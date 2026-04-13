«Ταξίδεψα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό το διαμάντι ήταν το καλύτερο» -Αρθρογράφος του Independent αποκαλύπτει το αγαπημένο του - iefimerida.gr

Ένα νησί, από τα πολλά που πλημμυρίζουν οι τουρίστες κάθε καλοκαίρι έχει τραβήξει τα βλέμματα του διεθνούς Τύπου ως μοναδικός και αξέχαστος προορισμός.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Marc Shoffman, γράφοντας για την Independent, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του από μια καλοκαιρινή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, ξεχωρίζοντας την Δήλο.

Αρχαιολογικά ευρήματα στην Δήλο/ Shutterstock

Το ταξίδι στα ελληνικά νησιά

Όπως περιγράφει, μια κρουαζιέρα στις Κυκλάδες συνδυάζει ιδανικά τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά και τη γαστρονομία, προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων ταξιδιού, Shoffman επισκέφθηκε οκτώ νησιά, με κρουαζιέρες.

Στη διάρκεια της περιπλάνησής του, ήρθε αντιμέτωπος με τα πλήθη που συρρέουν για φωτογραφίες στη Σαντορίνη, θαύμασε τους ανεμόμυλους της Μυκόνου και περιηγήθηκε στα γραφικά δρομάκια των Σπετσών, όπως με γλαφυρό τρόπο περιγράφει.

To νησί της Δήλου/Φωτογραφία Shutterstock

Η Δήλος έκλεψε τις εντυπώσεις

Ωστόσο, το νησί που τον εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν κάποιο κοσμοπολίτικο θέρετρο, αλλά ένας τόπος χωρίς μόνιμους κατοίκους. Η Δήλος, μόλις μισή ώρα από τη Μύκονο, αποτελεί έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ήσυχη, αυθεντική και απαλλαγμένη από τον μαζικό τουρισμό.

Ο λόγος που δεν κατοικείται είναι ότι ολόκληρο το νησί έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό σημαίνει πως δεν επιτρέπεται η μόνιμη εγκατάσταση κατοίκων, με αποτέλεσμα να διατηρείται αναλλοίωτη η ιστορική του φυσιογνωμία. Εκτός από λίγους εργαζόμενους στις ανασκαφές, δεν υπάρχουν κατοικίες, καταστήματα ή εστιατόρια, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι ο επισκέπτης μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή.

Η ιστορία της φτάνει πίσω στον 3ο αιώνα π.Χ., όταν αποτελούσε σημαντικό θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Σύμφωνα με την παράδοση που καταγράφει ο Όμηρος, το νησί θεωρείται τόπος γέννησης του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η Δήλος εξελίχθηκε σε κομβικό εμπορικό λιμάνι, μέχρι που εγκαταλείφθηκε έπειτα από καταστροφικές επιθέσεις τον 1ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές ξεκίνησαν σχετικά αργά, το 1872, αποκαλύπτοντας σταδιακά τον πλούτο του νησιού.

Δήλος/ Shutterstock

Αρχαιολογικός θησαυρός

Υπάρχουν σημαντικότερα αξιοθέατα που περιγράφει ο Shoffman όπως το Αρχαίο Θέατρο της Δήλου, χωρητικότητας περίπου 6.000 θεατών. Πολλά από τα ευρήματα από αγάλματα έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, ενώ και η αρχαία αγορά τραβάει τα βλέμματα.

Aρχαιολογικό μουσείο της Δήλου/Φωτογραφία Shutterstock

Όπως καταλήγει, η Δήλος είναι ένα «ανοιχτό μουσείο» που προσφέρει μια σπάνια αίσθηση σύνδεσης με το παρελθόν/