National Geographic: Οι 25 καλύτεροι προορισμοί του κόσμου για το 2027 -Από τα φιόρδ της Νορβηγίας ως την Παταγονία - iefimerida.gr

Περιλαμβάνει 25 τόπους σε έξι ηπείρους, όπου νέες διαδρομές και σημαντικές επέτειοι κάνουν τη χρονιά που έρχεται ιδανική για ταξίδι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κομητεία Βεστλάν της Νορβηγίας αναδεικνύεται για τα εντυπωσιακά φιόρδ, τα γαστρονομικά βραβεία και τις αναβαθμισμένες συγκοινωνίες. Ταυτόχρονα, το Λούξορ της Αιγύπτου προετοιμάζεται για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου και την επαναλειτουργία ιστορικών ξενοδοχείων.

Στην Ασία, η Τσενγκντού της Κίνας τιμά την ανακάλυψη του αρχαίου βασιλείου των Σου, ενώ η Ιαπωνία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη υπαίθρια Τριενάλε Τέχνης. Παράλληλα, η Τζαϊπούρ της Ινδίας γιορτάζει 300 χρόνια ιστορίας με το φεστιβάλ λογοτεχνίας.

Η Ευρώπη γιορτάζει σημαντικές επετείους με εκδηλώσεις στη Νορμανδία για τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή και μουσικά φεστιβάλ στη Λειψία. Νέα πολιτιστικά κέντρα και μονοπάτια ενισχύουν τον τουρισμό σε Ισπανία, Σκωτία, Πολωνία και Αρμενία.

Στη Χιλή δημιουργείται το νέο πάρκο του Ακρωτηρίου Φρόουαρντ στην Παταγονία, ενώ στο Περού ανοίγουν νέα μονοπάτια στην ακρόπολη Κουέλαπ. Στη Βόρεια Αμερική, προορισμοί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά αναδεικνύονται για πολιτιστικές και ιστορικές επετείους.

Ένα νέο εθνικό πάρκο στην άκρη του κόσμου, μια αρχαία πόλη που ξαναδιαβάζει το παρελθόν της, ένας κλασικός οδικός άξονας με νέους λόγους για στάση. Αυτή είναι η πρώτη γεύση από τη φετινή λίστα του National Geographic με τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2027. Τη διαμόρφωσε το παγκόσμιο δίκτυο συντακτών, φωτογράφων και εξερευνητών του περιοδικού. Περιλαμβάνει 25 τόπους σε έξι ηπείρους, όπου νέες διαδρομές, πολιτιστικές αναγεννήσεις και σημαντικές επέτειοι κάνουν τη χρονιά που έρχεται ιδανική για ταξίδι.

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Πού θα ταξιδέψει ο κόσμος το 2027

Στη νοτιοδυτική Νορβηγία, η κομητεία Βεστλάν απλώνει φιόρδ, απότομους βράχους, τιρκουάζ νερά και καταρράκτες που μοιάζουν βγαλμένοι από τη σκανδιναβική μυθολογία. Ξεχωρίζουν το Χαρνταγκερφιόρδ, ο βράχος Τρολτούνγκα, «η γλώσσα του τρολ», που προεξέχει 700 μέτρα πάνω από μια γαλάζια λίμνη, και το Νερεϊφιόρδ, μήκους πάνω από 16 χιλιομέτρων. Στο Μπέργκεν, η μεσαιωνική προκυμαία Μπρίγκεν θυμίζει παραμύθι. Το εστιατόριο Gaptrast μόλις κέρδισε το δεύτερο αστέρι Μισελέν. Το νυχτερινό τρένο από το Όσλο έχει πλέον καθίσματα που γίνονται κρεβάτια.

Στην Αίγυπτο, το Λούξορ ετοιμάζεται για τις 2 Αυγούστου 2027. Τότε μια ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει την πόλη σε πάνω από έξι λεπτά λυκόφωτος μέρα μεσημέρι. Το ιστορικό ξενοδοχείο Winter Palace, όπου ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακοίνωσε το 1922 την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών και σύχναζε η Αγκάθα Κρίστι, ανοίγει ξανά τον Ιούλιο. Ξεκινά επίσης το πρώτο πολυτελές κλινάμαξο της χώρας, ο «Φύλακας του Νείλου», με μόλις 40 καμπίνες, από το Κάιρο ως το Ασουάν.

Στην Κίνα, η Τσενγκντού γιορτάζει τα εκατό χρόνια από τη στιγμή που ένας αγρότης βρήκε νεφρίτη επισκευάζοντας ένα χαντάκι. Ήταν το πρώτο ίχνος του βασιλείου των Σου, ενός πολιτισμού της Εποχής του Χαλκού που δεν άφησε γραπτά και χάθηκε από την ιστορία. Το Μουσείο Σανσινγκντουί εκθέτει χρυσές μάσκες και ένα χάλκινο ανθρώπινο ομοίωμα 2,6 μέτρων.

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Το Μουσείο Τζινσά ανοίγει ξανά τον Απρίλιο. Στην Ιαπωνία, ο νομός Νιιγκάτα φιλοξενεί από τον Ιούλιο ως τον Νοέμβριο την Τριενάλε Τέχνης Ετσίγκο Τσουμάρι, το μεγαλύτερο υπαίθριο φεστιβάλ τέχνης στον κόσμο, σε περίπου 200 χωριά. Στην Ινδία, η Τζαϊπούρ κλείνει τα 300 της χρόνια. Το φεστιβάλ λογοτεχνίας της, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, προσελκύει περίπου 400.000 ανθρώπους τον χρόνο.

Το ιστορικό ξενοδοχείο Winter Palace, όπου ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακοίνωσε το 1922 την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών και σύχναζε η Αγκάθα Κρίστι, ανοίγει ξανά τον Ιούλιο / WIKIPEDIA

Επέτειοι, φεστιβάλ και νέα μουσεία

Η Ευρώπη έχει έντονη παρουσία. Η Νορμανδία γιορτάζει τα χίλια χρόνια από τη γέννηση του Γουλιέλμου του Κατακτητή με πάνω από χίλιες εκδηλώσεις. Η «χαμένη σκηνή» της ταπισερί του Μπαγιέ, η στέψη του, παρουσιάζεται επιτέλους, ενώ τον Ιούνιο ένας στολίσκος έως 40 πλοίων βικινγκικού τύπου θα διασχίσει τις νορμανδικές ακτές. Η Λειψία τιμά τη μουσική της: φεστιβάλ για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Μπετόβεν και Φεστιβάλ Μπαχ για τα 300 χρόνια από το «Κατά Ματθαίον Πάθος».

Το Σανταντέρ της Ισπανίας αποκτά παράρτημα του Μουσείου Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης. Το Ντάμφρις και Γκάλογουεϊ της Σκωτίας εγκαινιάζει ένα αστεροσκοπείο για τον σκοτεινό ουρανό που τόσο αγάπησε ο Ρόμπερτ Μπερνς. Στην Πολωνία, η Τριπόλη του Γκντανσκ, του Σόποτ και της Γκντίνια συνδυάζει ναυτική ιστορία και νέα κουζίνα. Στην Αρμενία, το Υπερκαυκάσιο Μονοπάτι κάνει τα ορεινά της πιο προσιτά από ποτέ.

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Το Σανταντέρ της Ισπανίας αποκτά παράρτημα του Μουσείου Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης / INSTAGRAM

Στη Χιλή, το Ακρωτήριο Φρόουαρντ, το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Νότιας Αμερικής, θα γίνει ως τα τέλη του 2027 το 19ο πάρκο της Διαδρομής των Πάρκων της Παταγονίας. Ο Κάρολος Δαρβίνος είχε αποκαλέσει την ακτή του «σκηνικό ερήμωσης». Στο Περού, η ακρόπολη Κουέλαπ των Τσατσαπόγια, των «πολεμιστών των νεφών», ανοίγει νέα μονοπάτια προς ανεξερεύνητα ερείπια.

Στη Βραζιλία, το Σαλβαδόρ θα ζήσει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες το καρναβάλι αμέσως μετά τη γιορτή της Γιεμανζά, της θεάς του ωκεανού. Στη Γρενάδα, το καρναβάλι της κλείνει τα 150 του χρόνια. Στo Μαλάουι, το Εθνικό Πάρκο Λιγουόντε και το Καταφύγιο Ματζέτε φιλοξενούν πλέον όλα τα «πέντε μεγάλα» θηράματα της Αφρικής.

Στη Βόρεια Αμερική, η λίστα περιλαμβάνει το Πουέρτο Ρίκο, τον Ακτοπλοϊκό Αυτοκινητόδρομο του Ειρηνικού στην Καλιφόρνια, που άνοιξε ξανά μετά από τριετές κλείσιμο, και τη Βαλτιμόρη, που γιορτάζει τα 200 χρόνια του αμερικανικού σιδηροδρόμου.

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Στo Μαλάουι, το Εθνικό Πάρκο Λιγουόντε και το Καταφύγιο Ματζέτε φιλοξενούν πλέον όλα τα «πέντε μεγάλα» θηράματα της Αφρικής / MAJETE NATIONAL RESERVE

Περιλαμβάνει επίσης το Μάντισον του Ουισκόνσιν, τα νότια Όζαρκ, την περιοχή Μάγια Κάαν του Μεξικού και το Χάλιφαξ του Καναδά. Εκεί ανοίγει ένα κέντρο του αυτόχθονου λαού Μίκμακ. «Οι Μίκμακ είναι εδώ πάνω από 10.000 χρόνια», λέει η διευθύντρια Παμ Γκλόουντ-Ντεροσιέ. «Αυτή είναι η πατρίδα μας και θέλουμε να μάθει ο κόσμος ποιοι είμαστε». Στην Ασία, η Πενάνγκ της Μαλαισίας αποκτά νέο τελεφερίκ, ενώ στην Αυστραλία η Μελβούρνη πρασινίζει με νέα πάρκα.

Την ψηφοφορία των αναγνωστών κέρδισε το νησί Καταλίνα, μόλις μία ώρα με το πλοίο από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας. «Είμαστε τόσο μοναδικοί όσο τα Γκαλαπάγκος, και βρισκόμαστε μόλις 35 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες», λέει ο Πέπε Μπάρτον, διευθυντής επικοινωνίας του φορέα που προστατεύει σχεδόν το 90% του νησιού.