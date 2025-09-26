Ξεχάστε τις Μαλδίβες: Ο απροσδόκητος και οικονομικός προορισμός για τον μήνα του μέλιτος - iefimerida.gr

Παρά τους κλασικούς προορισμούς που συνεχίζουν να μαγεύουν, μια νέα και απρόσμενη επιλογή κερδίζει γρήγορα τις καρδιές των νεόνυμφων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Γάμου 2025 του Mariages.net, το 72% των ζευγαριών επιλέγουν να ταξιδέψουν αμέσως μετά τον γάμο τους, είτε για μια σύντομη απόδραση είτε για μια πιο μακρινή, περιπετειώδη εμπειρία. Ο μέσος προϋπολογισμός για αυτό το ταξίδι κυμαίνεται μεταξύ 4.000 και 5.000 ευρώ, ένα ποσό που δείχνει τη σημασία που αποδίδεται ακόμα και σήμερα στο ταξίδι του μέλιτος, παρά τις δαπάνες του γάμου.

Οι επιλογές των ζευγαριών αντανακλούν τις σύγχρονες τάσεις. Ενώ η παραλία και η χαλάρωση παραμένουν βασικές προτιμήσεις, όλο και περισσότεροι αναζητούν κάτι παραπάνω, μοναδικές εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Η επιθυμία για εξερεύνηση και ξεχωριστές, αυθεντικές στιγμές γίνεται ολοένα πιο έντονη.

