Φθινοπωρινό road trip στα 32 οινοποιεία των Δρόμων του κρασιού Βορείου Ελλάδος, για την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού - iefimerida.gr

Τον Νοέμβριο οι φθινοπωρινές αποχρώσεις των αμπελώνων δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια εκδρομή με επίκεντρο το κρασί και τις ομορφιές της φύσης και των οινοποιείων.

Το φθινόπωρο χρωματίζει τους αμπελώνες με τις ζεστές αποχρώσεις του και η κάθε διαδρομή αποκτά τη δική της ξεχωριστή ομορφιά.

Οινοτουρισμός στους Δρόμους του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας

Στους Δρόμους του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, η φύση αποκαλύπτει το πιο συγκλονιστικό της πρόσωπο. Απέραντοι αμπελώνες απλώνονται σε καταπράσινες πλαγιές, αγκαλιασμένοι από επιβλητικά βουνά, πυκνά δάση και λίμνες που καθρεφτίζουν τα χρώματα του ουρανού.

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Τον Νοέμβριο, οι φθινοπωρινές αποχρώσεις των αμπελώνων δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια εκδρομή με επίκεντρο το κρασί και τις ομορφιές της φύσης.

Από τις μαγευτικές διαδρομές της Νάουσας και της Γουμένισσας μέχρι τη γοητεία της Δράμας και της Χαλκιδικής, κάθε στροφή του δρόμου κρύβει μια νέα εικόνα, κάθε εποχή χαρίζει διαφορετικές αποχρώσεις και κάθε τοπίο ξυπνά τις αισθήσεις. Είναι μια μοναδική συνάντηση γης, φωτός και αρώματος, όπου η άγρια ομορφιά της φύσης συνυπάρχει αρμονικά με την ανθρώπινη δημιουργία, προσκαλώντας τον ταξιδιώτη να ανακαλύψει μία διαφορετική Βόρεια Ελλάδα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, τα επισκέψιμα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» προσκαλούν τους φίλους του κρασιού να ανακαλύψουν τον συναρπαστικό κόσμο του ελληνικού αμπελώνα μέσα από ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους των οινοποιείων, να συναντήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε ετικέτα και να απολαύσουν γευστικές δοκιμές που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ποικιλομορφία των ελληνικών κρασιών.

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, τα επισκέψιμα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» προσκαλούν τους φίλους του κρασιού να ανακαλύψουν τον συναρπαστικό κόσμο του ελληνικού αμπελώνα μέσα από ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες

Το τοπίο, η φύση και η βορειοελλαδίτικη φιλοξενία συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που αξίζει να ανακαλύψετε.



Δημιουργήστε τη δική σας οινική διαδρομή ανάμεσα στις 8 διαφορετικές διαδρομές των “Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος”, επιλέγοντας να επισκεφθείτε ένα ή περισσότερα από τα 23 οινοποιεία-μέλη μας.

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Η είσοδος είναι δωρεάν, με κοινό ωράριο λειτουργίας 11:00 – 17:00, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου

• Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου

• Zoinos Winery στη Ζίτσα

Στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

• Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης

• Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό Κοζάνης

• Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον

• Κτήμα Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου

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Στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλα-Γουμένισσα

• 3 Γενιές – Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας, Πέλλα

• Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

• Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή Ωράριο Λειτουργίας 12:00-17:00

• Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου *Ωράριο Λειτουργίας: 11:00-18:00

• Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι

• Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα

• Boutari στη Στενήμαχο

• Klonas Boutique Winery στη Παλιοκαλιά *Ωράριο Λειτουργίας 11:00-16:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

• Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι

• Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο

• Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή

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Στη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

• Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγία

*Ωράριο Λειτουργίας 11:00-16:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

• Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

• Estates Costa Lazaridi στην Αδριανή Δράμας

• Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας

• Oenops Wines στην Προσοτσάνη Δράμας

• Το Κτήμα τ’ Αποστόλη στους Άμπελους Σερρών Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

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Το οινοτουριστικό δίκτυο "Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος" ανήκει στην ένωση "Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος".

Οι παράλληλες εκδηλώσεις των οινοποιείων στους «Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»

Κτήμα Κατσαρού

11:00-17:00 Ξεναγήσεις | Γευστική Δοκιμή παλαιών εσοδειών της ετικέτας “Κτήμα Κατσαρού Ερυθρός”.

Κτήμα Κυρ Γιάννη Αμύνταιο

11:00-17:00 Ξεναγήσεις | Γευστική Δοκιμή 4 ετικετών του Κτήματος και μια παλιά σοδειά έκπληξη.

Μικρό Κτήμα Τίτου

11:00-17:00 Ξεναγήσεις (ανά μια ώρα) | Γευστικές Δοκιμές

12:00 Αναπαράσταση του παραδοσιακού τρύγου της Γουμένισσας, με τα Χάλκινα της Γουμένισσας και τη συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας «Οι Παίονες».

Κτήμα Κυρ Γιάννη Νάουσα

11:00-17:00 Περίπατο στους αμπελώνες του Ξινόμαυρου | Γευστική Δοκιμή 4 ετικετών του Κτήματος και μια παλιά σοδειά έκπληξη.

Οινοποιείο Κεχρής

11:00-17:00 Ξεναγήσεις | Γευστικές Δοκιμές

12:00-13:00 Ξινόμαυρο Γουμένισσας Experience

Mια θεματική γευσιγνωσία αφιερωμένη αποκλειστικά στο Ξινόμαυρο, την εμβληματική ποικιλία της Β. Ελλάδος. Η εμπειρία περιλαμβάνει γευσιγνωσία 5 εξαιρετικών ετικετών της ποικιλίας Ξινόμαυρου καθώς και εισαγωγή στην ιστορία και τα χαρακτηριστικά της. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν κράτησης στο visit@kechri.gr ή στο τηλ. 2310751283.

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Κτήμα Φλόριαν

11:00-17:00 Ξεναγήσεις | Γευστικές Δοκιμές| Oldtimer Car Show | Street food menu (Περισσότερες πληροφορίες www.domaineflorian.com).

Κτήμα Γεροβασιλείου

11:00-17:00 Ξεναγήσεις | Γευστικές Δοκιμές | "40 χρόνια Κτήμα Γεροβασιλείου Συνεχίζουμε | Πράξεις Συνέχειας

Live action: Το Mural της Συνέχειας, Ap.Set Graffiti Artist-εικαστικός

12:00 | Ομιλία: Νερό, Έδαφος και Ψυχή: Αειφορία μέσα από την Εκπαίδευση, ΔΡ. Jeffrey (Jeff) Landsale/ Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

12:30 | Ομιλία: Το Εστιατόριο ως Μοχλός της Γαστρονομικής Ταυτότητας ενός Λαού, Κώστας Σπηλιάδης/ Chef-Owner

13:00 | Live performance: Ο Ήχος της Συνέχειας, KADINELIA / Μουσικό Σχήμα

Κτήμα Βιβλία Χώρα

11:00 – 17:00 Ξεναγήσεις | Γευστικές Δοκιμές | Έκθεση ζωγραφικής με θέμα Πορτρέτα του Αμπελώνα "Κάθε ποικιλία ένα ξεχωριστό πορτρέτο" | Μουσικές επιλογές από DJ | «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον αμπελώνα»

Μια ανοιχτή δημιουργική γωνιά περιμένει τους μικρούς επισκέπτες, με μια μεγάλη ζωγραφιά εμπνευσμένη από το αμπέλι. Σταφύλια, αμπελόφυλλα και εικόνες του αμπελώνα γεμίζουν με χρώματα και φαντασία από τα παιδιά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η συμμετοχή γίνεται με την επίβλεψη των γονέων.

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Estates Costa Lazaridi

11:00-17:00 Ξεναγήσεις | Γευστικές Δοκιμές

12:30 | Masterclass “Κάθετη γευστική δοκιμή των εμβληματικών ετικετών των Estates Costa Lazaridi Αμέθυστος Cava & Oenotria Land Syrah/ Αγιωργίτικο». Κόστος Συμμετοχής: 20,00€/άτομο

Απαραίτητη προκράτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας στον σύνδεσμο: www.estates-costalazaridi.gr/visit-drama-estate/

Τα έσοδα από το masterclass θα δοθούν στην ΜΚΟ «Καλλιστώ».

Κτήμα Τ’ Αποστόλη

11:00–18:00 Ξεναγήσεις | Γευστικές Δοκιμές |

Autumn at the Winery | Κρασί & Γεύσεις της Γης

Τέσσερα υλικά του φθινοπώρου συναντούν τα κρασιά του Κτήματος: μανιτάρι, κολοκύθα, κάστανο, μήλο. Μανιταρόπιτα με θυμάρι, αλμυρό cake κολοκύθας & καρυδιού και δύο φθινοπωρινά chutneys γίνονται αφορμή για να ανακαλύψουμε το κρασί μέσα από διαφορετικές γεύσεις.

Autumn Wine Cocktail Worskop

Το κρασί γίνεται cocktail μέσα από αρώματα και υλικά του φθινοπώρου!

🕑 14:00 | 1ο Workshop

🕓 16:00 | 2ο Workshop

⚠️ Περιορισμένες θέσεις – απαραίτητη κράτηση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους των οινοποιείων, να συναντήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε ετικέτα και να απολαύσουν γευστικές δοκιμές

Κρασί, οινοτουρισμός και διαγωνισμός Φωτογραφίας

Θεματικός διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Wine Through Your Glass» και ανάρτηση φωτογραφιών από την «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού» στις 08/11/26, μόνο από τα οινοποιεία της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος».

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Δημοσιεύστε στο facebook ή/και στο Instagram φωτογραφίες με εικόνες μέσα από το ποτήρι σας, συμπεριλαμβάνοντας στην ανάρτησή σας τα hashtags #winetourism26 και #το όνομα του οινοποιείου.

Τόσο απλά! Στη συνέχεια, η επιτροπή του διαγωνισμού θα αναζητήσει τις φωτογραφίες με τα hashtag #winetourism26 , #το όνομα του οινοποιείου και θα τις αξιολογήσει, ενώ τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν την Τετάρτη 11/11/26.

Οι 5 πρώτοι νικητές θα λάβουν ως έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί από τα οινοποιεία της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» που επισκέφθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένωση "Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος", τα οινοποιεία-μέλη της, τις 8 οινικές διαδρομές των "Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος", το διαγωνισμό φωτογραφίας και πολλά ακόμη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.winemakersofnorthgreece.gr