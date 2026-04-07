Οι 5 λιγότερο επισκέψιμες χώρες του πλανήτη -Χωρίς κοσμοσυρροή, με εντυπωσιακούς κοραλλιογενείς υφάλους - iefimerida.gr

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Kiribati, ένα απομονωμένο νησιωτικό κράτος στον Ειρηνικό, προσελκύει λίγους τουρίστες λόγω της δύσκολης πρόσβασης, προσφέροντας όμως μοναδικές εμπειρίες σε ανέγγιχτα τοπία και παραδοσιακές κοινότητες.

Τα νησιά Marshall και το Niue, με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, συνδυάζουν φυσική ομορφιά και ιστορικό βάρος, διατηρώντας παράλληλα έναν τρόπο ζωής αποκομμένο από τον μαζικό τουρισμό.

Η Μικρονησία, παρά την πολιτισμική και βιολογική της ποικιλομορφία, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση τουριστών λόγω της ακριβής και πολύωρης πρόσβασης στις περιοχές της.

Το Montserrat, ένα νησί της Καραϊβικής που επλήγη από ηφαιστειακή έκρηξη, προσπαθεί να ανακάμψει τουριστικά, συνδυάζοντας την άγρια φύση με τα σημάδια της πρόσφατης καταστροφής.

Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος τουρισμός καταγράφει ιστορικά ρεκόρ και οι δημοφιλείς προορισμοί ασφυκτιούν από τον λεγόμενο υπερτουρισμό, μια μικρή ομάδα χωρών παραμένει σχεδόν δυσδιάκριτη στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη. Πρόκειται για 5 κράτη που καταγράφουν μόλις μερικές χιλιάδες αφίξεις τον χρόνο - αριθμούς που φαντάζουν σχεδόν εξωπραγματικοί σε σύγκριση με τις δεκάδες εκατομμύρια τουριστών που υποδέχονται χώρες της Ευρώπης ή της Ασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών που καταγράφουν την τουριστική κίνηση και αναφέρει η Daily Mail, οι 5 λιγότερο επισκέψιμες χώρες στον κόσμο συνδυάζουν απομόνωση, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και συχνά δύσκολη πρόσβαση, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν εμπειρίες που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Ένα σύμπλεγμα νησιών και στα τέσσερα ημισφαίρια της Γης

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Kιριμπάτι, ένα νησιωτικό κράτος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Αποτελούμενο από 32 ατόλες και ένα υπερυψωμένο κοραλλιογενές νησί, εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αυστραλίας και Χαβάης και έχει την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται και στα τέσσερα ημισφαίρια της Γης. Παρά τη μοναδικότητά του, δέχεται μόλις περίπου 9.500 επισκέπτες ετησίως.

Η πρόσβαση είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, με ταξίδια που μπορεί να διαρκέσουν πάνω από 30 ώρες και να περιλαμβάνουν πολλαπλές στάσεις. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι ένας προορισμός σχεδόν ανέγγιχτος από τον μαζικό τουρισμό, όπου οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι λιμνοθάλασσες και οι μικρές κοινότητες συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει άλλες εποχές (και φυσικά, εντελώς διαφορετικά μέρη).

Ακόμη λιγότερους επισκέπτες προσελκύουν τα νησιά Μάρσαλ, ένα σύμπλεγμα 29 ατολών και πέντε νησιών που υποδέχεται περίπου 6.000 τουρίστες τον χρόνο. Οι λευκές αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά συνυπάρχουν με τα ίχνη από τις μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν εκεί τον 20ό αιώνα.

Η πρόσβαση αποτελεί από μόνη της εμπόδιο: τα ταξίδια μπορεί να διαρκέσουν έως και 60 ώρες, με υψηλό κόστος και περιορισμένες πτήσεις. Αυτός ο συνδυασμός δυσκολίας και απόστασης λειτουργεί αποτρεπτικά για τον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας τα νησιά σε μια ιδιότυπη απομόνωση.

Στον ίδιο γεωγραφικό άξονα, το Nίουε καταγράφει περίπου 9.000 επισκέπτες τον χρόνο και αποτελεί μία από τις μικρότερες χώρες στον κόσμο, με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Η καθημερινότητα στο νησί κινείται σε ρυθμούς που μοιάζουν ξένοι για τον σύγχρονο ταξιδιώτη: δεν υπάρχουν φανάρια, η κυκλοφορία είναι ελάχιστη και οι κοινωνικές σχέσεις παραμένουν άμεσες και προσωπικές.

Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος τουρισμός καταγράφει ιστορικά ρεκόρ και οι δημοφιλείς προορισμοί ασφυκτιούν από τον λεγόμενο υπερτουρισμό, μια μικρή ομάδα χωρών παραμένει σχεδόν δυσδιάκριτη στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη / SHUTTERSTOCK

Η απομόνωση εδώ δεν είναι απλώς γεωγραφική αλλά και πολιτισμική, με την έννοια ότι το νησί διατηρεί έναν τρόπο ζωής που δεν έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μαζικού τουρισμού. Οι επισκέπτες φτάνουν κυρίως μέσω Νέας Ζηλανδίας, με περιορισμένες εβδομαδιαίες πτήσεις, γεγονός που περιορίζει δραστικά την τουριστική ροή.

Λίγο πιο δυτικά, η Μικρονησία δέχεται περίπου 18.000 επισκέπτες ετησίως. Αν και ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον άλλων χωρών της λίστας, παραμένει εξαιρετικά χαμηλός σε παγκόσμια κλίμακα. Η χώρα εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή και χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτισμική και βιολογική ποικιλομορφία.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά σημεία της βρίσκεται το Nan Madol, μια αρχαία πόλη χτισμένη πάνω σε κοραλλιογενή ύφαλο, με πέτρινα συγκροτήματα που χρονολογούνται περίπου 1.000 χρόνια πίσω. Η πρόσβαση, ωστόσο, παραμένει δύσκολη και ακριβή, με πολύωρα ταξίδια και περιορισμένες συνδέσεις, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη του τουρισμού.

Πρόκειται για κράτη που καταγράφουν μόλις μερικές χιλιάδες αφίξεις τον χρόνο - αριθμούς που φαντάζουν σχεδόν εξωπραγματικοί σε σύγκριση με τις δεκάδες εκατομμύρια τουριστών που υποδέχονται χώρες της Ευρώπης ή της Ασίας / SHUTTERSTOCK

Η πεντάδα ολοκληρώνεται με το Mονσεράτ, ένα νησί στην Καραϊβική που διαφέρει από τα υπόλοιπα λόγω της ιστορίας του. Σε αντίθεση με τα απομονωμένα κράτη του Ειρηνικού, το Μονσεράτ υπήρξε στο παρελθόν δημοφιλής προορισμός, μέχρι που μια ηφαιστειακή έκρηξη το 1995 κατέστρεψε μεγάλο μέρος του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη μαζική μετανάστευση του πληθυσμού και στη δραματική πτώση της τουριστικής κίνησης. Σήμερα, η πρόσβαση γίνεται κυρίως μέσω του γειτονικού νησιού Αντίγκουα, ενώ οι υποδομές παραμένουν περιορισμένες. Παρά τις δυσκολίες, το νησί διατηρεί μια ιδιαίτερη γοητεία, συνδυάζοντας την άγρια φύση με τα ίχνη της προ 30ετίας καταστροφής.