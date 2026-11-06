«Πρίμα Μπαλαρίνα» -Ίσως ένα από τα πιο όμορφα σιντριβάνια του κόσμου βρίσκεται στην Πολωνία - iefimerida.gr

Τα σιντριβάνια – μικρά ή μεγάλα – έχουν πάντα την ιδιότητα να γαληνεύουν και να ηρεμούν τον άνθρωπο, όσο επιβλητικά ή απλά και να είναι.

Από την διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, τα σιντριβάνια – υπερθέαμα στο Bellagio του Λας Βέγκας και το Ντουμπάι και το «The Fountain of Wealth» ατη Σιγκαπούρη – το οποίο έχει μπει στο βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλύτερο σιντριβάνι στον κόσμο – εκατομμύρια τουρίστες μαγεύονται από την κίνηση των νερών και την αρχιτεκτονική των σιντριβανιών σε όλο τον κόσμο.

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Tα σιντριβάνια – υπερθέαμα στο ξενοδοχείο Bellagio του Λας Βέγκας - SHutterstock

Σιντριβάνια στολίζουν τις πόλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάποια ήδη διάσημα και άλλα «κρυμμένα θαύματα» που περιμένουν τον ταξιδιώτη να τα ανακαλύψει. Ένα από αυτά βρίσκεται στην Πολωνία.

Η ονειρεμένη «Πρίμα Μπαλαρίνα»

Στο κέντρο της πόλης Ποντεμπίτσε, στην Πολωνία, στην πλατεία Κοściuszko (Plac Kościuszki), ο περαστικός θα κοντοσταθεί για να θαυμάσει ένα διαφορετικό, αλλά υπέροχο σιντριβάνι.

Τρεις «μπαλαρίνες» χορεύουν πάνω στις πουέντ τους, με το νερό να χύνεται άπαλά από την μέση τους δημιουργώντας μία υδάτινη, κινούμενη «φούστα» ή τουτού.

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Το σιντριβάνι ονομάζεται «Prima Ballerina» (Πρίμα Μπαλαρίνα) και είναι σχετικά καινούριο - τα αποκαλυπτήριά του έγιναν τον Αύγουστο 2024 και σταδιακά αρχίζει και γίνεται διάσημο, χάρη στις αναρτήσεις των χρηστών στα social media.



Η αέρινη «κίνηση» των γλυπτών και ο τρόπος που πεφτει κάθε φορά το νερό, ανάλογα με την φορά του ανέμου, δημιουργούν την οπτική ψευδαίσθηση ότι η «φούστα» κινείται και οι μπαλαρίνες πραγματικά χορεύουν.

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Οι 3 χάλκινες μπαλαρίνες, ύψους 2 μέτρων η κάθε φιγούρα, είναι έργο της Πολωνής γλύπτριας Małgorzata Chodakowska, η οποία που ζει και εργάζεται στη Δρέσδη της Γερμανίας.