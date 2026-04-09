Μετέωρα: Η «πρωτεύουσα» του ελληνικού Ορθόδοξου Πάσχα - iefimerida.gr

Ο Δήμος Μετεώρων αναδεικνύεται δυναμικά ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς θρησκευτικού τουρισμού με αιχμή του δόρατος την εμπειρία του Πάσχα.

Η δημοτική Αρχή υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που στοχεύει στην καθιέρωση του δήμου ως «πρωτεύουσα του ελληνικού ορθόδοξου Πάσχα».

Αυθεντική εμπειρία το Πάσχα στα Μετέωρα

Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια κατέχει η ανάδειξη και η συστηματική προβολή των πασχαλινών εθίμων και θρησκευτικών εκδηλώσεων της περιοχής. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που εκτείνεται από το Σαββατοκυριακο του Λαζάρου έως και την Τρίτη του Πάσχα, ο δήμος προσφέρει μια αυθεντική βιωματική εμπειρία, συνδυάζοντας τη βαθιά θρησκευτικότητα με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό.

Πάσχα στα Μετέωρα

Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα μοναδικά τοπικά έθιμα, όπως το «Άναμμα Φανού» στη Θεόπετρα, ένα εντυπωσιακό δρώμενο που συμβολίζει την Ανάσταση και φωτίζει τον ουρανό των Μετεώρων τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς και ο «Αποχαιρετισμός του Λαζάρου» στο Γάβρο, το οποίο διατηρεί ζωντανή μια παράδοση με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα και αναδεικνύει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Μια αυθεντική εμπειρία πίστης είναι η περιφορά Ιερών Εικόνων και Αγίων Λειψάνων στο Καστράκι, ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην τοπική κοινωνία, που ενισχύει τη σύνδεση των κατοίκων με την πνευματική τους παράδοση.

Οι κορυφαίες στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στα Μετέωρα, όπως οι κατανυκτικές ακολουθίες στους Ιερούς Ναούς και τις Μονές, η Ανάσταση μέσα στο επιβλητικό τοπίο των βράχων, ο Εσπερινός της Αγάπης, αλλά και τα παραδοσιακά Πασχαλόγιορτα, συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία για κάθε επισκέπτη.

Παραδοσιακο Πάσχα στα Μετέωρα

Tα «Πασχαλόγιορτα»

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στα «Πασχαλόγιορτα», όπου οι κάτοικοι συγκεντρώνονται τις επόμενες ημέρες του Πάσχα σε ένα κλίμα χαράς και συλλογικότητας, αναβιώνοντας ήθη και έθιμα που ενισχύουν τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος, Λευτέρης Αβραμόπουλος, τονίζει: «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον Δήμο Μετεώρων ως έναν τόπο όπου η πίστη, η παράδοση και ο πολιτισμός συναντούν τη μοναδική φυσική ομορφιά. Το Πάσχα στα Μετέωρα δεν είναι απλώς μια εορταστική περίοδος, αλλά μια αυθεντική εμπειρία ζωής. Με συντονισμένες δράσεις και εξωστρέφεια, εργαζόμαστε ώστε ο τόπος μας να καθιερωθεί διεθνώς ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό ορθόδοξο Πάσχα».

Ιδιαίτερη καινοτομία για φέτος αποτελεί η στρατηγική συνεργασία του Δήμου Μετεώρων για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής τηλεοπτικής παραγωγής πανελλαδικής εμβέλειας, η οποία θα προβληθεί ανήμερα του Πάσχα σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό. Παρουσιαστής της εκπομπής θα είναι ο Χρήστος Νέζος, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται η γνωστή τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου, η οποία μέσα από τη φωνή της θα «ταξιδέψει» το τηλεοπτικό κοινό στα Μετέωρα και σε εμβληματικά τοπόσημα της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση του πολιτισμού με το μοναδικό φυσικό τοπίο.

Το όραμα του Δήμου Μετεώρων είναι σαφές: Να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους διεθνεις προορισμούς για το ελληνικό ορθόδοξο Πάσχα, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία που συνδυάζει την πίστη, την παράδοση, τον πολιτισμό και τη μοναδική φυσική ομορφιά των Μετεώρων.

Οι φωτογραφίες είναι του Δήμου Μετεώρων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ