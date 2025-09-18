Οι πιο χαρούμενοι προορισμοί στον κόσμο για να επισκεφθείς -Στη λίστα η Αθήνα, τι την κάνει ξεχωριστή - iefimerida.gr

Πολλοί είναι εκείνοι που αγαπούν τα ταξίδια και θέλουν να γνωρίσουν προορισμούς που θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν και να επιστρέψουν με πιο θετική διάθεση.

Η BookRetreats, ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο γιόγκα, ανέπτυξε αυτό που ονομάζει «Δείκτη Ευτυχίας Διακοπών». Ο δείκτης αυτός μετρά προορισμούς διακοπών βάσει 5 διαφορετικών κριτηρίων: την ποσότητα της ηλιοφάνειας, την ποιότητα του ύπνου, πόσο υγιεινή είναι η διατροφή της περιοχής, πόσο χρόνο μπορεί κανείς να περάσει στη φύση και τις ευκαιρίες για άσκηση.

Συνολικά, 47 προορισμοί αξιολογήθηκαν σε κάθε κατηγορία και στη συνέχεια συγκρίθηκαν μεταξύ τους.

Η Λισαβόνα ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο

Μετά την ανάλυση των δεδομένων, η Λισαβόνα βγήκε στην κορυφή ως η πιο χαρούμενη πόλη για να επισκεφθεί κανείς. Σύμφωνα με τη BookRetreats, «διακρίνεται σε πολλούς παράγοντες που ανεβάζουν τη διάθεση», με το φαγητό να αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα.

Η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι γεμάτη υγιεινά εστιατόρια, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση συνολικά σε αυτή την κατηγορία. Είναι επίσης «μαζεμένη και εύκολη στην εξερεύνηση με τα πόδια», και παρόλο που οι απότομοι λόφοι της ίσως να μην είναι ό,τι καλύτερο μετά από ένα πλούσιο γεύμα, σίγουρα βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης.

Λισαβόνα / Φωτογραφία: Unsplash

Επιπλέον, η πόλη διαθέτει άφθονους πράσινους χώρους, σχεδόν τετραπλάσιους από τη Μαδρίτη, και απολαμβάνει 2.828 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο. Με λίγα λόγια, η Λισαβόνα συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία σε κάθε πτυχή του Δείκτη Ευτυχίας, γεγονός που την καθιστά ξεκάθαρη νικήτρια.

Το Ελσίνκι προσφέρει απαράμιλλη επαφή με τη φύση

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ελσίνκι, που ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην κατηγορία «επαφή με τη φύση». Η Φινλανδία είναι παγκοσμίως γνωστή για τα υψηλά επίπεδα ευτυχίας της, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη ότι το Ελσίνκι τα πήγε τόσο καλά σε αυτή τη μελέτη.

Ελσίνκι / Φωτογραφία: Unsplash

Η BookRetreats υπογραμμίζει τα «πλούσια πάρκα και τις δεντροστοιχημένες λεωφόρους» που «ενώνονται αρμονικά με τα δασικά μονοπάτια», ενώ σημειώνει ότι «ο ήρεμος ρυθμός ζωής» της πόλης είναι αυτό που την καθιστά ιδανική για ταξιδιώτες που αναζητούν μια γαλήνια απόδραση.

Το Ορλάντο κατέκτησε την τρίτη θέση. Αυτή η πόλη της Φλόριντα μπορεί πραγματικά να προσφέρει μια αρκετά χαλαρή εμπειρία. Υπάρχουν πολλά θεματικά πάρκα που μπορούν να σας απασχολήσουν, αλλά υπάρχουν και άφθονοι πράσινοι χώροι, παραλίες και σχεδόν αδιάκοπη ηλιοφάνεια όλο τον χρόνο.

Ορλάντο / Φωτογραφία: Unsplash

Στην τέταρτη θέση η Αθήνα

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Αθήνα και υπάρχει πολύ καλός λόγος γι' αυτό. «Στην Αθήνα, η ιστορία, η λιακάδα και η θάλασσα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν διακοπές που είναι τόσο απολαυστικές όσο και εντυπωσιακές.

Η ελληνική πρωτεύουσα κατατάσσεται ως ο πιο «περπατήσιμος» προορισμός στον δείκτη, κερδίζοντας το απόλυτο 20/20. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν τον Παρθενώνα, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, το Παναθηναϊκό Στάδιο και τον Εθνικό Κήπο Αθηνών, όλα με τα πόδια.

Η φημισμένα ανηφορική μορφολογία της πόλης μπορεί να προσθέσει μια πρόκληση, ιδιαίτερα σε γειτονιές όπως η Πλάκα και τα Αναφιώτικα, αλλά η ανταμοιβή είναι η πανοραμική θέα πάνω από τα κεραμοσκεπή σπίτια έως το Αιγαίο Πέλαγος.

ΑΘήνα / Φωτογραφία: Unsplash

Με 2.773 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, η Αθήνα απολαμβάνει ένα φωτεινό, ξηρό κλίμα που ενθαρρύνει τη ζωή σε εξωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα αυξάνει φυσικά τη σεροτονίνη, μια από τις βασικές ορμόνες της χαράς στο σώμα.

Η γαστρονομική σκηνή της πόλης ανεβάζει επίσης τη διάθεση: σχεδόν το 10% των εστιατορίων προσφέρουν υγιεινές επιλογές – το υψηλότερο ποσοστό στον δείκτη – σερβίροντας πιάτα που είναι τόσο θρεπτικά όσο και νόστιμα.

Αν και η Αθήνα διαθέτει σχετικά λίγους αστικούς πράσινους χώρους για το κλίμα της, η παραθαλάσσια τοποθεσία της παρέχει μια δροσερή εναλλακτική. Οι παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, προσφέροντας απαλές αμμουδιές και γαλαζοπράσινα νερά ως διάλειμμα από την ξενάγηση.

Σε συνδυασμό με την κοινωνική κουλτούρα των καφέ και τις ζωντανές πλατείες της το βράδυ, η Αθήνα προσφέρει μια εμπειρία διακοπών που θα κρατήσει τους ταξιδιώτες χαμογελαστούς για πολύ καιρό μετά την αναχώρησή τους», αναφέρει η έρευνα.

Αυτοί είναι οι 5 πιο «χαρούμενοι» προορισμοί διακοπών στον κόσμο:

Λισαβόνα, Πορτογαλία Ελσίνκι, Φινλανδία Ορλάντο, Φλόριντα Αθήνα, Ελλάδα Εδιμβούργο, Σκωτία