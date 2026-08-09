Μεταξοχώρι Αγιάς: Το χωριό στις πλαγιές του Κισσάβου με τα αρχοντικά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τις υπέροχες αυλές - iefimerida.gr

Στις ανατολικές πλαγιές του Κισσάβου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, βρίσκεται το Μεταξοχώρι, ένα από τα σημαντικότερα παραδοσιακά χωριά της Θεσσαλίας.

Τα πέτρινα αρχοντικά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και οι ανθισμένες αυλές αποτυπώνουν τη μακρά ιστορία του χωριού, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και σε σημείο πολιτιστικής δημιουργίας μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

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Με ιστορία που συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια και την επεξεργασία του μεταξιού, αλλά και με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα μέχρι σήμερα, το χωριό αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει την παράδοση, την αρχιτεκτονική και τη φιλοξενία.

Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Ρέτσιανη, ενώ το σημερινό του όνομα καθιερώθηκε λόγω της σημαντικής ανάπτυξης της σηροτροφίας κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η παραγωγή μεταξιού αποτέλεσε βασική οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ευημερία του οικισμού, γεγονός που αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στα εντυπωσιακά αρχοντικά και στη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του.

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού προσέλκυσε και προσελκύει λογοτέχνες, ποιητές, ζωγράφους και άλλους δημιουργούς, οι οποίοι βρίσκουν έναν τόπο έμπνευσης και δημιουργίας. Παράλληλα, σήμερα φιλοξενεί και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας.

«Το Μεταξοχώρι είναι από τα πιο ζωντανά χωριά της περιοχής. Έχει ζωή όλον τον χρόνο και αυτό οφείλεται κυρίως στους ανθρώπους του», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου και ιδιοκτήτης του παραδοσιακού ξενώνα «Αρχοντικό Σουλιώτη», Θοδωρής Σουλιώτης,

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Όπως τονίζει, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του χωριού είναι οι ίδιοι οι κάτοικοί του.

«Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον τόπο τους και προσπαθούν καθημερινά να διατηρήσουν την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την αίγλη του. Αυτή η προσπάθεια είναι που κρατά το Μεταξοχώρι ζωντανό και το κάνει να ξεχωρίζει», επισημαίνει.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια το Μεταξοχώρι συνεχίζει με αμείωτη ένταση να διατηρεί και να αναπτύσσεται σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού. Στον οικισμό λειτουργούν εργαστήρια καλλιτεχνών, ενώ ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεταξοχωρίου, έχει αναπτύξει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Συναυλίες, μουσικές βραδιές, και εικαστικές εκδηλώσεις, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και η καθιερωμένη Γιορτή Κερασιού συνθέτουν το πολιτιστικό αποτύπωμα του χωριού.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του συλλόγου κατέχει και νεοσύστατη Λέσχη Ανάγνωσης βιβλίων, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και δράση που έχει μετατρέψει το Μεταξοχώρι σε τόπο συνάντησης ανθρώπων με κοινή αγάπη για το βιβλίο, αποδεικνύοντας ότι η φιλαναγνωσία μπορεί να ανθίσει ακόμη και σε μια μικρή κοινότητα της ελληνικής περιφέρειας.

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«Μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις προσπαθούμε να αναδεικνύουμε την ιστορία και την παράδοση του χωριού, αλλά και να δημιουργούμε αφορμές για να το επισκεφθεί περισσότερος κόσμος», αναφέρει ο κ. Σουλιώτης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ακόμη ότι η εύκολη πρόσβαση αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το Μεταξοχώρι.

«Η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται και τα παράλια του Δήμου Αγιάς, τα οποία τους καλοκαιρινούς μήνες προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες. Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει διαφορετικές όψεις της περιοχής μέσα σε μικρή απόσταση», ανέφερε.

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Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του οικισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν μελέτες και προτάσεις για την προστασία και την αναβίωση του παραδοσιακού οικισμού.

Το Μεταξοχώρι αποτελεί ιδανική αφετηρία και για όσους αγαπούν την πεζοπορία και την επαφή με τη φύση, καθώς από τον οικισμό ξεκινούν διαδρομές που οδηγούν σε μονοπάτια του Κισσάβου και σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η τοπική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή, με τα μήλα, τα κεράσια και τα κάστανα να συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα προϊόντα της περιοχής, διατηρώντας ζωντανή μια μακρά παραγωγική παράδοση.

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Φωτογραφίες: Θοδωρής Σουλιώτης