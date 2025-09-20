Μάτσου Πίτσου: Κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία του ως ένα από τα «νέα επτά θαύματα του κόσμου» -Δείτε γιατί - iefimerida.gr

Το 2007, το ιερό των Ίνκας στο Μάτσου Πίτσου του Περού ανακηρύχθηκε ένα από τα Νέα 7 Θαύματα του Κόσμου, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια ψήφους σε παγκόσμια ψηφοφορία.

Σήμερα, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο οργανισμός New7Wonders που διοργάνωσε την ψηφοφορία, προειδοποιεί ότι το Μάτσου Πίτσου κινδυνεύει να χάσει την «αξιοπιστία» του ως θαύμα. Οι λόγοι που επικαλείται είναι ο υπερτουρισμός, οι περιορισμένες πολιτικές διατήρησης και οι κοινωνικές συγκρούσεις, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προειδοποίηση από την οργάνωση

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η οργάνωση ανέφερε ότι όλα εξαρτώνται από τους «καίριους φορείς λήψης αποφάσεων» στη χώρα, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προτάσεις για την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού για τον χώρο.

«Ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται μια κοινή δέσμευση για τη διατήρηση και υπεύθυνη διαχείριση του χώρου, καθώς και την εφαρμογή διεθνών προτύπων προστασίας και διαχείρισης», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Μάτσου Πίτσου είχε ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1983. Η αναγνώριση αυτή δεν κινδυνεύει, καθώς δεν σχετίζεται με την καμπάνια του New7Wonders, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διοργανώνει παγκόσμιες ψηφοφορίες για να αναδεικνύονται νέα πολιτιστικά και φυσικά «θαύματα» του κόσμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Περού

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Περού δεν σχολίασε άμεσα την ανακοίνωση της New7Wonders. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, δήλωσε μέσω του X ότι η UNESCO είναι «ο μόνος αρμόδιος φορέας για την προώθηση της αναγνώρισης, προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η «διατήρηση και προστασία» του Μάτσου Πίτσου «δεν παραβιάζεται» και ότι ο χώρος δεν περιλαμβάνεται στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο της UNESCO. Επίσης, ανέφερε ότι κατά την 47η συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που έγινε τον Ιούλιο στο Παρίσι, η UNESCO «εκτίμησε θετικά τις βελτιώσεις στη διαχείριση των επισκεπτών και την εφαρμογή εργαλείων παρακολούθησης και συντήρησης για το ιστορικό ιερό του Μάτσου Πίτσου».

Διαδηλώσεις και αποκλεισμοί

Τις τελευταίες ημέρες, διαδηλώσεις για τις παραχωρήσεις στις μεταφορές άφησαν χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους γύρω από το Μάτσου Πίτσου, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο Κούσκο. Η πόλη Κούσκο, στις Άνδεις, αποτελεί τη συνηθισμένη πύλη εισόδου για όσους κατευθύνονται προς το ιερό.

Το πρόβλημα ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, με διαδηλώσεις για τον έλεγχο της παραχώρησης στη διαδρομή προς τον χώρο. Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα, όταν κάτοικοι απέκλεισαν τις σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν στο Μάτσου Πίτσου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαρθρωτικά προβλήματα

Σύμφωνα με τη New7Wonders, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται «διάφορες εντεινόμενες προκλήσεις που απαιτούν άμεση προτεραιότητα: η υψηλή πίεση από τον τουρισμό, η αύξηση των τιμών σε υπηρεσίες και αγαθά, ο κίνδυνος φθοράς της ιστορικής κληρονομιάς, αναφορές για αθέμιτες πρακτικές που σχετίζονται με την πώληση εισιτηρίων, δυσκολίες στις χερσαίες μεταφορές, καθώς και περιορισμοί στις πολιτικές διαχείρισης και διατήρησης. Σε αυτά προστίθενται κοινωνικές συγκρούσεις, έλλειψη συντονισμού ανάμεσα σε θεσμούς και τουριστικές εταιρείες, καθώς και επαναλαμβανόμενα παράπονα επισκεπτών».

Το 2023, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς το Μάτσου Πίτσου είχαν ανασταλεί λόγω απεργίας κατοίκων, οι οποίοι απέκλεισαν τις γραμμές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για κυβερνητική απόφαση σχετικά με τη διαδικτυακή πώληση εισιτηρίων.

Ρεκόρ επισκεπτών

Το Μάτσου Πίτσου αναμένεται να δεχθεί φέτος περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2019, λίγο πριν από την πανδημία, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού Φαμπρίτσιο Βαλένθια.

Με πληροφορίες από CNN