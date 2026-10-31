Πολυτελές camp ανοίγει στη μεγαλύτερη αλυκή του κόσμου -Σουίτες πέντε αστέρων μέσα σε 12.000 τ.χλμ. λευκής ερημιάς - iefimerida.gr

Στη μεγαλύτερη αλυκή του κόσμου, στη Βολιβία, ετοιμάζεται ένα πολυτελές camp που υπόσχεται διαμονή πέντε αστέρων μέσα στην απόλυτη λευκή ερημιά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στο Salar de Uyuni της Βολιβίας, το τοπίο αλλάζει δραματικά ανάλογα με την εποχή, μετατρεπόμενο από λευκή έρημο σε γιγάντιο καθρέφτη. Το νέο Samkani Camp σχεδιάστηκε για να καλύψει την ανυπαρξία επιλογών διανυκτέρευσης πάνω στην αλυκή.

Το κατάλυμα θα αποτελείται από πέντε αυτόνομες ιδιωτικές σουίτες σε πολυτελή τροχόσπιτα Airstream και έναν κοινόχρηστο χώρο με εστιατόριο. Ο σχεδιασμός στοχεύει σε χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εναρμονισμένος με το ασημόλευκο τοπίο της περιοχής.

Το εσωτερικό των σουιτών θα διαθέτει μπλε βολιβιανό μάρμαρο, ενώ η απομονωμένη τοποθεσία εγγυάται ανεμπόδιστη θέα στον νυχτερινό ουρανό. Κάθε επισκέπτης θα έχει ιδιωτικό ξεναγό και πρόσβαση σε περισσότερες από 30 δραστηριότητες.

Το Samkani Camp αποτελεί νέο εγχείρημα της A&K Sanctuary, η οποία διαθέτει ήδη καταλύματα στην Αφρική και την Αίγυπτο. Οι πρώτοι επισκέπτες αναμένονται στα τέλη του 2027, με τη διαμονή να προσφέρεται μέσω οργανωμένων ταξιδιών.

Στην καρδιά ενός από τα πιο απόκοσμα τοπία του πλανήτη πρόκειται να δημιουργηθεί ένα νέο κατάλυμα που φιλοδοξεί να συνδυάσει την απόλυτη απομόνωση με την πολυτέλεια.

Το Samkani Camp της A&K Sanctuary αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2027 πάνω στο Salar de Uyuni της Βολιβίας, τη μεγαλύτερη αλυκή στον κόσμο.

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Το camp θα αποτελείται από μόλις πέντε ιδιωτικές σουίτες τύπου Airstream, ειδικά σχεδιασμένα πολυτελή τροχόσπιτα, τα οποία θα βρίσκονται μέσα σε ένα τοπίο που εκτείνεται σε περίπου 12.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η τοποθεσία του θα ενισχύει ακόμη περισσότερο την αίσθηση απομόνωσης, καθώς το κατάλυμα θα βρίσκεται συνήθως σε απόσταση 20 έως 30 χιλιομέτρων από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη παρουσία.

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Ένα τοπίο που αλλάζει εντελώς ανάλογα με την εποχή

Το Salar de Uyuni βρίσκεται στο Altiplano της Βολιβίας και αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα φυσικά αξιοθέατα της χώρας.

Η εικόνα του μεταβάλλεται εντυπωσιακά μέσα στη χρονιά.

Από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο, κατά την ξηρή περίοδο, η επιφάνειά του θυμίζει μια αχανή λευκή έρημο, πάνω στην οποία σχηματίζονται χαρακτηριστικά εξαγωνικά μοτίβα αλατιού.

Τους μήνες από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, αντίθετα, ένα λεπτό στρώμα βρόχινου νερού καλύπτει την επιφάνεια και μετατρέπει την αλυκή σε έναν τεράστιο φυσικό καθρέφτη που αντανακλά τον ουρανό.

Παρότι το Salar de Uyuni προσελκύει επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, οι δυνατότητες διανυκτέρευσης πάνω στην ίδια την αλυκή είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτες.

Το Samkani Camp σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας παράλληλα εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

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Πέντε ιδιωτικές σουίτες και ένα Airstream με μπαρ

Καθεμία από τις πέντε μονάδες θα λειτουργεί ως αυτόνομη ιδιωτική σουίτα, ενώ ένα έκτο και μεγαλύτερο Airstream θα αποτελεί τον κοινόχρηστο χώρο του camp.

Εκεί θα βρίσκονται το εστιατόριο, το lounge και το μπαρ, δημιουργώντας το σημείο συνάντησης των επισκεπτών.

Ο σχεδιασμός του καταλύματος βασίζεται στην εμπειρία της A&K από κινητά camps χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην Αφρική, με τις κατασκευές να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της αλυκής.

Οι μεταλλικές εξωτερικές επιφάνειες των Airstreams έχουν επιλεγεί ώστε να εναρμονίζονται με το ασημόλευκο τοπίο και τον ανοιχτό ουρανό, χωρίς να κυριαρχούν οπτικά στο περιβάλλον.

Φωτογραφία: A&K Sanctuary

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Φωτογραφία: A&K Sanctuary

Φωτογραφία: A&K Sanctuary

Μπλε βολιβιανό μάρμαρο στο εσωτερικό

Η εικόνα αλλάζει αισθητά στο εσωτερικό των σουιτών.

Κάθε μονάδα θα είναι πλήρως αυτόνομη και θα διαθέτει μπλε βολιβιανό μάρμαρο σε συνδυασμό με λεπτομέρειες χρωμίου, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με το λιτό φυσικό τοπίο έξω από αυτήν.

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Το όνομα «Samkani» είναι επίσης εμπνευσμένο από τον τόπο.

Στη γλώσσα Aymara, που ομιλείται στο βολιβιανό Altiplano, σημαίνει «αυτός που ονειρεύεται».

Θέα 360 μοιρών στον νυχτερινό ουρανό

Η απομονωμένη τοποθεσία του camp αναμένεται να προσφέρει ιδιαίτερες συνθήκες και μετά τη δύση του ήλιου.

Η περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα και η σχεδόν ανύπαρκτη φωτορύπανση θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να έχουν ανεμπόδιστη θέα 360 μοιρών στον νυχτερινό ουρανό.

Το Salar de Uyuni προσφέρει συνθήκες για παρατήρηση των άστρων και του Γαλαξία κάτω από ορισμένους από τους καθαρότερους ουρανούς του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Περισσότερες από 30 δραστηριότητες

Η εμπειρία δεν θα περιορίζεται, ωστόσο, στη διαμονή και στην παρατήρηση του τοπίου.

Κάθε επισκέπτης θα έχει στη διάθεσή του ιδιωτικό ξεναγό και οδηγό, ενώ θα προσφέρονται περισσότερες από 30 διαφορετικές δραστηριότητες στην αλυκή. Ορισμένες από αυτές θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμες στους πελάτες της A&K Sanctuary.

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Μεταξύ άλλων, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να επισκέπτονται τα απομονωμένα «νησιά» του Salar de Uyuni, τα οποία δημιουργήθηκαν από αρχαίους βραχώδεις σχηματισμούς, αλλά και ηφαιστειακές σπηλιές.

Μετά τις εξορμήσεις τους θα μπορούν να επιστρέφουν στο camp και να απολαμβάνουν ένα ποτό κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Τις εκδρομές θα αναλαμβάνει η ομάδα της A&K στη Βολιβία, η οποία διαθέτει εμπειρία δεκαετιών στην περιοχή και θα παρουσιάζει στους επισκέπτες τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και στοιχεία της τοπικής κουλτούρας.

Πότε θα ανοίξει

Το Samkani Camp θα προστεθεί στα πολυτελή καταλύματα της A&K Sanctuary, η οποία διαθέτει ήδη safari lodges στην Ανατολική και Νότια Αφρική, καθώς και ποταμόπλοια στην Αίγυπτο και το Περού.

Οι πρώτοι επισκέπτες αναμένεται να φτάσουν στα τέλη του 2027.

Η διαμονή θα προσφέρεται στο πλαίσιο εξατομικευμένων ταξιδιών A&K Tailormade και οργανωμένων ταξιδιών μικρών ομάδων στη Βολιβία, ενώ οι ημερομηνίες έναρξης των κρατήσεων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.