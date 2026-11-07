Τέλος στο πλύσιμο πιάτων και το καθάρισμα: Οι νέοι κανόνες της Airbnb διχάζουν ιδιοκτήτες και επισκέπτες - iefimerida.gr

Οι κανόνες έρχονται να προστεθούν στη δυσφορία για τις αυξημένες προμήθειες της πλατφόρμας και πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται στις απευθείας κρατήσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Airbnb εφαρμόζει νέους κανόνες παγκοσμίως, οι οποίοι περιορίζουν τις δουλειές που μπορούν να ζητούν οι οικοδεσπότες από τους επισκέπτες, όπως το πλύσιμο πιάτων ή η μεταφορά σκουπιδιών εκτός του ακινήτου.

Οι αλλαγές προκαλούν ανησυχία σε ιδιοκτήτες, οι οποίοι φοβούνται ότι η περισσότερη ακαταστασία θα αυξήσει τα έξοδα καθαρισμού, κόστος που ενδέχεται τελικά να μετακυλιστεί στους επισκέπτες μέσω υψηλότερων τιμών.

Από την πλευρά τους, οι επισκέπτες εκφράζουν ανακούφιση, καθώς συχνά καλούνταν να κάνουν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, όπως πλύσιμο σεντονιών και σφουγγάρισμα, παρά την καταβολή υψηλών τελών καθαρισμού.

Η δυσαρέσκεια για τους νέους κανόνες, σε συνδυασμό με τις αυξημένες προμήθειες, ωθεί ιδιοκτήτες να αποσύρουν τα καταλύματά τους από την πλατφόρμα και να στραφούν σε απευθείας κρατήσεις.

Όταν η Λίζα Κλιουζ επέστρεψε στο κατάλυμα που νοικιάζει για διακοπές στην Ουαλία, μετά την αναχώρηση μιας παρέας ενοικιαστών, έμεινε άναυδη από το χάος. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε γνωρίσει την παρέα από κοντά και τους είχε βοηθήσει με τις αποσκευές. Μετά από ένα τραπέζι που έστησαν, όμως, το σπίτι έμεινε «σε απόλυτο χάος»: σπασμένα ποτήρια, κουτάκια αναψυκτικών στο πάτωμα, κατσαρόλες γεμάτες φαγητό πάνω στο τραπέζι και εντόσθια ψαριών πεταμένα στον κήπο.

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«Ήταν πραγματικά απίστευτο. Αν είχα άλλη κράτηση την ίδια μέρα, θα έπρεπε να την ακυρώσω ή να καθυστερήσω την άφιξη των επόμενων», λέει. Η Κλιουζ χρεώνει τέλος καθαρισμού που καλύπτει περίπου το 75% του κόστους ενός συνεργείου και ζητά από τους ενοικιαστές να αδειάζουν το ψυγείο, να ρίχνουν τα σκουπίδια στους κάδους και να γεμίζουν το πλυντήριο πιάτων.

Επιτρέπουν επτά τυποποιημένους κανόνες ανά κατάλυμα

Οι νέοι κανόνες της Airbnb όμως ορίζουν ότι οι οικοδεσπότες δεν μπορούν πλέον να ζητούν από τους επισκέπτες δουλειές που κανονικά κάνουν τα συνεργεία καθαρισμού, όπως να πλένουν και να τακτοποιούν τα πιάτα, να βγάζουν τα σεντόνια ή να μεταφέρουν τα σκουπίδια έξω από το ακίνητο.

Οι οδηγίες, που ισχύουν για κρατήσεις σε όλο τον κόσμο από τις 20 Νοεμβρίου, επιτρέπουν επτά τυποποιημένους κανόνες ανά κατάλυμα και επιπλέον «εύλογα» αιτήματα. Οι επισκέπτες μπορούν, για παράδειγμα, να αφήσουν τα πιάτα στον νεροχύτη, να μαζέψουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες, να διαχωρίσουν τα ανακυκλώσιμα στους εσωτερικούς κάδους και να κλείσουν τον κλιματισμό φεύγοντας.

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Η Airbnb βάζει όρια στις απαιτήσεις των οικοδεσποτών

Η Κλιουζ λέει ότι το συνεργείο χρειάζεται συνήθως τέσσερις ώρες για να ετοιμάσει το τριάρι σπίτι της για τους επόμενους. Φοβάται ότι περισσότερη ακαταστασία θα σημαίνει επιπλέον προσωπικό καθαρισμού και αυξημένα έξοδα, που τελικά ίσως μετακυλιστούν στους ίδιους τους επισκέπτες.

Για επισκέπτες όπως η Τζέσικα Νιούχουκ, οι αλλαγές είναι ανακούφιση. Όταν νοίκιασε σπίτι στη Φλόριντα για μια οικογενειακή συνάντηση 11 ατόμων, πλήρωσε 250 ευρώ τέλος καθαρισμού, αλλά έπρεπε, όπως λέει, να αφήσουν το σπίτι «έτοιμο για τους επόμενους». Ο οικοδεσπότης τους ζήτησε να πλύνουν και να διπλώσουν τις πετσέτες, να καθαρίσουν τα κλινοσκεπάσματα και την κουζίνα, να σκουπίσουν και να σφουγγαρίσουν.

Την προειδοποίησε μάλιστα ότι, αν δεν βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους, θα τους ζητούσε να φύγουν, επειδή είχαν αφήσει καρέκλες μπροστά στους κάδους. «Υπήρχαν κανόνες για τα πάντα και δεν ήταν καθόλου ξεκούραστο. Φτάνουμε στο σημείο ένα ξενοδοχείο να βγαίνει φθηνότερο, και εκεί ξέρω τι να περιμένω».

Η 46χρονη Κρίσι Φόσκετ από τη Γλασκώβη διευθύνει εταιρεία καθαρισμού σε εθνικό επίπεδο και μένει συχνά σε καταλύματα της Airbnb, οπότε, όπως λέει, βλέπει το ζήτημα και από τις δύο πλευρές. Σε πρόσφατη διαμονή της στο Στάφορντ πλήρωσε 50 ευρώ για τον καθαρισμό, αλλά της ζητήθηκε να βγάλει τα σεντόνια, να βάλει πλυντήριο, να αδειάσει τους κάδους και να κουβαλήσει τα σκουπίδια σε ένα μακρύ μονοπάτι ως το σημείο ανακύκλωσης.

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«Δεν με πειράζει ιδιαίτερα, αλλά με έκανε να αναρωτηθώ τι ακριβώς πλήρωνα με το τέλος καθαρισμού». Μέσα από τη δουλειά της έχει δει και το άλλο άκρο: σπασμένα έπιπλα, εμετούς, ούρα κατοικίδιων. Παρότι καταλαβαίνει την πίεση των οικοδεσποτών, πιστεύει ότι το κόστος δεν πρέπει να περνά στους επισκέπτες. «Αν λειτουργείς ένα κατάλυμα σαν επιχείρηση, ο επαγγελματικός καθαρισμός είναι μέρος του κόστους της».

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«Κοινή λογική και στοιχειώδης ευπρέπεια»

Ο Άντονι Μαρς, που μαζί με τον σύζυγό του έχει ένα συγκρότημα ξύλινων καταλυμάτων στο Βόρειο Γιόρκσαϊρ, διέθετε στην Airbnb πέντε από τις 12 καλύβες τους. Με τους νέους κανόνες θα κρατήσει μόνο δύο. «Η Airbnb ουσιαστικά έδωσε στους επισκέπτες την άδεια να έρχονται και να αφήνουν τα καταλύματα σαν χωματερή, και ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να κάνει τίποτα», λέει. Η εταιρεία του δεν χρεώνει τέλος καθαρισμού, όμως κατά τα στοιχεία της AirROI το 63,2% των καταχωρίσεων στην Airbnb χρεώνει, κατά μέσο όρο 55 λίρες. «Είναι κοινή λογική και στοιχειώδης ευπρέπεια», λέει για το πλύσιμο των πιάτων.

Η Λόρα Λιούις, που διατηρεί κατάλογο καταλυμάτων για διακοπές, λέει ότι οι περισσότεροι πελάτες της είναι δυσαρεστημένοι. «Δεν θα έφευγα ποτέ από ένα κατάλυμα αφήνοντας άπλυτα πιάτα. Δεν είναι σωστό». Οι νέοι κανόνες έρχονται να προστεθούν στη δυσφορία για τις αυξημένες προμήθειες της πλατφόρμας πέρυσι, και πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται στις απευθείας κρατήσεις. Η ίδια σχεδιάζει να αποσύρει από την Airbnb τα τρία δεντρόσπιτα της φάρμας της.

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Δεν ανησυχούν όμως όλοι. Ο Ματ Πορζ, που διαχειρίζεται καταλύματα με πλήρη απασχόληση, ζητά από τους επισκέπτες του στο νοτιοδυτικό Λονδίνο μόνο να κλειδώσουν και να επιστρέψουν τα κλειδιά, και πιστεύει ότι το σύστημα των αμοιβαίων αξιολογήσεων κρατά και τις δύο πλευρές σε ισορροπία. «Αν βάλω μεγάλη λίστα με δουλειές, δεν περιμένω κριτική πέντε αστέρων, και αντίστροφα, αν ένας επισκέπτης αφήσει το σπίτι χάλια, δεν θα του γράψεις καλή κριτική. Η Airbnb προσπαθεί να κόψει τις ανοησίες, γιατί δεν κάνουν καλή εμπειρία για τον επισκέπτη».