Οι Times του Λονδίνου TAGάρουν την Ελλάδα -Μεγάλο αφιέρωμα για την πρωτοβουλία TAG GREECE του υπ. Τουρισμού - iefimerida.gr

Σε εκτενές αφιέρωμά τους (εδώ το σχετικό link: A taste of rural Greece, from olive harvest to the City of Mushrooms) οι Times του Λονδίνου παρουσίασαν την πρωτοβουλία TAG GREECE του υπουργείου Τουρισμού, που επιδιώκει να προβάλει τη χώρα μας μέσα από τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει σε όποιον την επισκέπτεται.

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Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη παρουσία της Ελλάδας σε ένα κορυφαίο διεθνές μέσο, αλλά για την ουσιαστική ανάδειξη της νέας εθνικής στρατηγικής στον τομέα του θεματικού και βιώσιμου τουρισμού μέσω του αφηγήματος που συνδέει τον τουρισμό με τη γαστρονομία, την αγροτική παραγωγή, την πολιτιστική κληρονομιά και την καθημερινότητα των ανθρώπων των τοπικών κοινωνιών.

Μάλιστα, η δημοσίευση του αφιερώματος συμπίπτει με την παρουσία της πρωτοβουλίας TAG GREECE στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market 2026 στο Λονδίνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά.

﻿Όλγα Κεφαλογιάννη: «Προτεραιότητά μας ο βιώσιμος τουρισμός»

«Μέσω του TAG GREECE στοχεύουμε να εμπνεύσουμε τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την αγροτική Ελλάδα και τον πλούτο των τοπικών προϊόντων και παραδόσεών της, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και ενισχύοντας τη συμβολή του τουρισμού στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες», δηλώνει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο βρετανικό μέσο τονίζοντας ότι η ανάδειξη των παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της χώρας και προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό.

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Η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη επισημαίνει ότι η ελληνική γαστρονομία και τα αγροτικά προϊόντα αντανακλούν την ποικιλομορφία της χώρας μας, με τα τοπία που αλλάζουν δραματικά μέσα σε μικρές αποστάσεις, κάτι το οποίο έχει διαμορφώσει μέσα από γενιές και γενιές τις μεθόδους καλλιέργειας, τις παραδοσιακές συνταγές και τη συνετή χρήση των προϊόντων.

«Αυτές οι παραδόσεις παραμένουν μια ζωντανή έκφραση της ελληνικής κουλτούρας και της εφευρετικότητας, με την οποία οι κοινότητες έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο το φυσικό περιβάλλον» εξηγεί η υπουργός Τουρισμού υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς.

﻿TAG GREECE για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες



Με εικόνες από τη συγκομιδή της ελιάς στη Μεσσηνία, τους αμπελώνες της Νάουσας και τα μαστιχοχώρια της Χίου μέχρι τις παραδοσιακές φάρμες της Νάξου και τις γαστρονομικές παραδόσεις της Κρήτης και της Ηπείρου, οι Times αναδεικνύουν έναν ανεξερεύνητο πλούτο που υπερβαίνει την κλασική εικόνα του ελληνικού ήλιου και της θάλασσας.

Και αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία υπηρετεί το TAG GREECE δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και στους ανθρώπους της παραγωγής, της γαστρονομίας και της ελληνικής υπαίθρου.

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Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, ο πολιτισμός της και οι μαγευτικές παραλίες της. Είναι οι άνθρωποί της, οι γεύσεις, οι ιστορίες και οι παραδόσεις του κάθε τόπου.

Και το TAG GREECE μας προσκαλεί να τα ανακαλύψουμε από κοντά.

﻿Με την υπογραφή της Choose



Η Choose είναι η εταιρεία που σχεδίασε και υλοποίησε την επικοινωνιακή καμπάνια της πρωτοβουλίας TAG GREECE του υπουργείου Τουρισμού, με παρουσία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπο, ψηφιακά μέσα και social media, καθώς και στοχευμένες ενέργειες υπαίθριας διαφήμισης σε επιλεγμένα σημεία υψηλής προβολής και στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Choose υλοποιεί και το roadshow της καμπάνιας, μεταφέροντας το μήνυμα «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» σε συνολικά 12 πόλεις της χώρας, φέρνοντας την πρωτοβουλία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα.