Η παραδεισένια παραλία στο Αιγαίο, πλάι σε αρχαιοελληνικό ναυάγιο, όπου οι αμπελώνες φτάνουν μέχρι το κύμα [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία παραδεισένια παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, βότσαλα, ιδανική για κολύμπι, ψαροντούφεκο και καταδύσεις βρίσκεται στο Αιγαίο.

Η παραλία Άμπελος βρίσκεται στη βορειοανατολική Χίο, κοντά στο χωριό Καρδάμυλα σε απόσταση 34 χλμ από την πόλη.

Μια παραδεισένια παραλία με γαλαζοπράσινα νερά

Πρόκειται για μία παραδεισένια παραλία με γαλαζοπράσινα νερά όπου τα αμπέλια φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι τη θάλασσα. Στη γύρω περιοχή υπάρχει επίσης άφθονη βλάστηση λόγω του τρεχούμενου πόσιμου νερού.

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Οπως αναφέρει το Chiosphotos Travel η παραλία αποτελείται από βότσαλο και τα νερά της είναι πεντακάθαρα και κρυστάλλινα, ενώ ο βυθός της είναι ιδανικός για τους λάτρεις του ψαροντούφεκου.

Πήρε το όνομα της από τα αμπέλια που καλλιεργούσαν στην περιοχή κάτοικοι από τα γειτονικά Καρδάμυλα, οι οποίοι δημιούργησαν ένα μικρό οικισμό δίπλα στην παραλία προκειμένου να αποφύγουν τη διαδρομή προς το χωριό. Στην ίδια περιοχή καλλιεργούνταν επίσης και σιτάρια.

Σήμερα η Άμπελος είναι ένα παραθεριστικό θέρετρο με πολλά σπίτια τα περισσότερα των οποίων είναι συγγενικά. Πλησίον της Αμπέλου υπάρχει ο κάβος της Οράς όπου υπάρχουν ίχνη αρχαιοελληνικού ναυαγίου.

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