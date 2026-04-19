Αυτή η ιταλική πόλη είναι ιδανικός προορισμός την άνοιξη -Γραφικά σοκάκια, απόκρημνα βράχια, όμορφα πάρκα και τοπ γαστρονομία - iefimerida.gr

Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτείτε το Σορέντο είναι τώρα την άνοιξη. Ένας πλήρης οδηγός για μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ιταλίας.

Χτισμένο πάνω από απόκρημνα βράχια, με θέα στον κόλπο της Νάπολης, γραφικά στενάκια σα σκηνικό ταινίας και όμορφα πάρκα το Σορέντο είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς στον ιταλικό Νότο. Καθώς έχω επισκεφτεί τον συγκεκριμένο προορισμό κάθε εποχή του χρόνου, η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψετε ως εκεί είναι η άνοιξη. Με σύμμαχο τον καιρό θα δείτε ένα όμορφο ανθισμένο τοπίο, θα γευτείτε νόστιμα πιάτα και θα απολαύσετε βόλτες στο ιστορικό κέντρο χωρίς την ένταση και τη πολυκοσμία της καλοκαιρινής περιόδου.

Το Σορέντο είναι ιδανική εκδρομή και για μονοήμερη από τη Νάπολη προκειμένου να γνωρίσετε την Ακτή Αμάλφι -από τα παγκόσμια hot spot. Επιπλέον, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την αρχαία Πομπηία και τον επιβλητικό Βεζούβιο.

Η άφιξη στο Σορέντο, θα λέγαμε, είναι σχεδόν κινηματογραφική: ο δρόμος πλησιάζει τη ακτή και ξαφνικά ανοίγεται μπροστά ολόκληρος ο κόλπος. Άλλωστε, η ιταλική πόλη είναι χτισμένη πάνω στους βράχους που αγναντεύουν τον κόλπο της Νάπολης. Παρατηρώντας το θα έχετε τη αίσθηση ότι είναι ένα ιταλικό καρτ ποστάλ με λεμονιές, παστέλ σπίτια, μικρά λιμάνια και ανοιξιάτικα αρώματα από γιασεμί και θαλασσινό αεράκι.

Μια πόλη χτισμένη πάνω σε βράχια/ Φωτογραφία: Shuttertock

Σορέντο: Τα αξιοθέατα της ιταλικής πόλης

Η καρδιά της πόλης χτυπά στην Piazza Tasso, μια ζωντανή πλατεία γεμάτη καφέ, μικρά μπαρ και ανθρώπους που απολαμβάνουν το κλασικό ιταλικό aperitivo. Από εκεί ξεκινούν στενά σοκάκια που οδηγούν στο ιστορικό κέντρο, έναν λαβύρινθο από μεσαιωνικούς δρόμους, καμάρες και μικρά εργαστήρια όπου συνεχίζονται παλιές παραδόσεις, όπως η ξυλογλυπτική και η περίφημη τεχνική της μαρκετερί. Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι ένα μωσαϊκό από διαφορετικές εποχές: ρωμαϊκά θεμέλια, μεσαιωνικά κτίρια και νεοκλασικά αρχοντικά συνυπάρχουν δημιουργώντας μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας.

Μέσα στο Σορέντο/ Φωτογραφία: Shuttertock

Μέσα στα γραφικά σοκάκια του Σορέντο/ ΦΩτογραφία: Unsplash

Μόλις λίγα βήματα από την πλατεία βρίσκεται ένα από τα πιο απρόσμενα σημεία της πόλης, το Vallone dei Mulini. Πρόκειται για μια βαθιά χαράδρα γεμάτη πυκνή βλάστηση και τα ερείπια ενός παλιού μύλου του 13ου αιώνα, που μοιάζει σαν να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο. Το μικροκλίμα της περιοχής, με την υγρασία και τη σκιά των βράχων, δημιούργησε ένα μικρό φυσικό καταφύγιο με φτέρες και άγρια φυτά, προσφέροντας μια εικόνα που δύσκολα περιμένει κανείς να δει τόσο κοντά στο κέντρο μιας πόλης.

Από τα αξιοθέατα που αξίζει να δείτε από κοντά/ Φωτογραφία: Unsplash

Την άνοιξη, το Σορέντο είναι ιδανικό για αργές βόλτες. Ένας από τους πιο όμορφους περιπάτους οδηγεί στη γραφική Marina Grande, το παλιό ψαροχώρι της πόλης. Πολύχρωμα σπίτια ακουμπούν σχεδόν πάνω στη θάλασσα και μικρά εστιατόρια απλώνουν τραπέζια δίπλα στα καΐκια. Είναι από τα μέρη όπου ο χρόνος μοιάζει να κινείται πιο αργά και όπου το μεσημεριανό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα χαλαρό απόγευμα με θέα το νερό.

Το Σορέντο/ Φωτογραφία: Shuttertock

Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να αναζητήσει κανείς είναι το πάρκο Villa Comunale. Από εκεί η θέα προς τον κόλπο είναι εντυπωσιακή και το ηλιοβασίλεμα βάφει τον ουρανό με αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο Βεζούβιος.

Σορέντο: Η βάση για να εξερευνήσετε τη νότια Ιταλία

Το Σορέντο εκτός από ένας όμορφος προορισμός, μπορεί κάλλιστα να γίνει η βάση για να εξερευνήσετε τη νότια Ιταλία και συγκεκριμένα την Ακτή Αμάλφι και να πάτε μονοήμερη στο Κάπρι. Από το λιμάνι αναχωρούν συχνά πλοία για το κοσμοπολίτικο Κάπρι, γνωστό για τα γαλαζοπράσινα νερά και το περίφημο Blue Grotto. Λίγο πιο μακριά απλώνεται η θρυλική Ακτή Αμάλφι με πόλεις όπως το Ποσιτάνο και το Αμάλφι, όπου τα σπίτια μοιάζουν να κρέμονται πάνω από τη θάλασσα. Για τους λάτρεις της ιστορίας, μια εκδρομή στην αρχαία Πομπηία αποκαλύπτει μια ολόκληρη πόλη παγωμένη στον χρόνο μετά την έκρηξη του Βεζούβιου.

Το Αμάλφι/ Φωτογραφία: Shuttertock

Σορέντο: Η τοπική γαστρονομία και η παραγωγή του περίφημου λιμοντσέλο

Καθώς η άνοιξη είναι η εποχή των λεμονιών, η περιοχή γύρω από το Σορέντο είναι διάσημη για τις μεγάλες αρωματικές ποικιλίες λεμονιού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του περίφημου λιμοντσέλο. Μάλιστα, πολλά αγροκτήματα είναι επισκέψιμα για μικρές γευστικές δοκιμές και αξίζει να βιώσετε αυτή την εμπειρία. Όπως αξίζει να προμηθευτείτε από εκεί το διάσημο ιταλικό ποτό που οι ντόπιοι το πίνουν ως χωνευτικό μετά το δείπνο τους.

Μπουκαλάκια ζωγραφιστά στο χέρι με λιμοντσέλο/ Φωτογραφία: Shuttertock

Η γαστρονομία αποτελεί σημαντική εμπειρία για τους επισκέπτες του τόπου με τα τοπικά πιάτα να είναι ιδιαίτερα αρωματικά και απλά σε γεύσεις αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ύλη του τόπου.

Στο εστιατόριο «Bagni Delfino» τα τραπέζια βρίσκονται σχεδόν πάνω στη θάλασσα και τα θαλασσινά φτάνουν από τα καΐκια της ημέρας. Τα ηνία του εστιατορίου έχει πλέον η τρίτη γενιά της οικογένειας Gargiulo και μεταξύ άλλων δοκιμάστε φρέσκο ψάρι ημέρας και pasta με ποικιλία θαλασσινών. Στην Trattoria Da Emilia, στη Marina Grande, η κουζίνα παραμένει απλή και αυθεντική, με πιάτα όπως gnocchi alla sorrentina και φρέσκια pasta με ντομάτα και βασιλικό. Για μια πιο ατμοσφαιρική εμπειρία, το ιστορικό O'Parrucchiano La Favorita σερβίρει φαγητό μέσα σε έναν καταπράσινο λεμονόκηπο.

Το βράδυ η ζωή επιστρέφει στην περίφημη Piazza Tasso. Στο ιστορικό Fauno Bar ο κόσμος μαζεύεται για aperitivo, ένα ποτήρι prosecco ή ένα κλασικό ιταλικό cocktail πριν συνεχίσει τη βόλτα στα φωτισμένα σοκάκια.