειμωνιάτικα ρούχα με μαγιό και γυαλιά ηλίου.

Ακολουθούν 13 προορισμοί που ξεχωρίζουν για τις χειμερινές διακοπές του Δεκεμβρίου 2026, από τον Independent.

1. Γκραν Κανάρια, Ισπανία

Τα Κανάρια Νησιά αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για χειμερινές διακοπές στην Ευρώπη, με τη Γκραν Κανάρια να προσφέρει ευχάριστες θερμοκρασίες που τον Δεκέμβριο φτάνουν κατά μέσο όρο τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρωτεύουσα Λας Πάλμας συνδυάζει αστικό χαρακτήρα, ιστορικά αξιοθέατα και όμορφες παραλίες. Η παλιά συνοικία Vegueta προσφέρεται για περιπάτους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μουσεία της πόλης.

Στο νότιο τμήμα του νησιού, το Μασπαλόμας ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς αμμόλοφους και τις μεγάλες παραλίες του. Για τους λάτρεις της φύσης, το ηφαιστειακό τοπίο, το Roque Nublo και οι ορεινές διαδρομές προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες εξερεύνησης.

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2. Κανκούν, Μεξικό

Για όσους αναζητούν πραγματικά καλοκαιρινές συνθήκες, το Κανκούν αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές του Δεκεμβρίου. Με μέση θερμοκρασία περίπου 25°C και μέγιστες τιμές που μπορούν να προσεγγίσουν τους 30°C, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παραλίες και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι λευκές αμμουδιές και τα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής αποτελούν το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής. Η Playa Delfines είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες, ενώ ο ύφαλος Mesoamerican προσφέρεται για καταδύσεις και εξερεύνηση του υποθαλάσσιου κόσμου. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία των Μάγια, επισκεπτόμενοι το Τσιτσέν Ιτζά, το Τουλούμ και τα αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.



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3. Λανθαρότε, Ισπανία

Ένα ακόμη από τα Κανάρια Νησιά που προσφέρει ήπιο χειμερινό κλίμα είναι η Λανθαρότε. Με περισσότερους από 300 ηφαιστειακούς κώνους, μαύρους βραχώδεις σχηματισμούς και χρυσές αμμουδιές, διαθέτει ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο.

Η πρωτεύουσα Αρεσίφε προσφέρει μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, με παραλιακούς δρόμους, πλατείες και εστιατόρια. Δημοφιλείς τουριστικές περιοχές είναι επίσης η Costa Teguise και η Playa Blanca. Απαραίτητη στάση αποτελεί το Εθνικό Πάρκο Timanfaya, με τα εντυπωσιακά ηφαιστειακά τοπία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σπηλιές Jameos del Agua και οι ηφαιστειακοί σχηματισμοί Los Hervideros.

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4. Μουσκάτ, Ομάν

Η πρωτεύουσα του Ομάν συνδυάζει την παραδοσιακή αραβική αρχιτεκτονική με το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και προσφέρει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες τον Δεκέμβριο.

Χτισμένη ανάμεσα στον Κόλπο του Ομάν και τα επιβλητικά όρη Χατζάρ, αποτελεί ιδανική βάση για εξερεύνηση της περιοχής. Η παραλιακή περιοχή Muttrah ξεχωρίζει για τον ιστορικό της χαρακτήρα, την Corniche και την παραδοσιακή αγορά Muttrah Souq. Στα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνονται το Μεγάλο Τζαμί, το παλάτι Al Alam και το Εθνικό Μουσείο του Ομάν.

5. Τενερίφη, Ισπανία

Η μεγαλύτερη από τις Κανάριες Νήσους παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των Ευρωπαίων ταξιδιωτών και τον χειμώνα.

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Η Τενερίφη προσφέρει θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν περίπου τους 21°C, ενώ διαθέτει πληθώρα επιλογών για οικογένειες, ζευγάρια και παρέες.Η πρωτεύουσα Σάντα Κρουθ, οι τουριστικές περιοχές Los Cristianos και Playa de las Americas, καθώς και οι παραλίες Playa del Duque και Playa de las Teresitas αποτελούν μερικές από τις δημοφιλέστερες επιλογές.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί η επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Teide, όπου βρίσκεται το ομώνυμο ηφαίστειο, το υψηλότερο βουνό της Ισπανίας με υψόμετρο 3.715 μέτρων.

6. Σίδνεϊ, Αυστραλία

Ο Δεκέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού στην Αυστραλία, καθιστώντας το Σίδνεϊ έναν εξαιρετικό προορισμό για όσους θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

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Η Όπερα του Σίδνεϊ και η περίφημη Harbour Bridge αποτελούν τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης, ενώ η παραλία Bondi είναι ιδανική για χαλάρωση και θαλάσσιες δραστηριότητες. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν τις γειτονιές Surry Hills, The Rocks και Newtown, να επισκεφθούν την Πινακοθήκη της Νέας Νότιας Ουαλίας και να απολαύσουν βόλτες στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους.



7. Λεμεσός, Κύπρος

Για όσους επιθυμούν έναν πιο κοντινό προορισμό, η Κύπρος αποτελεί μία από τις πιο ήπιες επιλογές στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Λεμεσός συνδυάζει σύγχρονη αστική ζωή, ιστορικά αξιοθέατα και παραθαλάσσιες διαδρομές. Η μαρίνα της πόλης είναι ιδανική για βόλτες, ενώ το ιστορικό κέντρο διατηρεί τη δική του ξεχωριστή γοητεία. Το Κάστρο της Λεμεσού, τα αρχαία ερείπια της Αμαθούντας και οι παραλίες Lady's Mile, Dasoudi και Governor's Beach αποτελούν μερικά από τα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κανείς.

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8. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Η Μπανγκόκ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ασιατικούς προορισμούς και ο Δεκέμβριος θεωρείται ιδιαίτερα καλή περίοδος για επίσκεψη, καθώς προσφέρει ζεστό και σχετικά ξηρό καιρό.

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης συνδυάζει εντυπωσιακούς ναούς, παραδοσιακές αγορές, έντονη νυχτερινή ζωή και εξαιρετική γαστρονομία. Το Μεγάλο Παλάτι και ο ναός Wat Phra Kaew αποτελούν βασικά αξιοθέατα, ενώ ο ναός Wat Pho ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και την ιστορική του σημασία.

Οι περιοχές Chinatown και Khao San Road προσφέρουν μια διαφορετική εικόνα της πόλης, με πολυσύχναστους δρόμους, υπαίθριους πωλητές και τοπικές γεύσεις.

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9. Μαδέρα, Πορτογαλία

Το πορτογαλικό αρχιπέλαγος της Μαδέρας αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τη φύση, την πεζοπορία και τα εντυπωσιακά τοπία. Με ηπιότερο κλίμα σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, προσφέρει ευχάριστες θερμοκρασίες και τον Δεκέμβριο.

Η πρωτεύουσα Φουνσάλ διαθέτει γραφικά σοκάκια, παραλιακό μέτωπο και σημαντικά αξιοθέατα, όπως ο Καθεδρικός Ναός Sé και οι τροπικοί κήποι Monte Palace. Η Μαδέρα είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις διαδρομές levadas, τα παλιά αρδευτικά κανάλια που σήμερα αποτελούν μοναδικά μονοπάτια πεζοπορίας μέσα σε δάση, βουνά και κοιλάδες.

wikimedia commons /Dr. Thomas Liptak

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10. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες για να επισκεφθεί κανείς το Κέιπ Τάουν, καθώς στη Νότια Αφρική βρίσκεται σε εξέλιξη το καλοκαίρι.

Οι παραλίες Camps Bay και Muizenberg προσφέρονται για χαλάρωση, ενώ το επιβλητικό Table Mountain αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για πεζοπορία και πανοραμική θέα. Η περιοχή V&A Waterfront συγκεντρώνει εστιατόρια, καταστήματα, μουσεία και χώρους διασκέδασης, ενώ η ιστορική συνοικία Bo-Kaap ξεχωρίζει για τα πολύχρωμα σπίτια της.

Μια επίσκεψη στο Robben Island, όπου φυλακίστηκε ο Νέλσον Μαντέλα, αποτελεί επίσης σημαντική εμπειρία για τους ταξιδιώτες.



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11. Γιβραλτάρ

Στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, το Γιβραλτάρ αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, όπου συναντώνται βρετανικές, ισπανικές και τοπικές πολιτιστικές επιρροές.

Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο είναι ο περίφημος Βράχος του Γιβραλτάρ, από όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εντυπωσιακή θέα προς το Στενό και τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης τους μοναδικούς άγριους πιθήκους της Ευρώπης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Σπήλαιο του Αγίου Μιχαήλ, το Μαυριτανικό Κάστρο και οι ιστορικές σήραγγες Great Siege Tunnels.

12. Πάφος, Κύπρος

Η Πάφος αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν χειμερινές διακοπές κοντά στην Ελλάδα, με ήπιο καιρό, αρχαιολογικούς χώρους και όμορφες παραθαλάσσιες περιοχές. Οι θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο μπορούν να φτάσουν περίπου τους 20°C, δημιουργώντας καλές συνθήκες για περιπάτους και εξερεύνηση.

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Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα βρίσκονται το Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου, οι περίφημοι Τάφοι των Βασιλέων και το Κάστρο της Πάφου. Για όσους προτιμούν τη θάλασσα, ξεχωρίζουν η Coral Bay, η Πέτρα του Ρωμιού και η περιοχή Blue Lagoon.



13. Χουργκάντα, Αίγυπτος

Η Χουργκάντα, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αιγύπτου για χειμερινές διακοπές. Με θερμοκρασίες περίπου 22°C και αρκετές ώρες ηλιοφάνειας, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς την έντονη ζέστη του καλοκαιριού.

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τους κοραλλιογενείς υφάλους της Ερυθράς Θάλασσας, να συμμετάσχουν σε καταδύσεις και να πραγματοποιήσουν εκδρομές με σκάφος στα νησιά Giftun. Παράλληλα, οργανώνονται εκδρομές στην έρημο και επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισμούς Βεδουίνων, ενώ παραλίες όπως η Mahmya προσφέρονται για χαλάρωση.