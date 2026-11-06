Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, άναψαν τα διάσημα χριστουγεννιάτικα φώτα της Regent Street -Εντυπωσιακές εικόνες - iefimerida.gr

Ανάψαν στο Λονδίνο τα διάσημα χριστουγεννιάτικα φώτα της Regent Street, σημαίνοντας ουσιαστικά την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην βρετανική πρωτεύουσα.

Ο εντυπωσιακός, χριστουγεννιάτικος φωτισμός – το «Πνεύμα των Χριστουγέννων» όπως είναι γνωστός ο στολισμός της Regent Street - άναψε για τη σεζόν 2026 χθες το βράδυ, 5 Νοεμβρίου, με μια μεγάλη γιορτή που μετέτρεψε τον διάσημο δρόμο σε πεζόδρομο.

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Η Regent Street είναι ένας από τους πιο διάσημους και ιστορικούς δρόμους του κόσμου, γνωστή ως ένας κορυφαίος προορισμός για shopping, αρχιτεκτονική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Σχεδιάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον διάσημο αρχιτέκτονα John Nash και αποτελεί ορόσημο του Λονδίνου.



«Τα πνεύματα των Χριστουγέννων» φώτισαν την Regent Street και τους γύρω δρόμους

Χιλιάδες κόσμου – Λονδρέζοι αλλά κυρίως τουρίστες – βρέθηκαν στην Regent Street για να απολαύσουν το θέαμα, με τις selfies και τα βίντεο στα κινητά να έχουν πάρει φωτιά.

Ανάψαν στο Λονδίνο τα διάσημα χριστουγεννιάτικα φώτα της Regent Street - (AP Photo/Thomas Krych)

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Ανάψαν στο Λονδίνο τα διάσημα χριστουγεννιάτικα φώτα της Regent Street - (AP Photo/Thomas Krych)

Ανάψαν στο Λονδίνο τα διάσημα χριστουγεννιάτικα φώτα της Regent Street - (AP Photo/Thomas Krych)

Αν και παλαιότερα υπήρχε μια κεντρική σκηνή με κάποιον διάσημο καλεσμένο που πατούσε ένα κουμπί, τα τελευταία χρόνια (όπως και φέτος) η προσέγγιση είναι πιο ατμοσφαιρική. Τα φώτα άναψαν σταδιακά κατά μήκος του δρόμου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κύμα φωτός πάνω από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων (δείτε στο 20.00 του βίντεο).

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Περίπου 300.000 LED λαμπτήρες σχηματίζουν τα 30 μεγαλοπρεπή φωτεινά πνεύματα/αγγέλους ("Spirit of Christmas") που διασχίζουν τον δρόμο.

Ο στολισμός περιλαμβάνει επίσης ένα φωταγωγημένο "Wishing Tree" (Δέντρο των Ευχών) που στηρίζει τη φιλανθρωπική οργάνωση The Felix Project.

Ανάψαν στο Λονδίνο τα διάσημα χριστουγεννιάτικα φώτα της Regent Street - (AP Photo/Thomas Krych)

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχαν μουσικά δρώμενα, χορωδίες που έψαλλαν κάλαντα, και ειδικές προσφορές ή εκπλήξεις από τα μεγάλα καταστήματα του δρόμου.

Εκτός από την Regent Street, τα 30 «πνεύματα» των Χριστουγέννων είναι ορατά στην Jermyn Street και την αγορά St James's. Φέτος μάλιστα ο στολισμός επεκτάθηκε στην κοντινή Glasshouse Street, την Swallow Street και την Quadrant Arcade.

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Το Λονδίνο φοράει τα καλά του

Σταδιακά θα αρχίσουν να φωταγωγούνται και οι άλλοι δρόμοι του Λονδίνου - ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως η Oxford Street που ανάβει στις 9 Νοεμβρίου 2026 - ενώ ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της βρετανικής πρωτεύουσας θα παραμείνει έως τις 5 Ιανουαρίου 2027.

Carnaby Street﻿

Τα φώτα στην Carnaby Street είναι ήδη αναμμένα, καθώς η επίσημη φωταγώγηση έγινε την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026, με τον στολισμό να είναι εμπνευσμένος από τη γεμάτη χρώμα και νοσταλγία δεκαετία του '90.

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Covent Garden

Τα φώτα στο Covent Garden θα ανάψουν την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, με τις παραδοσιακές γιγάντιες χρυσές καμπάνες και το τεράστιο κεντρικό δέντρο.

Περισσότερα από 300.000 LED λαμπάκια θα φωτίσουν την Piazza και τους γύρω δρόμους (όπως το Seven Dials και το Neal's Yard).

Ωτσόσο, το φετινό highlight θα είναι μια ολοκαίνουργια εγκατάσταση με χριστουγεννιάτικα δέντρα εμπνευσμένα από διάσημα μιούζικαλ του West End, όπως το Mamma Mia, το Six και το Moulin Rouge.