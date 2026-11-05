Πότε «πέφτει» φέτος η Travel Tuesday - iefimerida.gr

Μετά την Black Friday και τη Cyber Monday, μια ακόμη εμπορική ημέρα κερδίζει έδαφος, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον τουρισμό.

Συγκεκριμένα, η Travel Tuesday δίνει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να αναζητήσουν προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα.

Η Travel Tuesday πραγματοποιείται την Τρίτη μετά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική.

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Η ιδέα εμφανίστηκε το 2017, όταν η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης πτήσεων Hopper παρατήρησε αυξημένη κινητικότητα στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων τη συγκεκριμένη ημέρα.

Έκτοτε, εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν τις επόμενες διακοπές τους. Αν και η τάση έχει τις ρίζες της κυρίως στις ΗΠΑ, σταδιακά επηρεάζει και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις σε άλλες αγορές.

Τι προσφορές μπορεί να βρει κανείς

Οι εκπτώσεις δεν περιορίζονται στα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά επεκτείνονται σε ξενοδοχεία, καταλύματα και ταξιδιωτικά πακέτα.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αρκετές αεροπορικές ξεκινούν να ανακοινώνουν τις προσφορές τους από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ οι χαμηλότερες τιμές ενδέχεται να εμφανιστούν το πρωί της Τρίτης.

Οι εκπτώσεις στις πτήσεις υπολογίζεται ότι μπορούν να κυμανθούν κατά μέσο όρο από 15% έως 25%, ανάλογα με την εταιρεία και τον προορισμό.

Για το 2026, η Travel Tuesday θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, μετά το τετραήμερο των εκπτώσεων της Black Friday και της Cyber Monday.