Η παραθαλάσσια «Σαντορίνη» της Φλόριντα -Λευκά σπίτια, αυλές με σιντριβάνια και απρόσμενες πολιτισμικές επιρροές - iefimerida.gr

Μια παραθαλάσσια κοινότητα στη Φλόριντα εντυπωσιάζει με την ολόλευκη αρχιτεκτονική και την ευρωπαϊκή της αύρα, θυμίζοντας Κυκλάδες και συγκεκριμένα τη Σαντορίνη.

Ένα σκηνικό που θυμίζει Αιγαίο

Στο Alys Beach της Φλόριντα, ο επισκέπτης συναντά μια εικόνα που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από νησί του Αιγαίου: ασβεστωμένα κτίρια, γαλάζιος ουρανός και παραλίες με άμμο τόσο λευκή που θυμίζει ζάχαρη. Οι πέτρινοι πεζόδρομοι, οι πέργκολες με βουκαμβίλιες και η σμαραγδένια θάλασσα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε εύκολα να παραπλανήσει ακόμη και τον πιο έμπειρο ταξιδιώτη.

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Όμως, όπως σημειώνει και το BBC, πίσω από αυτή την ευρωπαϊκή αισθητική κρύβεται μια βαθιά φλοριντιανή ταυτότητα: από τα φρέσκα στρείδια του Κόλπου του Μεξικού μέχρι τις χαρακτηριστικές νότιες προφορές των ντόπιων.

Μια πόλη που μοιάζει με... πολλές πόλεις

Το Alys Beach βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της διάσημης παραλιακής διαδρομής 30A, ενός δρόμου 20 μιλίων γεμάτου κρατικά πάρκα, παραθαλάσσιες κοινότητες και εστιατόρια πάνω στο κύμα. Σε αντίθεση με τις κλασικές εικόνες της Φλόριντα -tiki bars, πολύχρωμα beach houses και ψηλούς πύργους- εδώ κυριαρχεί μια ενιαία λευκή παλέτα.

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Η διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της πόλης, Diana Lane, εξηγεί ότι η αρχιτεκτονική του Alys Beach «μιλά» πολλές γλώσσες: από τις Βερμούδες και την Κεντρική Αμερική μέχρι την Ανδαλουσία και τη Νέα Ορλεάνη. Εσωτερικές αυλές με σιντριβάνια θυμίζουν Γουατεμάλα, ενώ οι ολλανδικές στέγες και τα κρεολικά κιγκλιδώματα προσθέτουν ακόμη περισσότερα στρώματα πολιτισμικών αναφορών.

Φωτογραφία: Alys Beach

Φωτογραφία: Alys Beach

Η φιλοσοφία της Νέας Πολεοδομίας

Παρά την εντυπωσιακή αισθητική του, το Alys Beach δεν σχεδιάστηκε απλώς για να εντυπωσιάζει. Η οικογένεια Stephens, που το ίδρυσε το 2004, οραματίστηκε μια κοινότητα βασισμένη στη βιωσιμότητα, τη δυνατότητα περπατήματος και την κοινωνική συνοχή.

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Το γραφείο Duany Plater-Zyberk ανέλαβε τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ενώ οι αρχιτέκτονες Erik Vogt και Marieanne Khoury-Vogt διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα. Κάθε κατοικία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα Florida Green Building Coalition, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη: το κέντρο είναι σχεδιασμένο για πεζούς και ποδήλατα, με διαδρομές που συνδέουν κατοικίες, καταστήματα και κοινόχρηστους χώρους.

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Η γοητεία που κερδίζει τους επισκέπτες

Η παρουσιάστρια podcast Julie Silber, που αγόρασε εξοχική κατοικία στην περιοχή, περιγράφει το Alys Beach ως «ένα μείγμα St. Barts και St. Tropez». Σε αντίθεση με τις γειτονικές κοινότητες -το preppy WaterColor ή το μποέμ Seaside- το Alys Beach αποπνέει μια πιο εκλεπτυσμένη, μινιμαλιστική πολυτέλεια.

Πολυτέλεια με όρια

Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, μόνο ιδιωτικές κατοικίες που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, με τιμές που ξεκινούν από περίπου 2.570 δολάρια για τρεις νύχτες. Η πρόσβαση στην ιδιωτική παραλία και στην εντυπωσιακή πισίνα Caliza επιτρέπεται μόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Ωστόσο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα εστιατόρια, τις μπουτίκ, τις εκδηλώσεις και φυσικά την αρχιτεκτονική.

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Το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς είναι το Digital Graffiti, ένα φεστιβάλ όπου η πόλη μεταμορφώνεται σε υπαίθρια γκαλερί ψηφιακής τέχνης. «Είναι μια εμπειρία που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις», λέει ο φωτογράφος Jonah Allen.

Φωτογραφία: Alys Beach

Η ουσία παραμένει αμερικάνικη

Παρά την ευρωπαϊκή αύρα και την κοσμοπολίτικη αισθητική, το Alys Beach δεν παύει να είναι Φλόριντα. Μόλις αφήσεις πίσω σου τα λευκά σοκάκια και πατήσεις στην εκθαμβωτική ακτή του Κόλπου, η πραγματικότητα επανέρχεται: βρίσκεσαι σε μία από τις πιο όμορφες παραλιακές ζώνες των ΗΠΑ και αυτό είναι που κάνει την περιοχή πραγματικά ακαταμάχητη.