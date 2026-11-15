Οι ακριβότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης: 27€ είσοδος, σχεδόν 20 ευρώ για μία πατάτα και 15 για μπίρα

Από την Κοπεγχάγη μέχρι το Λονδίνο, οι χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης εντυπωσιάζουν με τον στολισμό τους, αλλά και με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η χριστουγεννιάτικη αγορά Tivoli στην Κοπεγχάγη επιβάλλει είσοδο σχεδόν 27 ευρώ, με επιπλέον χρέωση για τις δραστηριότητες. Το συνολικό κόστος για φαγητό και ποτό ανεβάζει την επίσκεψη σε πάνω από 130 ευρώ ανά άτομο.

Στη Ζυρίχη, παρότι η είσοδος είναι δωρεάν, οι τιμές για φαγητό και ποτό παραμένουν υψηλές, φτάνοντας έως και 17,50 ευρώ. Στη Βιέννη, ένα λουκάνικο μπορεί να κοστίσει πάνω από 8,50 ευρώ.

Στο Ελσίνκι, οι τιμές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με μια γεμιστή πατάτα να πωλείται σχεδόν 20 ευρώ, χαρακτηριζόμενη ως η ακριβότερη στον κόσμο. Υψηλές είναι οι χρεώσεις και σε άλλα τοπικά εδέσματα.

Στο Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ, οι τιμές είναι εξίσου υψηλές, με την είσοδο, τις δραστηριότητες και τα ποτά να εκτοξεύουν το κόστος. Μια μεγάλη μπίρα στο Μπέρμιγχαμ αγγίζει τα 15 ευρώ, προκαλώντας δυσαρέσκεια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το κόστος για μια γιορτινή βόλτα μπορεί να εκτοξευθεί, καθώς σε ορισμένες αγορές οι επισκέπτες πληρώνουν ακόμη και για την είσοδο, ενώ φαγητό, ποτό και δραστηριότητες χρεώνονται ξεχωριστά.

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Από εισιτήρια που ξεπερνούν τα 25 ευρώ, μέχρι μια ψητή πατάτα σχεδόν 20 ευρώ, αυτές είναι μερικές από τις ακριβότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης.

Κοπεγχάγη, Δανία: Είσοδος που ξεπερνά τα 25 ευρώ

Η χριστουγεννιάτικη αγορά Tivoli στην Κοπεγχάγη θα λειτουργήσει από τις 13 Νοεμβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027.

Οι επισκέπτες καλούνται να πληρώσουν 200 δανικές κορώνες (περίπου 27 ευρώ) μόνο για την είσοδο, ενώ για τα παιχνίδια του πάρκου απαιτούνται επιπλέον 199 κορώνες (περίπου 27 ευρώ).

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Σύμφωνα με το Copenhagen Trip, ένα ποτήρι ζεστό κρασί Glögg κοστίζει περίπου 10 ευρώ, ενώ ένα παραδοσιακό σάντουιτς με ψητό χοιρινό μπορεί να φτάσει τα 16 ευρώ.

Δύο ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την αγορά ανέφεραν ότι ξόδεψαν περίπου 111 λίρες (133 ευρώ) ο καθένας, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις ακριβότερες που έχουν δει στην Ευρώπη.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά Tivoli

Ζυρίχη, Ελβετία: Έως 17,50 ευρώ για φαγητό

Η χριστουγεννιάτικη αγορά Christkindlimarkt, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης, θα λειτουργήσει από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου.

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Ένα ποτήρι ζεστό κρασί ή παντς κοστίζει από 6,50 έως 9,80 ευρώ, ενώ απαιτείται επιπλέον εγγύηση περίπου 4,30 έως 5,40 ευρώ για την κούπα, η οποία επιστρέφεται εφόσον παραδοθεί πίσω.

Το φαγητό, όπως λουκάνικα, ψητά κάστανα και raclette, κοστίζει από 8,70 έως 17,50 ευρώ. Ωστόσο, η είσοδος είναι δωρεάν και η αγορά στεγάζεται σε κλειστό χώρο.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά Christkindlimarkt

Βιέννη, Αυστρία: Ακριβά λουκάνικα και ζεστό κρασί

Η αυστριακή πρωτεύουσα διαθέτει περίπου 20 χριστουγεννιάτικες αγορές, με τη Wiener Christkindlmarkt να είναι μία από τις πιο γνωστές.

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Φέτος θα λειτουργήσει από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου, με ένα ποτήρι ζεστό κρασί ή παντς να κοστίζει από 4,50 έως 6 ευρώ.

Ένα λουκάνικο μπορεί να φτάσει τα 8,50 ευρώ, ενώ σε ορισμένα τουριστικά σημεία οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες.

Νυχτερινή άποψη της φωτιζόμενης αψίδας εισόδου στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της στη Βιέννη της Αυστρίας

Ελσίνκι, Φινλανδία: Σχεδόν 20 ευρώ για μια πατάτα

Στη χριστουγεννιάτικη αγορά Tuomaan Markkinat του Ελσίνκι, που φέτος θα λειτουργήσει από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου, οι τιμές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από πέρυσι.

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Ένας επισκέπτης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αποκάλυψε ότι πλήρωσε 19,80 ευρώ για μια γεμιστή πατάτα, την οποία χαρακτήρισε «την ακριβότερη στον κόσμο».

Στην ίδια αγορά, ένα wrap με καπνιστό σολομό κόστιζε 16 ευρώ, μια ζεστή σοκολάτα 5,50 ευρώ, ένα μπισκότο με τζίντζερ 4,50 ευρώ και μια σούπα με κρέας ταράνδου 12 ευρώ.

Η χριστουγεννιάτικη Αγορά του Ελσίνκι Tuomaan Markkinat

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Λονδίνο, Βρετανία: Έως 19 ευρώ για ένα χοτ ντογκ

Το δημοφιλές Winter Wonderland στο Χάιντ Παρκ αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς του Λονδίνου, αλλά και έναν από τους ακριβότερους.

Τον Νοέμβριο, η είσοδος ξεκινά από τη 1 λίρα (1,20 ευρώ), ενώ τον Δεκέμβριο τα εισιτήρια φτάνουν τις 5,50 λίρες (6,60 ευρώ) και τις 8,50 λίρες (10,20 ευρώ) κατά τις ώρες αιχμής.

Οι δραστηριότητες χρεώνονται ξεχωριστά, με το παγοδρόμιο να ξεκινά από τις 12,65 λίρες (15,10 ευρώ) και το τρενάκι Munich Looping να κοστίζει 12 λίρες (14,35 ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία του 2025, ένα χοτ ντογκ μπορούσε να φτάσει τις 16 λίρες (19,15 ευρώ), ενώ μια μεγάλη μπίρα κόστιζε έως 8 λίρες (9,60 ευρώ).

Χριστουγεννιάτικη έκθεση στο Hyde Park, Λονδίνο

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Μπέρμιγχαμ, Βρετανία: Σχεδόν 15 ευρώ για μια μεγάλη μπίρα

Η Frankfurt Christmas Market, η μεγαλύτερη αυθεντική γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά εκτός Γερμανίας και Αυστρίας, βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ και φέτος θα λειτουργήσει από τις 5 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου.

Παρότι η είσοδος είναι δωρεάν, οι τιμές στα φαγητά και τα ποτά έχουν προκαλέσει έντονα παράπονα.

Το 2025, μια μεγάλη μπίρα περίπου 1,1 λίτρου κόστιζε 12,50 λίρες (περίπου 15 ευρώ), ενώ οι επισκέπτες έπρεπε να καταβάλουν επιπλέον εγγύηση τουλάχιστον 5 λιρών (6 ευρώ) για το ποτήρι.

Ένα παραδοσιακό λουκάνικο bratwurst κόστιζε 9 λίρες (10,75 ευρώ), ένα currywurst 7 λίρες (8,40 ευρώ) και ένα σακουλάκι κάστανα 5 λίρες (6 ευρώ).

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι υψηλές τιμές, ο συνωστισμός και η φασαρία προκάλεσαν δυσαρέσκεια στους επισκέπτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το κόστος θύμιζε περισσότερο τις ακριβές εξόδους του Λονδίνου.

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Παλαιότερη φωτογραφία από τη χριστουγεννιάτικη αγορά της Φρανκφούρτης

Φωτογραφίες: Shutterstock