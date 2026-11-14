Τα 10 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης για φθινοπωρινές αποδράσεις -Παραμυθένια τοπία και αλπικά καταφύγια

Δέκα από τα πιο γραφικά χωριά της Ευρώπης για φθινοπωρινές αποδράσεις, από μεσαιωνικούς οικισμούς μέχρι χιονισμένα αλπικά τοπία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Γερμανία προτείνει το παραμυθένιο Ρότενμπουργκ, η Γαλλία το Ρικβίρ στην καρδιά της Αλσατίας για οινοτουρισμό, ενώ η Νορβηγία προσφέρει το Φλομ για την εξερεύνηση των φιόρδ μέσω μιας θεαματικής σιδηροδρομικής διαδρομής.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζει το Κασλ Κουμπ με την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική, στην Πορτογαλία το μεσαιωνικό Όμπιντους με τα καλοδιατηρημένα τείχη του και στην Τσεχία το Τσέσκι Κρούμλοβ ως μια γοητευτική εναλλακτική της Πράγας.

Η «Τοσκάνη της Σλοβενίας» ζωντανεύει στο οχυρωμένο Σμάρτνο με τους αμπελώνες του, ενώ η Ιταλία προσφέρει το ήσυχο Μοντεμεράνο, μια αυθεντική μεσαιωνική εμπειρία κοντά στα ιαματικά λουτρά της Σατούρνια.

Στις Ελβετικές Άλπεις, το Γκριμέντς συνδυάζει την παράδοση με σύγχρονες εγκαταστάσεις για σπορ, ενώ στην Ισπανία το παραθαλάσσιο Καντακές προσφέρει ήρεμους ρυθμούς και μεσογειακή γοητεία χωρίς τα πλήθη του καλοκαιριού.

Με τα δέντρα να έχουν αποκτήσει χρυσαφένιες αποχρώσεις, τις θερμοκρασίες να υποχωρούν και την εορταστική περίοδο να πλησιάζει, το φθινόπωρο αποτελεί ιδανική εποχή για ταξίδια σε γραφικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail, αυτή η περίοδος προσφέρεται για χαλαρωτικές αποδράσεις σε μέρη με πλακόστρωτα σοκάκια, μεσαιωνικά κάστρα, παραδοσιακά σπίτια και εντυπωσιακά φυσικά τοπία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας μέχρι τα νορβηγικά φιόρδ και τα χωριά των Ελβετικών Άλπεων, το βρετανικό μέσο επέλεξε δέκα προορισμούς που ξεχωρίζουν για την ομορφιά και τη φθινοπωρινή τους ατμόσφαιρα.

Τα 10 ευρωπαϊκά χωριά που ξεχώρισε η Daily Mail

1. Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Γερμανία

Μία από τις πιο γνωστές μεσαιωνικές πόλεις της Γερμανίας, το Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι.

Βρίσκεται περίπου δυόμισι ώρες βορειοδυτικά του Μονάχου και ξεχωρίζει για τα στενά δρομάκια, τους πύργους και τις μικρές πλατείες με τα χαρακτηριστικά ξυλόδετα σπίτια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχιτεκτονική του έχει αποτελέσει σκηνικό κινηματογραφικών παραγωγών, ενώ πριν από την έναρξη των χριστουγεννιάτικων αγορών οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια πιο ήσυχη ατμόσφαιρα.

Η πλατεία Plönlein και ο πύργος Siebersturm στην παλιά πόλη του Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ

2. Ρικβίρ, Γαλλία

Στην καρδιά των αμπελώνων της Αλσατίας, ανάμεσα στα Βόσγια Όρη και την ομώνυμη πεδιάδα, βρίσκεται το Ρικβίρ, ένας από τους οικισμούς που συγκαταλέγονται στα ομορφότερα χωριά της Γαλλίας.

Τα πολύχρωμα παραδοσιακά σπίτια, τα πλακόστρωτα σοκάκια και οι αμπελώνες δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ιδανικό για τους λάτρεις του κρασιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς τα τέλη Νοεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη αγορά δίνει στο χωριό ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα.

Η παλιά πόλη του Ρικβίρ

3. Φλομ, Νορβηγία

Το Φλομ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τα εντυπωσιακά φιόρδ της χώρας.

Σημαντικότερο αξιοθέατο είναι ο σιδηρόδρομος Flåmsbana, μία από τις πιο θεαματικές σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο, που ανεβαίνει σχεδόν 900 μέτρα από το φιόρδ προς τα βουνά.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν κρουαζιέρες και δραστηριότητες στη φύση, αν και εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου ορισμένες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδοσιακά νορβηγικά σπίτια στο Φλομ

4. Κασλ Κουμπ, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Κασλ Κουμπ, που συχνά χαρακτηρίζεται ως το ομορφότερο χωριό της Αγγλίας, ξεχωρίζει για τα πέτρινα σπίτια και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν χαλαρωτικές βραδιές δίπλα στο τζάκι ή ένα γεύμα στο βραβευμένο Castle Inn.

Για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η κοντινή πίστα Castle Combe Circuit φιλοξενεί εκδηλώσεις και αγώνες.

Παραδοσιακά πέτρινα σπίτια στο Κάστρο Κόμμπε, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός και ένα από τα πιο όμορφα χωριά στην περιοχή Κοτσγουόλντς, Αγγλία

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5. Όμπιντους, Πορτογαλία

Το μεσαιωνικό Όμπιντους, στην κεντρική Πορτογαλία, θυμίζει καρτ ποστάλ, με τα κατάλευκα σπίτια, τις μπλε και κίτρινες λεπτομέρειες και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια.

Κυρίαρχο αξιοθέατο είναι το κάστρο του, ενώ η ιστορική πόλη περιβάλλεται από καλοδιατηρημένα τείχη μήκους περίπου 1.560 μέτρων, με ρίζες στη μαυριτανική περίοδο.

Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν κατά μήκος των τειχών, απολαμβάνοντας πανοραμική θέα.

Άποψη του Όμπιντος

6. Τσέσκι Κρούμλοβ, Τσεχία

Το Τσέσκι Κρούμλοβ προσφέρει τη γοητεία της Πράγας σε μικρότερη κλίμακα, με γραφικά δρομάκια, ιστορικά κτίρια και λιγότερη πολυκοσμία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εντυπωσιακό κάστρο της πόλης αποτελεί το σημαντικότερο αξιοθέατο, ενώ αξίζει μια επίσκεψη και στα κοντινά ερείπια του κάστρου Ντίβτσι Κάμεν.

Το τελευταίο βρίσκεται σε βραχώδες ύψωμα, κοντά στη συμβολή του ποταμού Μολδάβα με το ρέμα Κρεμέζσκι, και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα μεσαιωνικά ερειπωμένα κάστρα της χώρας.

Πανοραμική άποψη του ιστορικού κέντρου του Τσέσκι Κρούμλοβ

7. Σμάρτνο, Σλοβενία

Το Σμάρτνο είναι ένα οχυρωμένο χωριό χτισμένο πάνω σε ρωμαϊκά θεμέλια, με εντυπωσιακή θέα προς τις Άλπεις και την Αδριατική Θάλασσα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή είναι γνωστή ως «Τοσκάνη της Σλοβενίας», χάρη στους αμπελώνες και τα καταπράσινα τοπία της.

Το φθινόπωρο προσφέρεται για επισκέψεις σε οινοποιεία και γευσιγνωσίες, ενώ τον Νοέμβριο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τη γιορτή του Αγίου Μαρτίνου.

Το όμορφο σλοβενικό χωριό Σμάρτνο

8. Μοντεμεράνο, Ιταλία

Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν την Τοσκάνη χωρίς τα μεγάλα πλήθη τουριστών, το Μοντεμεράνο αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή.

Το μικρό μεσαιωνικό χωριό ξεχωρίζει για την πέτρινη πλατεία Piazza del Castello και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μικρή απόσταση βρίσκονται και τα διάσημα ιαματικά λουτρά της Σατούρνια, που αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για επίσκεψη στην περιοχή.

Μοντεμεράνο: Ένας κοκκινοκίτρινος δράκος αναδύεται μέσα από μια μεσαιωνική πέτρινη αψίδα στο ιστορικό χωριό

9. Γκριμέντς, Ελβετία

Με τα παραδοσιακά ξύλινα σαλέ και τις χιονισμένες βουνοκορφές, το Γκριμέντς θυμίζει το διάσημο Ζερμάτ.

Το αλπικό χωριό συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονες εγκαταστάσεις για χειμερινά σπορ.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πανοραμική θέα από το τελεφερίκ, να κάνουν πατινάζ ή να περιπλανηθούν στα γραφικά σοκάκια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η Daily Mail επισημαίνει ότι δεν λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου, γεγονός που καθιστά τον προορισμό καταλληλότερο για ήρεμες αποδράσεις.

Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι με λουλούδια στο Γκριμέντς

10. Καντακές, Ισπανία

Το Καντακές, στην Καταλονία, αποτελεί έναν από τους πιο γραφικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ισπανίας.

Τον Νοέμβριο, όταν οι περισσότεροι τουρίστες έχουν αποχωρήσει, το κατάλευκο χωριό αποκτά πιο ήρεμους ρυθμούς.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στο ιστορικό κέντρο, να απολαύσουν ένα χαλαρό γεύμα δίπλα στη θάλασσα ή να εξερευνήσουν το κοντινό φυσικό πάρκο Καπ ντε Κρέους, που προσφέρεται για πεζοπορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την απουσία της καλοκαιρινής ζέστης, το Καντακές διατηρεί τη μεσογειακή του γοητεία και αποτελεί μια διαφορετική πρόταση για φθινοπωρινές διακοπές.

Εμβληματικά ασβεστωμένα σπίτια και εκκλησία της Σάντα Μαρία με θέα στον κόλπο στο Καντεκές, Ισπανία

Φωτογραφίες: Shutterstock