Grand Hotel Therme: Η επιτομή της χαλάρωσης στις Βαλκανικές Άλπεις - iefimerida.gr

Άνεση, ευεξία και πλούσια γαστρονομία στο πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hotel Therme, στο χωριό Μπάνια, μια ανάσα από το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο.



Το Μπάνσκο είναι το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο των Βαλκανίων, ένας τόπος που διαθέτει τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους του και της εγγύτητάς του με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανταγωνίζεται σε κίνηση και δημοφιλία τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα για παράδειγμα, απέχει κάτι λιγότερο από 8 ώρες οδικώς από την Αθήνα ενώ από τη Θεσσαλονίκη φτάσαμε σε περίπου ένα τρίωρο.



Παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο ταυτόχρονα, το Μπάνσκο συνδυάζει κάθε λογής φυσικές ομορφιές με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής. Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη είναι που γοητεύει τους ταξιδιώτες των γειτονικών χωρών και όχι μόνο. Ρομαντικά ταξίδια για χαλάρωση και αναζωογόνηση, οικογενειακές χειμερινές διακοπές, παρεΐστικες εκδρομές για σκι και πεζοπορικές εξερευνήσεις είναι μόνο μερικές από τις εμπειρίες που προσφέρει η ιστορική πόλη της Βουλγαρίας αλλά και τα χωριά γύρω της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι λίγοι βέβαια και εκείνοι που επιλέγουν την περιοχή για καλοκαιρινές αποδράσεις με σκοπό να απολαύσουν τη δροσιά και την ηρεμία του βουνού, να ανακαλύψουν τη σημαντική ιστορία της και να δοκιμάσουν τον γαστρονομικό της πλούτο.

Εξωτερικές prive πισίνες και ξαπλώστρες με θέα το τρεχούμενο νερό των ιαματικών πηγών και το βουνό

Το απόλυτο zen καταφύγιο

Σε αυτόν τον ξεχωριστό τόπο λοιπόν υπάρχει μια «ολόκληρη πολιτεία» ανέσεων και χαλάρωσης που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα σε όσους αναζητούν σωματική και πνευματική ευεξία. Χτισμένο στην καρδιά του όρους Πιρίν, το Grand Hotel Therme είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα πέντε αστέρων της ευρύτερης περιοχής. Η τοποθεσία του προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς τα βουνά αλλά και προς το χωριό Μπάνια που είναι γνωστό για τις 27 ιαματικές πηγές του ενώ σε απόσταση 5 χλμ. βρίσκεται η πόλη του Μπάνσκο και φυσικά το ομώνυμο χιονοδρομικό.

Εμπνευσμένο από την αυθεντική αυστριακή αρχιτεκτονική, το Grand Hotel Therme είναι σαν μια μικρή, αυτόνομη πόλη. Οι ευρύχωρες ιδιωτικές βίλες, οι πολυτελείς σουίτες και τα κομψά διακοσμημένα δωμάτια γίνονται ένα με το φυσικό τοπίο. Οι άνετοι κοινόχρηστοι χώροι, το τεράστιο κέντρο ευεξίας και φυσικά οι επιβλητικές πισίνες συμπληρώνουν το σύνολο με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Penthouse με μοντέρνα τραπεζαρία και πέτρινο τζάκι

Υπνοδωμάτο αλπικής σουίτας ντυμένο με ξύλο και πέτρα

Premium επιλογές διαμονής σε ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο



Luxury και executive δωμάτια, οικογενειακές σουίτες, πολυτελή διαμερίσματα και σπίτια που βλέπουν το βουνό και τα δάση ή τις πισίνες είναι οι συνολικά 176 επιλογές διαμονής που προσφέρονται. Το μοντέρνο design συνδυάζεται αρμονικά με το αλπικό στιλ αφήνοντας τα υλικά και τα χρώματα της φύσης να αναδειχθούν. Όποια κι αν είναι η εκδοχή διαμονής προσφέρονται όλες οι ανέσεις και κάθε τύπος ταξιδιώτη έχει στη διάθεσή του επιλογές ικανές να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες του.

Η επικρατούσα παρουσία του ξύλου, της πέτρας και του γυαλιού, τα γήινα χρώματα, οι κατάφυτοι κήποι και οι ήχοι της φύσης, με μεγάλη πρωταγωνίστρια την αδιάκοπη ροή των ιαματικών νερών, στήνουν το τέλειο zen σκηνικό. Ωστόσο, το εντυπωσιακότερο όλων είναι το γεγονός ότι το μέρος διατηρεί τους χαμηλούς τόνους και τον cool χαρακτήρα του παρά το μέγεθος και την κίνηση που έχει καταφέρνοντας να προσφέρει καθημερινά ξεχωριστές εμπειρίες high end φιλοξενίας σε εκατοντάδες ανθρώπους ταυτόχρονα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εσωτερικές πισίνες με ιαματικό νερό και υδρομασάζ

Το φυσικό θαύμα των ιαματικών λουτρών

Το κέντρο ευεξίας του Grand Hotel Therme έχει έκταση 6000 τ.μ. και περιλαμβάνει τέσσερις εξωτερικές και τρεις εσωτερικές πισίνες με μεταλλικό ιαματικό νερό, σάουνες, ατμόλουτρα και χώρους χαλάρωσης. Όλα είναι σχεδιασμένα και διακοσμημένα στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία με το υπόλοιπο ξενοδοχείο ενώ αποπνέουν γαλήνη και ηρεμία βοηθώντας σώμα και πνεύμα να ισορροπούν.



Το νερό έρχεται κατευθείαν από τις πηγές που βρίσκονται στο βουνό Πιρίν, 3 χλμ. από το χωριό Μπάνια. Η θερμοκρασία του νερού στα σημεία που αναβλύζει είναι 58 °C, ωστόσο στις πισίνες και στους χώρους του Grand Hotel Therme ψύχεται ώστε να φτάσει στους 38 °C και να είναι πιο ανεκτό από το σώμα μας και πιο ευεργετικό για τον οργανισμό μας.

Πισίνα με φωτισμό έναστρου ουρανού

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιλογές είναι κυριολεκτικά αμέτρητες αφού μπορεί κανείς να κολυμπήσει στις εξωτερικές πισίνες την ώρα που χιονίζει, σε πισίνες με υδρομασάζ και τζάκι, σε χώρους που προσφέρουν εναλλαγή κρύου και ζεστού νερού, σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία με φωτισμούς έναστρου ουρανού, σε εγκαταστάσεις κατάλληλες για παιδιά, ακόμα και σε ειδική πισίνα με οπτικοακουστικά εφέ καταιγίδας. Όλα αυτά μάλιστα δεν είναι μόνο προνόμια των ενοίκων του ξενοδοχείου αλλά μπορούν να τα απολαύσουν με εξαιρετικά value for money ημερήσιο εισιτήριο και όσοι μένουν εκτός.

Σάουνα με φθινοπωρινό θέμα στο design

Η μαγεία του ατμού και η θεραπευτική δύναμη του αγγίγματος

Ένοικοι και επισκέπτες μπορούν ακόμα να απολαύσουν σάουνες κάθε είδους, από τη φημισμένη φινλανδική μέχρι σάουνα με λεμόνι, μέλι ή λεβάντα, αρωματικά ατμόλουτρα και θεραπείες με πηλό. Και το καλύτερο; Μπορούν να αφεθούν στα χέρια των εξειδικευμένων θεραπευτών και ειδικών αισθητικών απολαμβάνοντας δεκάδες διαφορετικά είδη μασάζ προσώπου και σώματος με πιο δημοφιλή τα χαλαρωτικά, τη ρεφλεξολογία αλλά και εκείνα στα οποία χρησιμοποιούνται ζεστές πέτρες, φυσικά έλαια, ακόμα και σοκολάτα.

Σπορ περιπέτειες και fitness διακοπές

Για όσους αγαπούν τα σπορ υπάρχουν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες όπως σκι, ιππασία, ορεινές πεζοπορίες, βόλτες με τετράτροχες μοτοσυκλέτες, ποδόσφαιρό κ.ά. Το Therme Fun & Sport Park προσφέρεται για όλα τα παραπάνω αφού διαθέτει εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εκπαιδευτές και ανάλογα προγράμματα. Γι αυτούς ακριβώς τους λόγους πολλοί αθλητές και πρωταθλητές (κυρίως του σκι) από τις γύρω χώρες το επιλέγουν συστηματικά για τις προπονήσεις τους. Τέλος, για εκείνους που δεν παραλείπουν τη φροντίδα της φυσικής τους κατάστασης ακόμα και σε περιόδους διακοπών στο Grand Hotel Therme υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάλα κεντρικού εστιατορίου

Μπουφές κεντρικού εστιατορίου

Γαστρονομικές εμπειρίες που κλέβουν τις εντυπώσεις

Για το Grand Hotel Therme η κουλτούρα του φαγητού και του ποτού είναι σημαντικό κεφάλαιο γι αυτό και περιλαμβάνει συνολικά 10 εστιατόρια και μπαρ. Κάθε πρωί ο τεράστιος κεντρικός μπουφές του μεγάλου εστιατορίου γεμίζει με πληθώρα εδεσμάτων από ντόπιες χειροποίητες πίτες, που φτιάχνονται επιτόπου σε ανοιχτή κουζίνα, και αρτοσκευάσματα κάθε λογής μέχρι αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με διεθνή χαρακτήρα που ικανοποιούν ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα.



Ανάμεσα τους πάντα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και κάθε είδους εκλεκτή φυσική τροφή που δεν αφήνει ακάλυπτη καμία διατροφική ιδιαιτερότητα ή εξειδικευμένη ανάγκη. Στο ίδιο μήκος κύματος και το βραδινό μενού που βασίζεται στην τοπική παραδοσιακή κουζίνα αλλά ταυτόχρονα κινείται και σε πιο ευρωπαϊκούς δρόμους.

Υλικά από τις γύρω περιοχές οι οποίες φημίζονται για την παραγωγή γαλακτοκομικών και κρέατος και επιλεγμένα προϊόντα από ολόκληρη τη χώρα μετατρέπονται σε πεντανόστιμα πιάτα και απολαυστικά γλυκά. Τοπικά τυριά και αλλαντικά, παστά ψάρια και τουρσιά, σούπες, μαγειρευτά αμνοερίφια και χοιρινά, ψητά πουλερικά και μια μεγάλη ποικιλία σιροπιαστών διατίθενται σε αφθονία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lounge bar για τους λάτρεις των απάνιων αποσταγμάτων και των εκλεκτών πούρων

All day απολαύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους

Εκτός από τον μεγάλο μπουφέ που ανοίγει και κλείνει συγκεκριμένες ώρες το πρωί και το βράδυ ώστε να εξυπηρετήσει την all inclusive φιλοξενία του Grand Hotel Therme, υπάρχει επιπλέον μπουφές στο all day εστιατόριο που είναι ανοιχτός σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο, για την ακρίβεια από νωρίς το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.



Ξεχωριστό μπουφέ και μπαρ για brunch και αναζωογονητικά ροφήματα διαθέτει το κέντρο ευεξίας ενώ υπάρχει εστιατόριο a la cart και pastry boutique. To lobby bar είναι ιδανικό για coffee break, στο lounge μπορεί κανείς να δοκιμάσει τοπικά κρασιά και μπίρες, σπάνιες ετικέτες whisky και ιδιαίτερα πούρα ενώ υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά στον πολύχρωμο παιδότοπο του ξενοδοχείου. Στα highlights, τα live DJ πάρτι με θέα τις πισίνες που γίνονται κυρίως τα Σαββατοκύριακα που η κίνηση και οι ρυθμοί ανεβαίνουν.