ΜINOAN LINES: Καθημερινά από τη Μήλο στον Πειραιά, με νέα ώρα αναχώρησης

Η MINOAN LINES ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την 1η Νοεμβρίου, το πλοίο από το Ηράκλειο φθάνει στη Μήλο στη 01:35 και αναχωρεί για τον Πειραιά στη 01:50, ήτοι ενωρίτερα από ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα έτη, με άφιξη στον Πειραιά στις 06:30. Το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Μήλο που αναχωρεί στις 21:00, καταπλέει στη Μήλο στη 01:00, αναχωρεί στη 01:20 και αφικνείται στο Ηράκλειο στις 06:30, χωρίς αλλαγή στο υφιστάμενο πρόγραμμα.

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Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2024, η MINOAN LINES έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία της Μήλου, εξασφαλίζοντας ολόχρονη καθημερινή σύνδεση του νησιού με τον Πειραιά και το Ηράκλειο. Με συνέπεια και αξιοπιστία, συνεχίζει να προσεγγίζει τη Μήλο ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες, με απόλυτη ωστόσο προτεραιότητα πάντοτε, την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Η σταθερή αυτή παρουσία συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, στην ενίσχυση του μεταφορικού έργου και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού του νησιού. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την ευημερία της τοπικής κοινότητας.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοΐα, η MINOAN LINES συνεχίζει να επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης με το επιβατικό κοινό, με συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική μέριμνα για τον ταξιδιώτη.

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