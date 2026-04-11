Από την Ελλάδα έως την Ιαπωνία: Οι χώρες που σε πληρώνουν για να ζήσεις εκεί -Οι αυστηρές προϋποθέσεις - iefimerida.gr

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσφέρουν οικονομικά κίνητρα, δωρεάν ή επιδοτούμενη κατοικία και επιδόματα για να προσελκύσουν νέους κατοίκους μέσα στο 2026.

Τα προγράμματα αυτά επιχειρούν να προσελκύσουν εργαζόμενους και οικογένειες από το εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και την ερήμωση απομακρυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mirror, τέτοια προγράμματα λειτουργούν ή επεκτείνονται σε αρκετές χώρες, κυρίως σε μικρά χωριά, νησιά και απομονωμένες περιοχές.

Παγκόσμια «μάχη» για νέους κατοίκους

Καθώς η εξ αποστάσεως εργασία γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη και πολλοί αναζητούν μια ριζική αλλαγή τρόπου ζωής, χώρες από την Ευρώπη έως την Ασία και τη Βόρεια Αμερική λανσάρουν γενναιόδωρα προγράμματα μετεγκατάστασης.

Με οικονομικά κίνητρα, δωρεάν στέγαση και φορολογικά οφέλη, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τη μείωση του πληθυσμού και να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες.

Ελβετία: Σημαντικά ποσά για το χωριό Albinen

Η Ελβετία, γνωστή για την υψηλή ποιότητα ζωής, προσφέρει σημαντικά ποσά σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν στο χωριό Albinen, στο καντόνι Valais.

Το πρόγραμμα προβλέπει 25.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 27.000 ευρώ) ανά ενήλικα και 10.000 φράγκα ανά παιδί. Για μια τριμελή οικογένεια το συνολικό ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 60.000 φράγκα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτω των 45 ετών, να παραμείνουν τουλάχιστον 10 χρόνια και να αγοράσουν ή να χτίσουν ακίνητο αξίας τουλάχιστον 200.000 φράγκων. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, τα χρήματα επιστρέφονται.

Ιρλανδία: Έως 84.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικιών

Η πρωτοβουλία «Our Living Islands» στοχεύει στην αναζωογόνηση απομονωμένων νησιών της Ιρλανδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν έως 84.000 ευρώ για αγορά και ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων ή ερειπωμένων κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ή για μακροχρόνια μίσθωση.



Ελλάδα: Δωρεάν σπίτι και 500 ευρώ τον μήνα

Στα Αντικύθηρα, οι τοπικές αρχές με τη στήριξη της Εκκλησίας προσφέρουν δωρεάν σπίτι, οικόπεδο και 500 ευρώ μηνιαίως για τρία χρόνια σε νέες οικογένειες και ειδικευμένους επαγγελματίες.

Στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, η αύξηση του πληθυσμού και όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, να ακουστούν ξανά παιδικές φωνές στο νησί.

Ωστόσο, η ζωή εκεί απαιτεί προσαρμογή, καθώς πρόκειται για απομονωμένη περιοχή με περιορισμένες υποδομές.

Ισπανία: Επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα

Η Ισπανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ερήμωση της υπαίθρου μέσω οικονομικών κινήτρων.

Σε περιοχές όπως η Εξτρεμαδούρα προσφέρονται έως 15.000 ευρώ σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, ενώ άλλες περιοχές δίνουν επιδόματα εγκατάστασης ή μηνιαία ενίσχυση σε οικογένειες.

Παράλληλα, η «βίζα digital nomad» προσφέρει φορολογικά οφέλη και δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης.

Ιαπωνία: Έως 4,8 εκατ. γεν για μετακόμιση στην επαρχία

Η Ιαπωνία ενισχύει τα κίνητρα για μετακίνηση από το Τόκιο προς την περιφέρεια, λόγω της υπογεννητικότητας.

Οι οικογένειες μπορούν να λάβουν έως και 1 εκατ. γεν ανά παιδί, ενώ συνολικά τα ποσά μπορεί να φτάσουν τα 4,8 εκατ. γεν. Προϋπόθεση είναι η παραμονή στην περιοχή για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

ΗΠΑ: Μπόνους και παροχές για εργαζόμενους

Πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν χρηματικά ποσά και παροχές για να προσελκύσουν εργαζόμενους εξ αποστάσεως.

Προγράμματα όπως το Tulsa Remote ή το Choose Topeka παρέχουν έως και 15.000 δολάρια, ενώ άλλες περιοχές προσφέρουν επιπλέον κίνητρα όπως κουπόνια και συμμετοχές σε τοπικές δράσεις.

Καναδάς: Επιστροφή διδάκτρων έως 20.000 δολάρια

Στον Καναδά, το πρόγραμμα Saskatchewan Graduate Retention Programme προσφέρει έως 20.000 καναδικά δολάρια σε αποφοίτους, με στόχο να παραμείνουν και να εργαστούν στην περιοχή.

Το μέτρο ενισχύει οικονομικά τους νέους εργαζόμενους και παράλληλα στηρίζει την τοπική οικονομία.

Ευκαιρίες με προϋποθέσεις

Παρότι τα κίνητρα φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά, τα περισσότερα προγράμματα συνοδεύονται από αυστηρούς όρους: πολυετή υποχρεωτική παραμονή, επένδυση σε ακίνητο, συγκεκριμένα επαγγέλματα ή ηλικιακά κριτήρια.

Επιπλέον, η ζωή σε μικρά χωριά ή απομακρυσμένα νησιά απαιτεί σημαντική προσαρμογή. Όσοι ενδιαφέρονται, καλό είναι να μελετήσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις και το συνολικό κόστος μετεγκατάστασης.