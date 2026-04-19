Οι πέντε λιγότερο επισκέψιμες χώρες στον κόσμο -Γιατί δεν τις επιλέγουν οι ταξιδιώτες - iefimerida.gr

Αν ονειρεύεστε διακοπές μακριά από πολυσύχναστες παραλίες και τουριστικά πλήθη, υπάρχουν μέρη όπου η ησυχία δεν είναι πολυτέλεια αλλά καθημερινότητα.

Σύμφωνα με δεδομένα του World Population Review (ανεξάρτητος οργανισμός που ειδικεύεται στη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση δημογραφικών δεδομένων από όλο τον κόσμο) και τουριστικά στατιστικά του ΟΗΕ, υπάρχουν πέντε χώρες στον κόσμο, οι οποίες δέχονται μόλις μερικές χιλιάδες ταξιδιώτες ετησίως.

Οι πιο άδειοι προορισμοί του πλανήτη

Κάποιες βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, άλλες επηρεάστηκαν από φυσικές καταστροφές, ενώ όλες δέχονται μόλις λίγες χιλιάδες ταξιδιώτες σε σύγκριση με τους δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

Η πρόσβαση σε αυτούς τους προορισμούς είναι συνήθως απαιτητική, με περιορισμένα δρομολόγια, μεγάλης διάρκειας ταξίδια και συχνά υψηλό κόστος, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένουν τόσο «ήσυχοι».

Κιριμπάτι: 9.500 επισκέπτες

Αποτελούμενο από 32 ατόλες και ένα υπερυψωμένο κοραλλιογενές νησί, το Κιριμπάτι βρίσκεται ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Χαβάη και είναι η μοναδική χώρα που εκτείνεται και στα τέσσερα ημισφαίρια. Με περίπου 9.500 επισκέπτες τον χρόνο, παραμένει ένας από τους πιο απομονωμένους προορισμούς και η πρώτη χώρα που υποδέχεται την Πρωτοχρονιά.

Νήσοι Μάρσαλ: 6.000 επισκέπτες

Οι Νήσοι Μάρσαλ, με 29 ατόλες και πέντε νησιά, προσελκύουν περίπου 6.000 ταξιδιώτες ετησίως. Προσφέρουν λευκές παραλίες, κρυστάλλινα νερά και πάνω από 160 είδη κοραλλιών, ενώ διαθέτουν και έντονη ιστορική κληρονομιά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ. Η πρόσβαση παραμένει δύσκολη λόγω περιορισμένων πτήσεων.

Νιούε: 9.000 επισκέπτες

Με μόλις 1.900 κατοίκους, το Νιούε δέχεται περίπου 9.000 επισκέπτες τον χρόνο. Είναι ένας τόπος όπου οι άγνωστοι χαιρετούν ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχουν φανάρια και η φύση παραμένει ανέγγιχτη. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι, με ελάχιστη κίνηση, και η πρόσβαση γίνεται κυρίως μέσω Νέας Ζηλανδίας.

Μικρονησία: 18.000 επισκέπτες

Η Ομοσπονδιακή Πολιτεία της Μικρονησίας απλώνεται σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μίλια ωκεανού και προσελκύει περίπου 18.000 επισκέπτες ετησίως. Διαθέτει μερικούς από τους καλύτερους κοραλλιογενείς υφάλους στον κόσμο και την αρχαία πόλη Ναν Μαντόλ, μνημείο UNESCO, χτισμένη πάνω σε ύφαλο. Οι πτήσεις είναι λίγες και απαιτούν πολλαπλές ανταποκρίσεις.

Μαγευτική θέα στον καταρράκτη Kepirohi στο Πονπέι, Μικρονησία / Φωτογραφία: Shutterstock

Μονσεράτ: Λίγοι επισκέπτες

Το ορεινό νησί της Καραϊβικής, Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος, είδε τον τουρισμό του να καταρρέει μετά την ηφαιστειακή έκρηξη του 1995 που κατέστρεψε την πρωτεύουσα Πλίμουθ και οδήγησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη μετανάστευση. Η πρόσβαση γίνεται μέσω Αντίγκουα, με πλοίο ή μικρή πτήση. Είναι επίσης η μοναδική χώρα εκτός Ιρλανδίας που γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου ως εθνική αργία.

