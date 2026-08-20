Tο «πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας» προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον τουρισμό του TikTok - Τα μέτρα που πήρε - iefimerida.gr

Οι ανησυχίες κυμαίνονταν από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών μέχρι τη βλάβη στον ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το δημοτικό συμβούλιο του Κότσγουολντ απέρριψε σχέδιο μετατροπής αγροτικής αποθήκης σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Κύριος λόγος ήταν οι σοβαρές ανησυχίες για την οδική ασφάλεια και την επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός.

Το συμβούλιο έκρινε ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη θα επιδείνωνε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στάθμευσης και πρόσβασης. Η εκτίμηση ήταν ότι θα δημιουργούνταν σοβαροί κίνδυνοι τόσο για την ασφάλεια των πεζών όσο και των οδηγών οχημάτων.

Το πρόβλημα του υπερτουρισμού δεν είναι μοναδικό στο Μπίμπερι. Άλλες δημοφιλείς περιοχές, όπως το Μπόρτον ον δε Γουότερ και το Σάλκομπ, λαμβάνουν μέτρα όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Παράλληλα, οι κάτοικοι του Μπίμπερι βρίσκονται σε μακροχρόνια πολεοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού για τις ανακαινίσεις του. Οι εργασίες έχουν χαρακτηριστεί «τερατούργημα» και κατηγορούνται για περιφρόνηση της ιστορίας και της ομορφιάς της περιοχής.

Ένα χωριό στην περιοχή Κότσγουολντς μπλόκαρε την ανάπτυξη νέας εμπορικής περιοχής, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό που έχει προκαλέσει η δημοτικότητά του στο TikTok. Επισκέπτες συρρέουν στο Μπίμπερι, θελγμένοι από την ιστορική του γοητεία και τα παραδοσιακά εξοχικά των υφαντουργών. Ο συγγραφέας Γουίλιαμ Μόρις είχε περιγράψει το χωριό, ήδη από τον 19ο αιώνα, ως «το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας» - ένα παρατσούκλι που κρατάει μέχρι και σήμερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του χωριού έχει οδηγήσει σε εισροή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτές οι ανησυχίες για την οδική ασφάλεια οδήγησαν το δημοτικό συμβούλιο του Κότσγουολντ να απορρίψει σχέδια για τη μετατροπή μιας αγροτικής αποθήκης σε καφετέρια και εμπορικό χώρο.

Κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων

Οι εκπρόσωποι της φάρμας πέστροφας Μπίμπερι, που είχαν υποβάλει την αίτηση, υποστήριξαν ότι το σχέδιο θα «επανέφερε πλήρως σε χρήση τα κτίρια». Ωστόσο κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων, με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού.

Στην ένστασή του, το κοινοτικό συμβούλιο του Μπίμπερι ανέφερε: «Το συμβούλιο συμφωνεί ότι ο υπερτουρισμός λόγω της φάρμας πέστροφας, με τους συνεπακόλουθους υψηλούς όγκους επισκεπτών, επιδρά αρνητικά στο τοπικό περιβάλλον, στην κοινότητα και στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χωριό δεν μπορεί να διαχειριστεί και να διατηρήσει βιώσιμα τον χαρακτήρα του». Το συμβούλιο πρόσθεσε ότι κάθε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη για επισκέπτες θα θεωρείται γενικά μη αποδεκτή αν βλάπτει το τοπίο ή στοιχεία ιστορικού ενδιαφέροντος, ή αν επηρεάζει αρνητικά το οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το συμβούλιο, οι δρόμοι της περιοχής βρίσκονται «σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση», ενώ οι βεράντες των δρόμων έχουν «διαβρωθεί από τα οχήματα των τουριστών» που χρησιμοποιούν τον κύριο χώρο στάθμευσης της φάρμας πέστροφας, ο οποίος «γεμίζει συχνά ασφυκτικά το καλοκαίρι». Το συμβούλιο έκρινε ότι οι προτεινόμενες αναπτύξεις θα «επιδείνωναν μόνο» τα προβλήματα στάθμευσης και πρόσβασης, «δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς».

Φωτογραφία: Shutterstock

Κατατέθηκαν συνολικά 102 αντιρρήσεις από τρίτα μέρη, με ανησυχίες που κυμαίνονταν από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών μέχρι τη βλάβη στον ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση από τους επιπλέον επισκέπτες. Οι πολεοδόμοι έκριναν ότι η «κλίμακα και η μορφή» της ανάπτυξης ήταν κατάλληλες, ωστόσο συνέστησαν την απόρριψη λόγω των ανησυχιών για τις μεταφορές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπηρεσία οδικού δικτύου, όπως αναφέρθηκε, εκτίμησε ότι δεν είχαν παρασχεθεί επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης πεζών κατά μήκος της οδού Άμπλινγκτον Λέιν, της αλληλεπίδρασης πεζών και οχημάτων, της προσβασιμότητας για χρήστες με κινητικά προβλήματα, καθώς και των συνθηκών κατά τις περιόδους αιχμής επισκεψιμότητας.

Κατέληξε ότι η αίτηση δεν είχε αποδείξει πως μπορεί να διασφαλιστεί ασφαλής και κατάλληλη πρόσβαση για όλους τους χρήστες. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν ομόφωνα κατά της πρότασης σε συνεδρίαση στις 11 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο συντηρητικός σύμβουλος Ντέιβιντ Φόουλς δήλωσε ότι η οδός Άμπλινγκτον Λέιν βρίσκεται «συχνά σε πλήρη κυκλοφοριακή συμφόρηση», χωρίς ασφαλή πρόσβαση για πεζούς. «Οι πεζοί αναγκάζονται να διασχίζουν τον δρόμο με κίνδυνο. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση», πρόσθεσε.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο Μπίμπερι

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο Μπίμπερι. Στο Μπόρτον ον δε Γουότερ, μισή περίπου ώρα με το αυτοκίνητο από εκεί, όπου ο ποταμός Ουίντραϊς διασχίζει το χωριό ανάμεσα σε μακριές, φαρδιές πράσινες όχθες, οι σύμβουλοι σχεδιάζουν να απαγορεύσουν την είσοδο πούλμαν στο κέντρο, ύστερα από αίτημα κατοίκων εξοργισμένων από τα προβλήματα στάθμευσης και συμφόρησης. Οι πολυάριθμες πέτρινες, διακοσμημένες κατοικίες του έχουν χαρίσει στο χωριό, που βρίσκεται 15 μίλια ανατολικά του Τσέλτεναμ, τον τίτλο «Βενετία των Κότσγουολντς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Σάλκομπ του Ντέβον, η στάθμευση έχει γίνει πονοκέφαλος για πολλούς κατοίκους λόγω της εισροής τουριστών κάθε καλοκαίρι. Από την 1η Απριλίου, οι τουρίστες θα πληρώνουν υψηλότερα τέλη στάθμευσης σε σχέση με τους ντόπιους. Τα καθαρά, γαλάζια νερά της παραποτάμιας πόλης έχουν προσελκύσει τόσο influencer όσο και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών, ωστόσο οι κάτοικοι διχάζονται ως προς την απόφαση αυτή, καθώς κάποιοι φοβούνται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις, ιδίως τους πιο ήσυχους χειμερινούς μήνες.

Ο συγγραφέας Γουίλιαμ Μόρις είχε περιγράψει το χωριό, ήδη από τον 19ο αιώνα, ως «το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας» - ένα παρατσούκλι που κρατάει μέχρι και σήμερα / ΥΟUTUBE

Εντυπωσιακές φωτογραφίες ανατολής ηλίου από το Μαμ Τορ, κοντά στο Κάστλετον στην περιοχή Πικ Ντίστρικτ, έχουν γίνει δημοφιλείς στα κοινωνικά δίκτυα και έχουν προσελκύσει πλήθος επισκεπτών σε αυτό το ήδη περιζήτητο σημείο. Οι κάτοικοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για οχήματα σταθμευμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου ανάμεσα στο Κάστλετον και την κορυφή του λόφου. Τον περασμένο Ιανουάριο, τόσα πολλά αυτοκίνητα είχαν σταθμεύσει διπλά, ώστε ο δρόμος χρειάστηκε να κλείσει προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Οι κάτοικοι του Μπίμπερι βρίσκονται επίσης εμπλεκόμενοι εδώ και καιρό σε μια δημόσια πολεοδομική διαμάχη με τον Μετίν Ντενέρ, ιδιοκτήτη του εξοχικού Rosemary Cottage, σχετικά με οικοδομικές εργασίες. Οι ανακαινίσεις στο εξοχικό έχουν χαρακτηριστεί «κατάφωρη περιφρόνηση προς την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής» και «τερατούργημα». Χρόνια εργασιών στο εξοχικό, στον λόφο Όκγουορντ Χιλ, συνεχίζουν να επιβαρύνουν, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, την καθημερινότητά τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πιο πρόσφατη αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι απάντησαν σε καταγγελίες ότι είχαν «υπερεκμεταλλευτεί» τον χώρο. Ανέφεραν ότι, λόγω του στενού δρόμου πρόσβασης και του υψηλού αριθμού τουριστών στο χωριό, οι εργασίες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν με αργό ρυθμό, καθώς η πρόσβαση οχημάτων ήταν σχετικά περιορισμένη σε σύγκριση με τα περισσότερα εργοτάξια, ενώ οι εργασίες σε ένα απότομα επικλινές οικόπεδο είναι εξ ορισμού πολύπλοκες. Πρόσθεσαν ότι οι εργολάβοι είχαν προσπαθήσει να ενημερώνουν τους κατοίκους για τις παραδόσεις υλικών και τις μεταφορές όπου ήταν δυνατόν, ωστόσο η επικοινωνία δεν ήταν πάντα εφικτή.