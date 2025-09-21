 Μηλιά: Το κρυμμένο χωριό της Πίνδου με πέτρινα αρχοντικά και καταρράκτες - iefimerida.gr
Μηλιά: Το κρυμμένο χωριό της Πίνδου με πέτρινα αρχοντικά και καταρράκτες

Το χωριό Μηλιά
Το χωριό Μηλιά
Η Μηλιά είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ηπείρου, με διατηρημένη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, και βρίσκεται πολύ κοντά στο δημοφιλές Μέτσοβο.

Στην τοπική βλάχικη διάλεκτο το πέτρινο χωριό, που βρίσκεται στις βουνοπλαγιές της Πίνδου, είναι γνωστό ως Αμέρου και πρόκειται για ένα χωριό -διαμάντι με ατόφια ομορφιά. Ο λόγος για τη Μηλιά, όπως είναι ευρύτερα, γνωστό το ηπειρώτικο χωριό που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.

Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, κουρνιασμένο στις πλαγιές της βόρειας Πίνδου σε υψόμετρο 1.160 μέτρων με τον χειμώνα να καταφτάνει από τα τέλη του καλοκαιριού. Άλλωστε, αν πάτε αυτή την εποχή στο πέτρινο χωριό θα δείτε τα ξύλα να έχουν πάρει θέση έξω από τα σπίτια και τα τζάκια να καπνίζουν.

Τα τελευταία χρόνια η Μηλιά έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πολλούς επισκέπτες που επιθυμούν να δουν ένα παραδοσιακό χωριό μέσα σε ένα πλούσιο φυσικό τοπίο με τους κατοίκους να διατηρούν την τοπική διάλεκτο, αλλά και τις παραδόσεις.

