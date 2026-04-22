Leisure Lifestyle Awards: Ελλάδα η χώρα με τα καλύτερα αξιοθέατα και το Νο1 νησί στην Ευρώπη - iefimerida.gr

H ισχυρή δυναμική της Ελλάδας στην αγορά της Βόρειας Αμερικής (στρατηγικής σημασίας για ελληνικό τουρισμό), επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία χρονιά στα Leisure Lifestyle Awards 2026.

Πρόκειται για τα βραβεία του αμερικανικού ταξιδιωτικού μέσου Global Traveler, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ.

Στην πρώτη θέση η Ελλάδα στα βραβεία τουρισμού

Η Ελλάδα, για πέμπτη συνεχή φορά, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών προορισμών στην κατηγορία «Καλύτερα Ιστορικά Αξιοθέατα» (Best Historical Attractions, International), ενώ παράλληλα η Σαντορίνη κατέκτησε για δέκατη τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του «Καλύτερου Νησιού στην Ευρώπη» (Best Island in Europe).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αυτή η διπλή διάκριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού, καθώς αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών εμπειριών, τον μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της και τη διαχρονική ελκυστικότητα και διεθνή αναγνωρισιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται μετά από ψηφοφορία των αναγνωστών του Global Traveler, γεγονός που τους προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αντικατοπτρίζουν άμεσα την εμπειρία και την αξιολόγηση του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Η ψηφοφορία για τα φετινά βραβεία διενεργήθηκε από την 1η Αυγούστου 2025 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, με τους χιλιάδες συμμετέχοντες να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους σε ποικίλες κατηγορίες ταξιδιών αναψυχής, πολυτελείας και lifestyle.

Η τελετή απονομής των 14ων Leisure Lifestyle Awards πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο Μαϊάμι, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, ενώ τα ελληνικά βραβεία παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ