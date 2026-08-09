Διακοπές στην Κρήτη: Ατέλειωτες παραλίες, άγρια βουνά και φαγητό που μένει αξέχαστο στο νησί που τα έχει όλα - iefimerida.gr

Από τα Φαλάσαρνα, το Φοινικόδασος και την Κνωσσό μέχρι τον Ψηλορείτη και τη Μονή Αρκαδίου, η φιλόξενη Κρήτη είναι γεμάτη εμπειρίες που αξίζει να ζήσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο νομός Χανίων συνδυάζει το γραφικό ενετικό λιμάνι με εξωτικές παραλίες όπως το Ελαφονήσι και ο Μπάλος. Προσφέρει επίσης μοναδικές εμπειρίες, από τη διάσχιση του φαραγγιού της Σαμαριάς μέχρι αυθεντικές γαστρονομικές προτάσεις στα ορεινά χωριά.

Το Ρέθυμνο χαρακτηρίζεται από την πλούσια ιστορία του, με την εντυπωσιακή Φορτέτζα και την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Οι παραλίες του, όπως η Πρέβελη και ο Άγιος Παύλος, προσφέρουν μοναδικά τοπία, ενώ η τοπική κουζίνα προσεγγίζεται δημιουργικά.

Το Ηράκλειο, ως το κέντρο της Κρήτης, φιλοξενεί εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως η Κνωσός. Οι ακτές του περιλαμβάνουν οργανωμένες παραλίες σαν τη Χερσόνησο και τα Μάταλα, με τη γαστρονομία του να εστιάζει στη βιωσιμότητα.

Ο νομός Λασιθίου συνδυάζει κοσμοπολίτικους προορισμούς, όπως η Ελούντα και ο Άγιος Νικόλαος, με άγριας ομορφιάς παραλίες σαν το Βάι. Η γαστρονομική σκηνή περιλαμβάνει από εκλεπτυσμένα εστιατόρια μέχρι παραδοσιακές ταβέρνες πάνω στο κύμα.

Για να πεις ότι είδες και γνώρισες την Κρήτη πρέπει να γυρίζεις το νησί για τουλάχιστον ένα μήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι ντόπιοι και ξένοι θεωρούν αυτό το μέρος τόσο πλήρες που θα μπορούσε άνετα να σταθεί και ως ανεξάρτητο κράτος. Μια εβδομάδα σε κάθε νομό και ένα χαλαρό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει τα βασικά αρκούν για να ξεκινήσεις να την ανακαλύπτεις, αν δεν έχεις ξαναπάει ποτέ ή για να επισκεφτείς τα μέρη που άφησες την προηγούμενη φορά που βρέθηκες στη Λεβεντογέννα. Άλλωστε, πάντα πρέπει να έχουμε λόγους να επιστρέφουμε σε έναν αγαπημένο τόπο.

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Τα γραφικά Χανιά έχουν από ροζ άμμο μέχρι αυθεντικό μεξικάνικο

Η πόλη αυτή είναι παραμυθένια γι αυτό το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κανονίσεις να μείνεις κοντά στο παλιό ενετικό λιμάνι που είναι πανέμορφο. Περπατώντας στα στενά των Χανίων θα νιώσεις σαν να παίζεις σε ζωντανή ταινία που αφηγείται την ιστορία τους από την αρχαιότητα (είναι χτισμένα πάνω στην Κυδωνία) μέχρι τη σύγχρονη εποχή που υπήρξαν πρωτεύουσα της ανεξάρτητης Κρητικής Πολιτείας. Για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες και να δεις από κοντά τα εντυπωσιακά ευρήματα υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων αλλά και το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης που είναι στο φρούριο του Φιρκά.

Τα οικογενειακά μπάνια σου θα τα κάνεις στην αμμώδη παραλία των Αγίων Αποστόλων που έχει καθαρά και ρηχά νερά, ό,τι πρέπει για παιδιά. Ενώ τις κοσμικές βουτιές σου στη Χρυσή Ακτή που εκτός από λευκή άμμο και κρυστάλλινη θάλασσα έχει και beach bars, υποδομές για σπορ κ.ά. Αν θέλεις ησυχία και πιο local κατάσταση πήγαινε στο Κολυμπάρι που είναι βοτσαλωτό και έχει ωραίες ψαροταβέρνες. Αληθινές εξωτικές εμπειρίες θα ζήσεις στα Φαλάσαρνα με τα τεράστια κύματα, στη φυσική πισίνα του Μπάλου και βέβαια στο παραδεισένιο Ελαφονήσι που η άμμος είναι ροζ. Τώρα αν η φάση σου είναι περισσότερο το βουνό εξοπλίσου κατάλληλα και κατέβα το φαράγγι της Σαμαριάς, από τον Ομαλό. Η μαγεία του εθνικού δρυμού θα σε συνεπάρει, κι αν έχεις κουράγιο να κάνεις και τα 18 χλμ. επέστρεψε με καραβάκι από την Αγία Ρούμελη.

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Όσο για το φαγητό, ξεκίνα από τα βασικά με τη μπουγάτσα του Ιορδάνη δηλαδή αλλά και με κάτι εντελώς εναλλακτικό, το εστιατόριο του σεφ Δημήτρη Μαλανδρένη που λέγεται Matzenta kuzina del sol και παντρεύει τη γνήσια μεξικάνικη κουζίνα με τα παραδοσιακά κρητικά φαγητά. Την πιο αυθεντική κρητική γαστρονομική εμπειρία όμως θα τη βρεις στα ορεινά. Ανέβα λοιπόν στη Δρακώνα στην ταβέρνα του Ντουνιά που μαγειρεύουν και ψήνουν σε ξυλόφουρνους και γάστρες τα δικά τους μποστανικά και εκλεκτά κρέατα. Αν έχεις όρεξη για ψάρια και θαλασσινά πήγαινε στο Ακρογιάλι, μια ταβέρνα ακριβώς πάνω στο κύμα, όπου θα απολαύσεις ολόφρεσκα όσα πιάνουν καθημερινά οι ίδιοι.

Κάστρο Φορτέτζα/ Φωτογραφία: Shutterstock

Ρέθυμνο: Μακραίωνη ιστορία, συναρπαστική φύση και βαθιά ντόπια γεύση

Μινωική εποχή, Μεσαίωνας και Αναγέννηση είναι μόνο μερικές από τις ιστορικές φάσεις που αποτυπώνονται στη σύγχρονη εικόνα του Ρεθύμνου που αντλεί την ζωντάνια του από τον φοιτητόκοσμο αλλά και από τους τουρίστες που έρχονται από όλο τον πλανήτη. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, που διατηρείται εξαιρετικά, είναι από μόνη της λόγος για να βολτάρεις με τις ώρες στους δρόμους του. Επίσης, το θεαματικό Κάστρο Φορτέτζα, ο Αιγυπτιακός Φάρος και το τζαμί του Σουλτάνου Ιμπραήμ Χαν είναι τρία αριστουργήματα που πρέπει οπωσδήποτε να δεις από κοντά.

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Χωμένη μέσα στο φοινικόδασος και στα απότομα βράχια η Πρέβελη είναι η πρώτη παραλία του Ρεθύμνου που θα σε εντυπωσιάσει. Ο Άγιος Παύλος έχει άνετη αμμουδιά έξω αλλά μέσα ο βυθός του είναι βραχώδης και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καταδύσεις. Απέναντι έχει τα Παξιμάδια, δυο νησάκια που πας κολυμπώντας ενώ με λίγο παραπάνω περπάτημα μπορείς να φτάσεις στους Αλατσογκρεμούς, μια παραλία άγριας ομορφιάς με τεράστιους αμμόλοφους. Εξίσου παρθένο και ατμοσφαιρικό σημείο είναι οι Σπηλιές που έχουν βράχια μέσα και έξω αλλά και ένα σχετικά μικρό βοτσαλωτό άνοιγμα για να «εγκατασταθείς». Στο Λιβάδι, το λεγόμενο Μπαλί, μπορείς να περάσεις όλη την ημέρα, αράζοντας σε ξαπλώστρες και ομπρέλες χαλαρά και ξεκούραστα.

Αν είναι να πας σε ένα μόνο μέρος για φαγητό στο Ρέθυμνο αυτό είναι το εστιατόριο-μεζεδοπωλείο Hasika του σεφ Μιχάλη Χάσικου. Προσεγγίζει δημιουργικά την παράδοση, χωρίς να χάνει την ουσία, και συμπυκνώνει τη γεύση των τοπικών προϊόντων κορυφαίας ποιότητας σε κάθε μπουκιά. Στην ίδια φιλοσοφία και η Αυλή της Κατερίνας Ξέκαλου που αποθεώνει την κρητική γαστρονομία με κάθε τρόπο βάζοντας την εποχικότητα και την εντοπιότητα στο επίκεντρο. Τη λιτότητα του τοπικού φαγητού σε πληθωρικές όμως δόσεις θα απολαύσεις στην ταβέρνα «Αλέκος» του Σήφη Φραγκιαδάκη. Από χοχλιούς και ασκορδουλάκους μέχρι σκιουφιχτά με απάκι και κουνέλι με δενδρολίβανο.

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Κνωσός/ Φωτογραφία: Unsplash

Ηράκλειο: Στο ολοζώντανο κέντρο της Κρήτης κάνεις τις πιο ανέμελες διακοπές

Η πόλη είναι τσιμεντένια και γεμάτη κίνηση, όπως όλες οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, έχει όμως ιστορικά τοπόσημα που δεν γίνεται να χάσεις όπως η Λότζια, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ο Άγιος Τίτος και το θαλάσσιο φρούριο Κούλες. Και φυσικά την εμβληματική Κνωσό, τη μυθική Φαιστό και τις πολύχρωμες Αρχάνες που αν δες τις δεις είναι σαν να μην πήγες ποτέ στο Ηράκλειο.

Το ίδιο ισχύει και για τις άχαστες παραλίες του με πρώτη και καλύτερη τη Χερσόνησο. Φουλ οργανωμένη με μεγάλη έκταση και πλούσιο βυθό είναι ιδανική για όλα τα είδη επισκεπτών από οικογένειες με παιδιά και παρέες με διάθεση ξέφρενης διασκέδασης μέχρι alternative μοναχικούς τύπους. Μεγάλα ξενοδοχεία, πλήρης οργάνωση, watersports, ανέσεις και ιδιαίτερες περιποιήσεις προσφέρουν ακόμα οι απέραντες Γούβες. Πιο μποέμ επιλογές είναι τα θρυλικά Μάταλα και τα Μάλια όπου η άμμος που λαμπυρίζει, τα διάφανα νερά και τα χρωματιστά βράχια συνθέτους αληθινούς επίγειους παραδείσους. Σκηνικό «Γαλάζιας Λίμνης» θα αντικρίσεις στη Λυγαριά (Αγία Πελαγία) και στον Ληστή ενώ για τον Λέντα και τους Καλούς Λιμένες θα οδηγήσεις λίγο περισσότερο αλλά θα έχεις δίπλα σου ταβερνάκια και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για μετά το μπάνιο.

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Η πρώτη σου στάση για φαγητό φρόντισε να είναι το Πεσκέσι το πανέμορφο εστιατόριο του Παναγιώτη Μαγγανά που κάνει πράξη 100% τη βιωσιμότητα και τη farm to table φιλοσοφία μαγειρεύοντας αποκλειστικά και μόνο ό,τι παράγει στα κτήματά του. Για να νιώσεις σαν να είσαι καλεσμένος σε κρητικό σπίτι πήγαινε στον Ονήσιμο. Σε αυτή την ταβέρνα είναι πλήρως αφοσιωμένοι στα μερακλήδικα ψητά του νησιού αλλά και στα μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ο ορισμός του καφενείου λέγεται Αλευράς και είναι το τέλειο μέρος να πας για τσικουδιές αφού φτιάχνει περιποιημένο ντάκο, σφουγγάτο που λιώνει στο στόμα, κεφτεδάκια που μοσχοβολάνε ρίγανη και άπαιχτα ντολμαδάκια.

Αμμούδι/ Φωτογραφία: Unsplash

Λασίθι: Κοσμοπολίτικο και άγρια όμορφο ταυτόχρονα, κρύβει εκπλήξεις

Κορυφαίος προορισμός διεθνούς ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος εδώ και δεκαετίες ο νομός Λασιθίου είναι γνωστός για την υπέρλαμπρη Ελούντα με τα luxury ξενοδοχεία, τον γοητευτικό Άγιο Νικόλαο με τα ξεχωριστά τοπόσημα και την πεντανόστιμη Ιεράπετρα με την εύφορη γη. Η λίμνη Βολισμένη και ο κόλπος της Μιραμπέλλου είναι πραγματικά ειδυλλιακά οπότε αξίζουν μια απογευματινή βόλτα. Στην Ιεράπετρα εκτός από το φρούριο και το παλιό λιμάνι που είναι πάντα εντυπωσιακά όσες φορές και να τα δεις παρόμοιά τους στην Κρήτη μπορείς να επισκεφθείς και το σπίτι που κάποτε έμενε ο Ναπολέων.

Τα νερά της πλευράς αυτής του νησιού είναι πεντακάθαρα και κάθε γωνιά έχει τροπικό χαρακτήρα που μαγεύει ακόμα και τους πιο κοσμογυρισμένους επισκέπτες. Η Χρυσή-Γαϊδουρονήσι είναι γεμάτη φοίνικες το ίδιο και το διάσημο Βάι. Στον Ξερόκαμπο θα κάνεις μπάνιο στην απόλυτη ησυχία ενός τοπίου με γυμνά βουνά και ελάχιστη βλάστηση. Ενώ στην Αγία Φωτιά θα είσαι μεν χαλαρά και απομονωμένα αλλά ταυτόχρονα θα έχεις τα πάντα σε κοντινή απόσταση, από δωμάτια μέχρι εστιατόρια. Στο τεράστιο Κουτσουνάρι με την χαρακτηριστική γκρι άμμο θα βρεις ξαπλώστρες, ομπρέλες, καφέ, κοκτέιλ και σνακ σε σύγχρονα καταλύματα προσφέρουν τα πάντα αλλά και άπλα για να τακτοποιηθείς ελεύθερα και ήσυχα.

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Και όταν η όρεξη σου ανοίξει για τα καλά θα πας πρώτα στη Χιόνα την ταβέρνα που είναι ακριβώς πάνω την ομώνυμη παραλία για περιποιημένη κακαβιά, ολόσωστα ψημένα ψάρια και τραγανά τηγανητά θαλασσινά. Στην ίδια λογική και η Καλιοτζίνα στον Κουτσουρά που βλέπει Λιβυκό και φτιάχνει ό,τι όλες οι Κρητικές νοικοκυρές στο σπίτι τους (δοκίμασε οπωσδήποτε χοχλιούς με χόνδρο). Στην Πλάκα, απέναντι ακριβώς από τη Σπιναλόγκα το εστιατόριο Ocean αξίζει μια επίσκεψη ακόμη κι αν δεν μένεις στο Daios Cove αφού υμνεί τη μεσογειακή κουζίνα με τους πιο φίνους και δημιουργικούς τρόπους. Last but not least, η πιο ευχάριστη έκπληξη της Ιεράπετρας που είναι κρυμμένη ανάμεσα στα πλατάνια πλάι σε ένα ποταμάκι που περνάει από το χωριό Αγία Παρασκευή. Σε αυτό το μαγαζί, που λέγεται επίσης Αγία Παρασκευή, ψήνουν τα πάντα στον ξυλόφουρνο, από γεμιστά μέχρι αρνί με πατάτες ή τα μαγειρεύουν σε τεράστιες κατσαρόλες σε ανοιχτή φωτιά οπότε όπως καταλαβαίνεις η νοστιμιά είναι απερίγραπτη.