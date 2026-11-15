5+2 λιγότερο γνωστές ευρωπαϊκές χώρες που μοιάζουν με παραμύθι -Κάστρα, μεσαιωνικά χωριά και μαγευτικά τοπία

Από αλπικές λίμνες με μικρά χωριά, κάστρα και μεσαιωνικές πολιτείες αυτές οι εφτά ευρωπαϊκές χώρες αξίζει να τις επισκεφτείτε. Ποιες ξεχωρίσαμε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στη Σλοβενία, η λίμνη Μπλεντ με το νησάκι και το μεσαιωνικό κάστρο αποτελεί γραφικό προορισμό. Στην Εσθονία, η πρωτεύουσα Ταλίν διαθέτει μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές παλιές πόλεις της Ευρώπης, προστατευόμενη από την UNESCO.

Η ιστορική πόλη Μπάνσκα Στιάβνιτσα της Σλοβακίας, Μνημείο της UNESCO, ξεχωρίζει για την κληρονομιά της ως κέντρο μεταλλωρυχείων. Στο Μαυροβούνιο, το παραθαλάσσιο Πέραστ στον κόλπο του Κότορ διατηρεί έντονη τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική του.

Στην καρδιά των Πυρηναίων, η Ανδόρα προτείνει το ορεινό χωριό Ορντίνο με τα πέτρινα σπίτια και τα εντυπωσιακά τοπία. Στο Λουξεμβούργο, η μεσαιωνική πολιτεία Βιάντεν ξεχωρίζει για το επιβλητικό αναστηλωμένο κάστρο της.

Το Λιχτενστάιν, ανάμεσα σε Ελβετία και Αυστρία, προσφέρει αλπικά τοπία με την πρωτεύουσα Βαντούζ να δεσπόζει στην κοιλάδα του Ρήνου και το ορεινό χωριό Μάλμπουν να αποτελεί ιδανικό προορισμό για πεζοπορία και σκι.

Αλπικές λίμνες με μικροσκοπικά νησιά, μεσαιωνικές πολιτείες με πέτρινα σοκάκια, κάστρα χτισμένα πάνω σε βράχους και χωριά κρυμμένα ανάμεσα σε βουνά. Επτά ευρωπαϊκές χώρες που αξίζει να ανακαλύψουμε για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τη φυσική ομορφιά, τα σημαντικά αξιοθέατα και τις παραδοσιακές τους γεύσεις.

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Η Ευρώπη έχει προορισμούς που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Το Παρίσι, η Ρώμη, η Βιέννη και η Πράγα συγκεντρώνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Υπάρχουν, όμως, και μικρότερες χώρες ή λιγότερο προβεβλημένες γωνιές της ηπείρου, όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει εντυπωσιακά τοπία, καλοδιατηρημένους ιστορικούς οικισμούς και μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία.

Από τη Σλοβενία και τη Σλοβακία μέχρι το μικροσκοπικό Λιχτενστάιν και την Ανδόρα, επιλέξαμε επτά χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε καθεμία ξεχωρίζουμε έναν χαρακτηριστικό προορισμό, τα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθούμε και τις τοπικές γεύσεις που ολοκληρώνουν το ταξίδι.

Η Ευρώπη πέρα από τους συνηθισμένους προορισμούς

Οι επτά αυτές χώρες αποδεικνύουν ότι ορισμένα από τα ωραιότερα ευρωπαϊκά τοπία βρίσκονται έξω από τις καθιερωμένες ταξιδιωτικές διαδρομές. Από τις λίμνες της Σλοβενίας και τις μεσαιωνικές πόλεις της Εσθονίας μέχρι τα μικρά χωριά των Πυρηναίων και των Άλπεων, κάθε προορισμός συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και ξεχωριστές γαστρονομικές παραδόσεις.

Είναι μέρη που αξίζει να γνωρίσουμε με πιο αργούς ρυθμούς, αφιερώνοντας χρόνο στις παλιές γειτονιές, στα τοπικά μουσεία, στις διαδρομές μέσα στη φύση και στις μικρές ταβέρνες όπου διατηρούνται οι αυθεντικές γεύσεις κάθε τόπου.

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Σλοβενία- Μπλεντ: Η λίμνη με το νησάκι και το μεσαιωνικό κάστρο

Στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων, στη βορειοδυτική Σλοβενία, βρίσκεται το Μπλεντ, ένας από τους πιο γραφικούς προορισμούς της χώρας. Η ομώνυμη λίμνη, με τα γαλαζοπράσινα νερά και το μικρό νησί στο κέντρο της, δημιουργεί ένα τοπίο που θυμίζει εικονογράφηση παραμυθιού.

Στο νησάκι βρίσκεται η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με το χαρακτηριστικό καμπαναριό. Οι επισκέπτες φτάνουν εκεί με τις παραδοσιακές ξύλινες βάρκες pletna και ανεβαίνουν 99 σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία, όπου υπάρχει η περίφημη καμπάνα των ευχών.

Το Κάστρο Μπλεντ πάνω από τη λίμνη

Πάνω από τη λίμνη δεσπόζει το Κάστρο του Μπλεντ, χτισμένο σε απότομο βράχο. Αναφέρεται σε ιστορικά έγγραφα ήδη από το 1011 και προσφέρει πανοραμική θέα στη λίμνη και στα βουνά. Αξίζει επίσης μια εκδρομή στο φαράγγι Βίντγκαρ, με τα ξύλινα περάσματα, τα ορμητικά νερά και τον καταρράκτη Σουμ, όταν είναι ανοιχτό για επισκέψεις.

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Τι τρώμε: Το γλυκό που πρέπει να δοκιμάσετε είναι η περίφημη kremšnita, με τραγανή σφολιάτα, κρέμα ζαχαροπλαστικής και σαντιγί. Από τη σλοβενική κουζίνα ξεχωρίζει επίσης η potica, παραδοσιακό γλυκό ρολό με γέμιση -συνήθως με καρύδια.

Εσθονία - Ταλίν: Μια μεσαιωνική πόλη που μοιάζει να έχει σταματήσει ο χρόνος

Η Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας, διαθέτει μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές παλιές πόλεις της Ευρώπης. Πύργοι, οχυρωματικά τείχη, πολύχρωμα σπίτια με απότομες στέγες και στενά λιθόστρωτα δρομάκια συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε άλλες εποχές.

Η παλιά πόλη, που προστατεύεται από την UNESCO, χωρίζεται στην Κάτω Πόλη και στον λόφο Τουμπέα. Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται το γοτθικό Δημαρχείο, ενώ αξίζει να επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Αλεξάνδρου Νιέφσκι και να περπατήσουμε κατά μήκος των μεσαιωνικών τειχών.

Η Παλιά Πόλη

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Από τα σημεία θέας του Τουμπέα αποκαλύπτεται ένα εντυπωσιακό πανόραμα με κόκκινες κεραμοσκεπές, καμπαναριά και, στο βάθος, τη Βαλτική Θάλασσα.

Τον χειμώνα, η κεντρική πλατεία φιλοξενεί μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική χριστουγεννιάτικη αγορά, ενώ το καλοκαίρι τα υπαίθρια καφέ γεμίζουν ζωή.

Τι τρώμε: Η εσθονική κουζίνα βασίζεται στο μαύρο ψωμί σίκαλης, στις πατάτες, στο χοιρινό και στα ψάρια. Αξίζει να δοκιμάσετε verivorst, παραδοσιακό λουκάνικο που σερβίρεται συχνά με ξινολάχανο και μαρμελάδα από κόκκινα μούρα, αλλά και καπνιστά ψάρια της Βαλτικής.

Σλοβακία -Μπάνσκα Στιάβνιτσα: Η παλιά πόλη των μεταλλωρύχων με τα δύο κάστρα

Κρυμμένη ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους της κεντρικής Σλοβακίας, η Μπάνσκα Στιάβνιτσα είναι μια ιστορική πόλη που γνώρισε μεγάλη ακμή χάρη στα κοιτάσματα χρυσού και αργύρου. Σήμερα, το καλοδιατηρημένο κέντρο της αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η πόλη αναπτύσσεται αμφιθεατρικά, με στενά δρομάκια, πολύχρωμα αρχοντικά, μπαρόκ κτίρια και μικρές πλατείες. Στην κεντρική πλατεία της Αγίας Τριάδας ξεχωρίζει η περίτεχνη στήλη που ανεγέρθηκε μετά τις επιδημίες πανώλης.

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Αξίζει να επισκεφθείτε το Παλαιό Κάστρο, που στεγάζει τμήμα του Σλοβακικού Μεταλλευτικού Μουσείου, και το Νέο Κάστρο, ένα οχυρό του 16ου αιώνα με εξαιρετική θέα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο μπαρόκ Γολγοθάς, ένα σύνολο από 23 θρησκευτικά μνημεία στις πλαγιές ενός λόφου.

Από τα ωραιότερα μέρη της Ευρώπης

Για μια διαφορετική εμπειρία, το υπαίθριο μεταλλευτικό μουσείο επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις παλιές στοές εξόρυξης.

Τι τρώμε: Το εθνικό πιάτο της Σλοβακίας είναι τα bryndzové halušky, μικρά ζυμαρικά από ζύμη πατάτας με πρόβειο τυρί και τραγανό μπέικον. Αξίζει επίσης η kapustnica, πλούσια σούπα με ξινολάχανο, ιδιαίτερα δημοφιλής τον χειμώνα

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Μαυροβούνιο- Πέραστ: Η μικρή παραθαλάσσια πολιτεία με τα βενετσιάνικα παλάτια

Στον κόλπο του Κότορ, ανάμεσα σε απότομα βουνά που καταλήγουν στη θάλασσα, βρίσκεται το Πέραστ, μια μικρή ιστορική πολιτεία που διατηρεί έντονα τα σημάδια της βενετσιάνικης επιρροής.

Πέτρινα αρχοντικά, παλιές εκκλησίες και στενά περάσματα οδηγούν στην παραλιακή προκυμαία, από όπου η θέα στον κόλπο είναι εντυπωσιακή. Το Πέραστ απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από το Κότορ και προσφέρεται για μια ήσυχη εκδρομή.

Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με το ψηλό καμπαναριό. Απέναντι από την ακτή ξεχωρίζουν δύο μικρά νησιά, το Άγιος Γεώργιος και το τεχνητό νησί της Παναγίας των Βράχων, όπου υπάρχει εκκλησία και μουσείο. Στο δεύτερο φτάνουμε με μικρό σκάφος.

Το Περάστ

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Αξίζει να συνδυάσετε την επίσκεψη με το Κότορ, του οποίου η παλιά πόλη προστατεύεται από την UNESCO. Εκεί θα ανακαλύψετε μεσαιωνικές πλατείες, πέτρινα τείχη και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Τι τρώμε: Στις παραθαλάσσιες ταβέρνες πρωταγωνιστούν τα φρέσκα ψάρια, τα μύδια και τα καλαμάρια. Από τις χαρακτηριστικές γεύσεις του Μαυροβουνίου ξεχωρίζουν το Njeguški pršut, παραδοσιακό αλλαντικό ωρίμανσης από το ορεινό χωριό Νιέγκουσι, και το kačamak, χορταστικό φαγητό με καλαμποκάλευρο ή πατάτες και τυρί.

Ανδόρα- Ορντίνο: Ένα ορεινό χωριό στην καρδιά των Πυρηναίων

Ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, η μικροσκοπική Ανδόρα είναι μια χώρα με ορεινά χωριά, πέτρινα σπίτια, ρομανικές εκκλησίες και εντυπωσιακά τοπία των Πυρηναίων.

Ένας από τους πιο γραφικούς προορισμούς της είναι το Ορντίνο, ένας παραδοσιακός οικισμός με λιθόστρωτους δρόμους, ξύλινα μπαλκόνια και κτίρια από πέτρα, που διατηρεί τον χαρακτήρα ενός παλιού ορεινού χωριού.

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνεται το Casa d'Areny-Plandolit, μια ιστορική αρχοντική κατοικία που λειτουργεί ως μουσείο και παρουσιάζει την καθημερινότητα μιας εύπορης οικογένειας της Ανδόρας.

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Άποψη του ορεινού χωριού

Στην ευρύτερη περιοχή αξίζει να επισκεφθείτε τη ρομανική εκκλησία Sant Martí de la Cortinada, του 12ου αιώνα, και το φυσικό πάρκο της κοιλάδας Sorteny, γνωστό για τη χλωρίδα και τις ορεινές διαδρομές του.

Για τους λάτρεις της φύσης, οι λίμνες Tristaina προσφέρουν ένα εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, ενώ τον χειμώνα η περιοχή Ordino-Arcalís αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σκι.

Τι τρώμε: Η κουζίνα της Ανδόρας είναι ορεινή και χορταστική. Το trinxat παρασκευάζεται με πατάτες, λάχανο, σκόρδο και χοιρινό, ενώ η escudella είναι μια πλούσια σούπα με κρέας, λαχανικά και ζυμαρικά ή όσπρια. Για μια αυθεντική εμπειρία, αναζητήστε ένα εστιατόριο σε παλιά borda, παραδοσιακό αγροτικό κτίσμα που έχει μετατραπεί σε χώρο εστίασης.

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Λουξεμβούργο -Βιάντεν: Μια μεσαιωνική πολιτεία κάτω από ένα εντυπωσιακό κάστρο

Στο βόρειο Λουξεμβούργο, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, το Βιάντεν είναι μια μικρή μεσαιωνική πολιτεία χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ουρ, ανάμεσα σε δασωμένους λόφους.

Το σημαντικότερο αξιοθέατό της είναι το επιβλητικό Κάστρο του Βιάντεν, που δεσπόζει πάνω από τις στέγες των σπιτιών. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αναστηλωμένα μεσαιωνικά κάστρα της Ευρώπης, με μεγάλες αίθουσες, παρεκκλήσι και εσωτερικές αυλές που αποκαλύπτουν την ιστορία της περιοχής.

Η βόλτα στον κεντρικό δρόμο Grand-Rue, με τα παραδοσιακά σπίτια και τις μικρές γέφυρες, είναι από τις ωραιότερες εμπειρίες. Αξίζει επίσης να επισκεφθούμε το σπίτι όπου έμεινε ο Βίκτωρ Ουγκώ, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στον συγγραφέα.

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Η μεσαιωνική πολιτεία

Για πανοραμική θέα υπάρχει τελεφερίκ με καθίσματα που ανεβαίνει πάνω από την κοιλάδα, λειτουργώντας εποχικά, συνήθως από την άνοιξη έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Τι τρώμε: Από τις παραδοσιακές γεύσεις του Λουξεμβούργου ξεχωρίζει το Judd mat Gaardebounen, καπνιστό χοιρινό με κουκιά. Αξίζει επίσης να δοκιμάσετε Gromperekichelcher, τραγανές τηγανίτες πατάτας, και μια φέτα Quetschentaart, τάρτα με δαμάσκηνα.

Λιχτενστάιν -Βαντούζ και Μάλμπουν: Το μικροσκοπικό πριγκιπάτο των Άλπεων

Ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία βρίσκεται το Λιχτενστάιν, ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρώπης. Παρά το περιορισμένο μέγεθός του, διαθέτει αλπικά χωριά, κάστρα, παραδοσιακά σπίτια και εντυπωσιακές ορεινές διαδρομές.

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Η πρωτεύουσα, το Βαντούζ, απλώνεται στην κοιλάδα του Ρήνου, με φόντο τις Άλπεις. Πάνω από την πόλη βρίσκεται το Κάστρο του Βαντούζ, κατοικία της πριγκιπικής οικογένειας. Δεν είναι επισκέψιμο εσωτερικά, ωστόσο η διαδρομή προς τον λόφο προσφέρει όμορφη θέα.

Στο κέντρο αξίζει να επισκεφθείτε το Μουσείο Τέχνης του Λιχτενστάιν, με συλλογές μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, και το Εθνικό Μουσείο, που παρουσιάζει την ιστορία του πριγκιπάτου.

Για πιο παραμυθένια ατμόσφαιρα, κατευθυνθείτε στο ορεινό Μάλμπουν, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων. Το μικρό αλπικό χωριό, με ξύλινα σαλέ και βουνά που το περιβάλλουν, είναι ιδανικό για πεζοπορία το καλοκαίρι και για σκι τον χειμώνα.

Στην ευρύτερη περιοχή αξίζει επίσης μια στάση στο Κάστρο Γκούτενμπεργκ, στο Μπάλτσερς, χτισμένο πάνω σε έναν λόφο με θέα στην κοιλάδα.

Τι τρώμε: Το πιο χαρακτηριστικό πιάτο είναι τα Käsknöpfle, μικρά ζυμαρικά με λιωμένο τυρί και τηγανητά κρεμμύδια, που συχνά συνοδεύονται από πουρέ μήλου. Μια ακόμη παραδοσιακή γεύση είναι το Ribel, παρασκεύασμα από καλαμπόκι, που σερβίρεται σε γλυκές ή αλμυρές εκδοχές.

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Φωτογραφίες: Shutterstock