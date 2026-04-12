Δευτέρα του Πάσχα: 3 μονοήμερες αποδράσεις μια ανάσα από την Αθήνα -Γραφικά χωριά με παραδοσιακά ταβερνάκια - iefimerida.gr

Τη Δευτέρα του Πάσχα μπορείτε να αποδράσετε, έστω και για μερικές μόνο ώρες, σε γραφικά μέρη και να απολαύσετε κρεατικά σε παραδοσιακά στέκια.

Η επομένη του Πάσχα, λίγο πριν οι ρυθμοί και πάλι επιστρέψουν μπορείτε να ξεφύγετε αποδρώντας για λίγες ώρες από την Αθήνα.

Επιλέξαμε κοντινούς ορεινούς προορισμούς, μια ανάσα από την Αθήνα, που συνδυάζουν γραφικότητα, αλλά θα βρείτε και παραδοσιακές ταβέρνες για να απολαύσετε υπέροχα φαγητά.

Μονοήμερες εκδρομές για την Κυριακή του Πάσχα

Στενή Ευβοίας

Από τα ωραιότερα χωριά της Εύβοιας, η Στενή, βρίσκεται κρυμμένη στις πλαγιές της Δίρφυος και απέχει μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα. Ακολουθώντας τη διαδρομή, θα αφήσετε πίσω σας τη Χαλκίδα και θα ανηφορίσετε προς τα ορεινά χωριά όπου και θα σας αποκαλυφθεί ένα πανέμορφο τοπίο.

Η Στενή Ευβοίας/Φωτογραφία: Shuttertock

Το ορεινό χωριό είναι πανέμορφο, καταπράσινο αυτή την εποχή και με το ποτάμι να περνάει μέσα από το χωριό. Σκαρφαλωμένο στις νότιες πλαγιές της Δίρφυος έχει υψόμετρο 450 μέτρων και τριγύρω μια φύση καταπράσινη και γοητευτική. Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση είναι το αισθητικό δάσος που αξίζει να περπατήσετε.

Αφήστε το αυτοκίνητο σας και περιπλανηθείτε μέσα στο γραφικό χωριό -τα μολυβένια σκαλοπάτια είναι από αυτά που αξίζει να δείτε, ενώ η καρδιά του χωριού χτυπάει στην κεντρική πλατεία. Τα τελευταία χρόνια το ορεινό χωριό έχει προσελκύσει πολλούς επισκέπτες που αναζητούν γραφικά μέρη με παράδοση και όμορφη φύση.

Στη Στενή Ευβοίας θα βρείτε παραδοσιακά ταβερνάκια που σερβίρουν ψητά κρέατα, ενώ μην παραλείψετε πιάτα με μανιτάρια που φημίζεται η ευρύτερη περιοχή.

Τρίκαλα Κορινθίας

Σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του όρους Ζήρεια, οι τρεις οικισμοί που αποτελούν τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι η ιδανική απόδραση για μονοήμερη εκδρομή κοντά στην Αθήνα. Μόλις μιάμιση ώρα μακριά από την Αθήνα, το τοπίο είναι ελκυστικό και πόλος έλξης για όσους αναζητούν μια μονοήμερη απόδραση στο βουνό.

Στα Τρίκαλα Κορινθίας/ Φωτογραφία: Shuttertock

Χωρίζονται σε τρεις οικισμούς τα Άνω, Μεσαία και Κάτω Τρίκαλα και αξίζει να δείτε και τους τρεις που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Στα πλεονεκτήματα, είναι η πανέμορφη φύση τριγύρω τους, ενώ μπορείτε να το συνδυάσετε και με επίσκεψη στη λίμνη Δόξα που απέχει μερικά χιλιόμετρα.

Τα Τρίκαλα Κορινθίας φημίζονται για τα νόστιμα κρεατικά τους, τόσο στη σχάρα όσο και σουβλιστά, ενώ θα βρείτε χειροποίητες πίτες και ορεκτικά. Αυτή την ημέρα, στα παραδοσιακά ταβερνάκια το αρνί, το κοκορέτσι και τα συναφή,όπως γαρδουμπάκια και κοντοσούβλι, έχουν την τιμητική τους.

Ορεινή Αρκαδία

Τα χωριά που συνθέτουν την ορεινή Αρκαδία παραμένουν ελκυστικοί προορισμοί, ακόμα και για μονοήμερες αποδράσεις, κάθε εποχή του χρόνου. Από την Αθήνα το πιο τουριστικό χωριό η Βυτίνα απέχει μόλις δύο ώρες και είναι η τέλεια λύση για να βρεθείτε σε χωριό και να απολαύσετε παραδοσιακά εδέσματα στις ταβέρνες.

Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια και Ελληνικό παραμένουν από τους τοπ προορισμούς για ορεινέ εξορμήσεις συνδυάζοντας γραφικά τοπία, πανέμορφη φύση και φυσικά παραδοσιακό φαγητό. Σίγουρα, μπορείτε να βάλετε στο πρόγραμμα σας και επίσκεψη σε μοναστήρια της περιοχής.

Χτισμένη αμφιθεατρικά η Δημητσάνα/ Φωτογραφία:Shuttertock

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, χτισμένη μέσα σε βράχο, είναι από τις πιο εντυπωσιακές και θα φτάσετε ύστερα από μια μικρή πεζοπορία μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος. Αξίζει να δείτε το εκκλησάκι της μονής, η οποία είναι από τον 12ο αιώνα, να απολαύσετε το τοπίο από το μπαλκόνι και να καθίσετε στο αρχονταρίκι για ελληνικό καφέ και λουκουμάκι.

Η Μονή βρίσκεται μέσα στους βράχους/ Φωτογραφία: Shuttertock

Το Βαλτεσίνικο/ Φωτογραφία: Shuttertock

Στα χωριά της ορεινής Αρκαδίας, όπου και να επιλέξετε για φαγητό, θα βρείτε οικογενειακές ταβέρνες που ειδικεύονται στα κρέατα και φυσικά στο κυνήγι.