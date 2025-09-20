Ένα τέλειο καλοκαιρινό φινάλε στην Κύθνο, γεμάτο μαγεία και αξέχαστες βουτιές - iefimerida.gr

Στην ενότητα lifestyle του βρετανικού Guardian, μαζί με πολλά άρθρα, δημοσιεύονται και απόψεις καθώς και προτάσεις από τους αναγνώστες του.

Σε ένα από τα πρόσφατα άρθρα, οι αναγνώστες του βρετανικού μέσου μοιράζονται τα αγαπημένα τους ταξίδια για τον Σεπτέμβριο στην Ευρώπη. «Μια μυστική απόδραση όπου το καλοκαίρι παραμένει» τιτλοφορείται το δημοσίευμα, με την Σίφνο να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους τόπους.

Με αφορμή το άρθρο αυτό, κάνουμε τη δική μας πρόταση για τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κλείσει όσο πιο γλυκά γίνεται, διατηρώντας λίγο ακόμα το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα για την Κύθνο στο Bovary.gr