Σεπτέμβριος στη Μύκονο: Ένα πλούσιο οδοιπορικό στο νησί που έγινε παγκόσμιος προορισμός -Αξιοθέατα, στάσεις για φαγητό και ποτό - iefimerida.gr

Από τα γραφικά σοκάκια της Χώρας μέχρι τις χρυσές παραλίες και τη θρυλική νυχτερινή ζωή. Τι να δείτε, πού να κολυμπήσετε και πώς να ζήσετε τη Μύκονο σαν ντόπιος.

Από τα πιο χαρακτηριστικά νησιωτικά τοπία της χώρας μας είναι η Μύκονος, το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων που έχει καταφέρει να μαγνητίσει τους επισκέπτες και να γίνει παγκόσμιος προορισμός. Και μπορεί τα τελευταία χρόνια το κυκλαδίτικο νησί να έχει αλλάξει, ωστόσο παραμένει ένας προορισμός που συναρπάζει με τη μοναδική του ομορφιά.

Περπατώντας μέσα στα σοκάκια της Χώρας θα δείτε λευκά σπίτια με μπλε παράθυρα και πολύχρωμα μπαλκόνια, ξωκλήσια, ενώ τα περίφημα σοκάκια στα Ματογιάννια είναι γεμάτα με πολυτελή καταστήματα, boutique, γκαλερί και καφέ.

Από την άλλη, ένα από τα πιο διάσημα κάδρα της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι με πανοραμική θέα προς το Αιγαίο και η «Μικρή Βενετία» με τα σπίτια που «βρέχονται» από τα κύματα του Αιγαίου, προσφέροντας στους επισκέπτες του τόπου ένα από τα πιο ρομαντικά ηλιοβασιλέματα. το πιο ρομαντικό ηλιοβασίλεμα.

Οι διάσημοι ανεμόμυλοι

Ουσιαστικά, η Μύκονος είναι ένα νησί με διπλή ταυτότητα: έχει το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα με με διεθνείς celebrities, αλλά διατηρεί και το παραδοσιακό κυκλαδίτικο τοπίο, τα ήσυχα χωριά και τις ανέγγιχτες παραλίες. Όποιο πρόσωπο κι αν επιλέξει να γνωρίσει ο ταξιδιώτης, ένα είναι σίγουρο: η Μύκονος δεν μπορεί παρά να του μένει αξέχαστη.

Μέσα στη Χώρα της Μυκόνου

Μύκονος: Τα αξιοθέατα που αξίζει να δείτε

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου θα δείτε σπάνια εκθέματα από τη Δήλο και την ιστορία του Αιγαίου, στο Λαογραφικό Μουσείο είναι αποτυπωμένη η εικόνα της παραδοσιακής ζωής στο νησί.

Στα Άνω Μερά βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής που έχει ξεχωριστή αρχιτεκτονική και πλούσια ιστορία.

Η διασημότερη εκκλησία της Μυκόνου είναι η Παραπορτιανή -πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύμπλεγμα πέντε εκκλησιών και βρίσκεται στη γειτονιά του Κάστρου. Η κατασκευή αυτής της εκκλησίας άρχισε το 1425 και δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τον 17ο αιώνα.

Από τα τοπ αξιοθέατα του νησιού είναι η εκδρομή στη Δήλο, ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γνωστό και ως το «ιερό νησί» της αρχαιότητας, αφιερωμένο στον Απόλλωνα και την Άρτεμις.

Η Δήλος είναι σα να βρίσκεστε σε υπαίθριο μουσείο και αξίζει να την εξερευνήσετε. Ξεκινήστε από το μουσείο για να δείτε και τα περίφημη αυθεντικά λιοντάρια και στη συνέχεια, βάση του χάρτη, περιπλανηθείτε στον εξωτερικό χώρο που έχει όλα τα σπουδαία ευρήματα.

Στα πιο σημαντικά ευρήματα -ιδιαίτερα εντυπωσιακός -είναι ο μεγάλος οικισμός της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μέσα στον οικισμό, που παραμένει «ζωντανός», θα πάρετε την αίσθηση της αρχαίας πολης με το θέατρο, τα σπίτια, τα άγαλμα και τους ναούς που υπήρχαν.

Η Μικρή Βενετία από τα ωραιότερα σημεία του νησιού

Οι παραλίες της Μυκόνου

Η Μύκονος φημίζεται για τις παραλίες της – άλλες κοσμοπολίτικες, άλλες ήσυχες και πιο ανεξερεύνητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα τον Σεπτέμβριο θα τις απολαύσετε χωρίς την κοσμοσυρροή. Άλλωστε η Μύκονος έχει από τις top παραλίες

Paradise & Super Paradise: Τα πιο διάσημα beach parties του κόσμου, με DJs, χορό και κοκτέιλ από το πρωί ως το βράδυ.

Psarou: Προορισμός για jet-setters, με πολυτελή beach bars και σκάφη που αράζουν στον κόλπο.

Άγιος Σώστης: Μια από τις πιο ήσυχες, ανέγγιχτες παραλίες – χωρίς beach bar, μόνο φύση.

Πλατύς γυαλός: Οργανωμένη και οικογενειακή παραλία με εύκολη πρόσβαση και επιλογές φαγητού.

Ελιά: Η μεγαλύτερη παραλία της Μυκόνου, συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και χαλάρωση.

Φτελιά: Η παραλία που αγαπούν οι λάτρεις του wind surfing

Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια

Η Μύκονος

Στη Χώρα

Μύκονος: Στάσεις για φαγητό και ποτό

Η Μύκονος έχει πλούσια γαστρονομική παράδοση με ξεχωριστά προϊόντα, όπως η Λούζα -τοπικό αλλαντικό -, το κοπανάκι -πικάντικο τυρί -και τα αμυγδαλωτά. Σε όλο το νησί θα βρείτε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την κρεμμυδόπιτα την παραδοσιακή πίτα του νησιού.

Στην παραδοσιακή ταβέρνα «Αμάδες», που βρίσκεται στη Χώρα της Μυκόνου και λειτουργεί όλο το χρόνο, θα απολαύσετε την αυθεντική κουζίνα του νησιού -άλλωστε πρόκειται για ένα μαγαζί που αγαπούν πολύ οι ντόπιοι.

Ο εξωτερικός χώρος του εστιατορίου

Στο τραπέζι πρωταγωνιστούν οι ελληνικοί μεζέδες — πιάτα ιδανικά για να μοιραστεί η παρέα καινα δοκιμάσει από την μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι επιλογές με βάση τα εκλεκτά ελληνικά υλικά, ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητά τους.

Τα μεζεδάκια

Ζεστοί και κρύοι μεζέδες, συνοδευμένοιαπό κρασί, ούζο ή τσίπουρο, συνθέτουν μια εμπειρία γεύσης που παραμένει προσιτή, χωρίςσυμβιβασμούς στην ποιότητα.

Στην ανοικτή κουζίνα του εστιατορίου «Noema», στη Χώρα της Μυκόνου, ο Culinary Director Αθηναγόρας Κωστάκος ηγείται μιας σπουδαίας ομάδας, που πρωταγωνιστούν οι ελληνικές γεύσεις με έμφαση στην εποχικότητα και τις αυθεντικές πρώτες ύλες.

Το θερινό ινεμά έχει μεταμορφωθεί σε εστιατόριο.

Το μενού εστιάζει σε τοπικά, βιολογικά προϊόντα με πιάτα όπως η κοιλιά τόνου με καπνιστό βοδινό λίπος και χαβιάρι, σεβίτσε γαρίδας Κοιλάδας, και στρείδια με spicy dressing καρπουζιού. Στα ορεκτικά για να μοιράζεται το τραπέζι υπάρχουν πιάτα όπως η καβουροσαλάτα με ντόπιο μπλε καβούρι, το ψητό χταπόδι και το κυκλαδίτικο καλαμάρι με chimichurri φρέσκου κρεμμυδιού και το μοσχαρίσιο καρπάτσιο με άγριες αγκινάρες, ντόπια παλαιωμένη γραβιέρα και καπνιστό αλάτι και φυσικά, ο διάσημος καπνιστός ταραμάς που σερβίρεται με λιαστή ντομάτα και πούδρα χαρουπένιου παξιμαδιού.

Ο Αθηναγόρας Κωστάκος στην κουζίνα του «Noema»

Στα κυρίως πιάτα ξεχωρίζουν τα φρέσκα ψάρια ημέρας που ψήνονται στην ανοικτή φωτιά, αστακός με μπισκ και ελληνικά ζυμαρικά, και pasta με καραβίδες που εμπλουτίζεται με αυγοτάραχο και κρητική πιπεριά τσίλι. Στο μενού υπάρχουν επίσης αρνίσια σουβλάκια που σερβίρονται με ελληνικό γιαούρτι, αγγούρι και λαδολέμονο, ντόπια χοιρινά λουκάνικα που συνοδεύονται με φρέσκια τομάτα και πιπεριές padron, μοσχαρίσια μάγουλα με κριθαράκι, ντομάτα, τρούφα και γραβιέρα καθώς και μια επιλογή από μοσχαρίσια φιλέτα και σιγομαγειρεμένα χοιρινά παϊδάκια καρέ σερβιρισμένα με ψητά ροδάκινα.

Η πρώτη ύή είναι αυτή που ξεχωρίζει

Πιάτα με ελληνικές συνταγές

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την κοιλιά τόνου και το αρνάκι που έρχεται σιγομαγειρεμένο ξυπνώντας αναμνήσεις από τα Κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια.

Οι λάτρεις της vegan κουζίνας μπορούν να απολαύσουν ένα πολύ ιδιαίτερο μενού στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Koukoumi». Η διεθνούς φήμης σεφ, Αγγελική Χαραμή έχει ετοιμάσει ένα degustation menu υψηλής γαστρονομίας για να πάρετε μια αυθεντική και μοναδική γεύση της vegan κουζίνας. Υπάρχει και το a la cart menu, ωστόσο προτείνω το degustation για να βιώσετε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία.

Το φαγητό έρχεται πάντα σε εντυπωσιακό πιάτο που συμβαδίζει

Στα best seller πιάτα του μενού συμπεριλαμβάνονται το Steak seitan με αρωματική σάλτσα από πόρτο και φράουλες με αρωματική τερίνα, η καπνιστή μελιτζάνα με τεριγιάκι και τραγανό πράσο και κρέμα από μισό πράσο, το Lucid Dream και το Lava cake.

Η κρεμμυδόπιτα

Το ριζότο

Το ξενοδοχείο που είναι το μοναδικό vegan στην κατηγορία του έχει μια ωραία φιλοσοφία πάνω στο «slow living» και μπορείτε να απολαύσετε και μαθήματα pilates με εξειδικευμένο instructor. Μετά τις βουτιές στην πισίνα δοκιμάστε τα απίθανα vegan rolls.

Το «Koukoumi»

Στο «Beefbar» θα απολαύσετε πεντανόστιμες κοπές κρέατος και sushi πάνω στη θάλασσα. Είναι το ιδανικό μέρος για μεσημεριανό γεύμα -συνδυάστε το με ένα ποτήρι κρασί ή κάποιο από τα signature cocktails.

ΤΟ «Beefbar»

Ξεκινήστε με sushi -πιο συγκεκριμένα με το Chateubriand roll με φιλέτο μοσχαριού/ αγγούρι, την κυκλαδίτικη σαλάτα με ντομάτα που έχει πλούσια γεύση, ωραία αρώματα και η κάππαρη δίνει τη δική της πινελιά. Στα προτεινόμενα προσθέτουμε το γύρο με μοσχάρι -πολύ νόστιμο και με εκαιρετικό κομμάτι κρέατος – το τηγανιτό καλαμπόκι με spicy mayo, την picannia και την ταλιάτα που συνοδεύονται με τηγανιτές πατάτες Κι ξινομυζήθρα.





Στο τέλος μην παραλείψετε το φανταστικό παγωτό.

Στη Χώρα της Μυκόνου βρίσκεται το «Lio» που είναι ένα show υπερπαραγωγή με κορυφαίους χορευτές που ξεσηκώνουν το κοινό. Το «Lio» είναι μια εμπειρία από μόνο του που μένει αξέχαστη στους επισκέπτες και αξίζει να τη βιώσετε. Συνδυάζοντας συναρπαστική ψυχαγωγία με τολμηρές παραστάσεις του 21ου αιώνα, τα εξωφρενικά δείπνα-σόου μας στη Μύκονο είναι απολύτως μοναδικά. Οι χορευτές φορώντας τα εκθαμβωτικά τους κοστούμια ανεβαίνουν στη σκηνή και με εντυπωσιακές χορογραφίες, ακροβατικά, θεατρικές παραστάσεις και διαδραστικό χορό μεταφέρουν τον επισκέπτη στο σύγχρονο κόσμο του καμπαρέ.

Αξίζει να δείτε το φαντασμαγορικό show απολαμβάνοντας το εξαιρετικό μενού -μεταξύ άλλων δοκιμάστε ταρτάρ τόνου, sushi, taco με καβούρι.



Φωτογραφίες: Shutertock



