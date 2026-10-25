Οι πιο «χουχουλιάρικες» πόλεις της Ευρώπης για το φθινόπωρο -Έκπληξη, στην πεντάδα η Αθήνα - iefimerida.gr

Η Αθήνα συγκαταλέγεται στις πιο «χουχουλιάρικες» πόλεις της Ευρώπης για το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με νέα κατάταξη που παρουσιάζει το Euronews.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μπριζ αναδεικνύεται η κορυφαία φθινοπωρινή πόλη, ξεχωρίζοντας για τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική και τα γραφικά κανάλια της. Ακολουθούν το Άμστερνταμ, με τα χαρακτηριστικά χρώματα των δέντρων, καθώς και η Πράγα και η Κρακοβία με την ιστορική τους ατμόσφαιρα.

Η Αθήνα αποτελεί την έκπληξη της κατάταξης, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Η αίσθηση θαλπωρής της πόλης δεν αποδίδεται στο κρύο, αλλά στους ηλιόλουστους δρόμους, τις παραδοσιακές ταβέρνες και τη ζωντανή ατμόσφαιρα που προσφέρει το φθινόπωρο.

Την Αθήνα ακολουθεί η Λισαβόνα, η οποία ξεχωρίζει για τις ήπιες φθινοπωρινές θερμοκρασίες και τα ατμοσφαιρικά της καφέ. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Κοπεγχάγη, άμεσα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία του «hygge» που προάγει τη θαλπωρή.

Την κατάταξη ολοκληρώνουν το Σάλτσμπουργκ με τα ορεινά του τοπία και η Ουτρέχτη ως πιο ήσυχη εναλλακτική του Άμστερνταμ. Η λίστα επιβεβαιώνει ότι η αίσθηση θαλπωρής μπορεί να βρεθεί και σε ηλιόλουστους προορισμούς.

Καθώς το φθινόπωρο έχει μπει, οι ευρωπαϊκές πόλεις με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά καφέ και τις γραφικές γειτονιές αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για μια σύντομη απόδραση.

Μια νέα έρευνα, που βασίστηκε σε συζητήσεις χρηστών του Reddit, ανέδειξε τις πιο ατμοσφαιρικές και φιλόξενες πόλεις της Ευρώπης για ένα φθινοπωρινό ταξίδι. Στην κορυφή βρέθηκε η παραμυθένια Μπριζ του Βελγίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της Αθήνας στην πρώτη πεντάδα.

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Όπως αναφέρει το Euronews, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη βρετανική εταιρεία ενοικίασης εξοχικών κατοικιών Big House Experience, η οποία εξέτασε συζητήσεις στο Reddit σχετικά με πόλεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, εξαιρώντας το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κατάταξη διαμορφώθηκε με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων (upvotes) που συγκέντρωσαν οι σχετικές αναρτήσεις, αναδεικνύοντας προορισμούς που οι χρήστες συνδέουν με τη θαλπωρή, τη χαλάρωση και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του φθινοπώρου.

Η Μπριζ στην κορυφή - Ακολουθούν Άμστερνταμ και Πράγα

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Μπριζ, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 15.000 θετικές ψήφους.

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Η βελγική πόλη μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι, με τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα γραφικά κανάλια της να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια φθινοπωρινή απόδραση.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στα ιστορικά δρομάκια, να ανακαλύψουν τα διάσημα καταστήματα σοκολάτας και να απολαύσουν μια ζεστή βελγική σοκολάτα σε κάποιο από τα μικρά, φιλόξενα καφέ της πόλης.

Μπριζ / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock



Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Άμστερνταμ, με 14.477 θετικές ψήφους. Η ολλανδική πρωτεύουσα αποκτά ξεχωριστή γοητεία το φθινόπωρο, όταν τα δέντρα κατά μήκος των καναλιών παίρνουν κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

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Τα ιστορικά σπίτια, τα ανεξάρτητα καφέ και οι παραδοσιακές γεύσεις συμπληρώνουν την εμπειρία, με τα περίφημα poffertjes, τις μικρές αφράτες ολλανδικές τηγανίτες που σερβίρονται ζεστές με βούτυρο και ζάχαρη άχνη, να αποτελούν ιδανική επιλογή για τις πιο κρύες ημέρες.

Την τρίτη και τέταρτη θέση καταλαμβάνουν η Πράγα και η Κρακοβία, με 11.098 και 10.117 θετικές ψήφους αντίστοιχα. Οι δύο πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης ξεχωρίζουν για την ιστορική αρχιτεκτονική, τις ατμοσφαιρικές παλιές συνοικίες και τα πολυάριθμα καφέ, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν μετά τις περιηγήσεις τους.

Κρακοβία / Φωτογραφία: Shutterstock

Γιατί η Αθήνα βρίσκεται στην πέμπτη θέση

Μία από τις εκπλήξεις της κατάταξης είναι η Αθήνα, η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση, συγκεντρώνοντας 9.243 θετικές ψήφους στο Reddit.

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Παρότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι περισσότερο συνδεδεμένη με τον ήλιο και τις καλοκαιρινές διακοπές, φαίνεται πως έχει πολλά να προσφέρει και σε όσους αναζητούν μια ζεστή και χαλαρωτική φθινοπωρινή απόδραση.

Όπως επισημαίνει το Euronews, η Αθήνα αποδεικνύει ότι η αίσθηση θαλπωρής δεν προϋποθέτει απαραίτητα χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι ηλιόλουστοι δρόμοι, οι παραδοσιακές ταβέρνες, τα μικρά καφέ που κρύβονται στις γειτονιές και η ζωντανή ατμόσφαιρα της πόλης συνθέτουν έναν φιλόξενο προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η Αθήνα, άλλωστε, προσφέρει τη δυνατότητα για βόλτες και υπαίθριες δραστηριότητες χωρίς το έντονο κρύο που επικρατεί αυτή την εποχή σε αρκετές βορειοευρωπαϊκές πόλεις.

Παλιό, γραφικό δρομάκι στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη / Φωτογραφία: Lucky-photographer / Shutterstock

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Η Λισαβόνα και η σκανδιναβική φιλοσοφία του «hygge»

Αμέσως μετά την Αθήνα βρίσκεται η Λισαβόνα, με 3.243 θετικές ψήφους.

Η πορτογαλική πρωτεύουσα ξεχωρίζει για τα ιστορικά τραμ, τα κτίρια σε παστέλ αποχρώσεις, τους δρόμους με τα χαρακτηριστικά πλακάκια και τα ατμοσφαιρικά καφέ της. Οι ήπιες φθινοπωρινές θερμοκρασίες την καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αποφύγουν το κρύο.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Κοπεγχάγη, με 2.850 θετικές ψήφους. Η δανική πρωτεύουσα συνδέεται στενά με τη φιλοσοφία του hygge, που δίνει έμφαση στη θαλπωρή, την άνεση και τη δημιουργία μιας ζεστής, φιλόξενης ατμόσφαιρας.

Κοπεγχάγη / Φωτογραφία: Shutterstock



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Την κατάταξη συμπληρώνουν το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, με 2.397 θετικές ψήφους, και η Ουτρέχτη της Ολλανδίας, με 1.040.

Το Σάλτσμπουργκ συνδυάζει τα εντυπωσιακά ορεινά τοπία με τον δροσερό καιρό και τα παραδοσιακά καφέ, ενώ η Ουτρέχτη αποτελεί μια πιο ήσυχη εναλλακτική στο Άμστερνταμ, προσφέροντας γραφικά κανάλια, ιστορικούς δρόμους και μικρά ανεξάρτητα καφέ.

Οι 9 πιο «χουχουλιάρικες» πόλεις της Ευρώπης

Η τελική κατάταξη, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει το Euronews, διαμορφώνεται ως εξής:

Μπριζ, Βέλγιο Άμστερνταμ, Ολλανδία Πράγα, Τσεχία Κρακοβία, Πολωνία Αθήνα, Ελλάδα Λισαβόνα, Πορτογαλία Κοπεγχάγη, Δανία Σάλτσμπουργκ, Αυστρία Ουτρέχτη, Ολλανδία

Η παρουσία της Αθήνας και της Λισαβόνας στη λίστα δείχνει ότι μια φθινοπωρινή απόδραση δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνδυάζεται με χαμηλές θερμοκρασίες. Για πολλούς ταξιδιώτες, η αίσθηση χαλάρωσης και θαλπωρής βρίσκεται εξίσου στις ηλιόλουστες βόλτες, στα μικρά καφέ και στις ζωντανές γειτονιές μιας πόλης.