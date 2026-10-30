ΟΙΝΟέμβριος: 10ήμερη δράση για κρασί, γαστρονομία, πολιτισμό -Από το Αμύνταιο ως τη λίμνη της Καστοριάς - iefimerida.gr

Μια διαδρομή δέκα ημερών που συνδέει το κρασί με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία του τόπου αρχίζει σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από τη δράση ΟΙΝΟέμβριος.

Η Κοζάνη, η Εορδαία, το Αμύνταιο, το Βελβεντό, η Σιάτιστα και η Καστοριά γίνονται σταθμοί ενός προγράμματος που φέρνει τις τοπικές γεύσεις κοντά στις τέχνες και στις ιστορίες των ανθρώπων τους.

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Η οινική ταυτότητα της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας

Οινογνωσίες, εικαστικές και θεατρικές εκδηλώσεις, κινηματογραφική προβολή, αστροπαρατήρηση και μουσικές συναντήσεις συνθέτουν την εμπειρία του ΟΙΝΟέμβριου, μαζί με τα παραδοσιακά καζάνια της Εορδαίας.

Από τους αμπελώνες και τους χώρους οινοποίησης μέχρι την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, τα ιστορικά αρχοντικά της Σιάτιστας, το πανέμορφο Βελβεντό και τη λίμνη της Καστοριάς, το κρασί γίνεται αφορμή για να γνωρίσουμε τη Δυτική Μακεδονία μέσα από διαφορετικές διαδρομές, γεύσεις και εμπειρίες.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει την οινική ταυτότητα της περιοχής, τους παραγωγούς και τα τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή. Παράλληλα, προτείνει έναν ακόμη λόγο για μια φθινοπωρινή επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία: τη γνωριμία με έναν τόπο που μοιράζεται τις γεύσεις και τις παραδόσεις του γύρω από το ίδιο τραπέζι.

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Ο ΟΙΝΟέμβριος αποτελεί πρωτοβουλία της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτίμης Φαρμάκη, και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενίσχυση της τουριστικής εξωστρέφειας, την προβολή των τοπικών προϊόντων και τη διασύνδεση του πολιτισμού με τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ