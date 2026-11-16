Πού θα δείτε τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα φώτα στην Ευρώπη -Οδηγός για 7 εορταστικά city breaks

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, οι ευρωπαϊκές πόλεις φορούν τα «γιορτινά» τους περιμένοντες φωταγωγημένες τους επισκέπτες για μία λαμπερή, χειμερινή απόδραση.

Από τους εμβληματικούς φωταγωγημένους δρόμους του Λονδίνου και του Παρισιού έως τους παραμυθένιους στολισμούς της Γερμανίας - και με την Travel Tuesday, την «Black Friday» για τα αεροπορικά εισιτήρια - να πλησιάζει, ανακαλύψτε 7 άλλες ευρωπαϊκές πόλεις με τα πιο μαγικά χριστουγεννιάτικα φώτα, έστω και για ένα τριήμερο πριν τις γιορτές.

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Πράγα, Τσεχία

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Πράγα ξεκινά σταδιακά από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και κορυφώνεται στις 28 Νοεμβρίου 2026, παραμένοντας έως τις 6 Ιανουαρίου 2027. Το ιστορικό κέντρο μεταμορφώνεται σε σκηνικό παραμυθιού με φωτισμένα ξύλινα σπιτάκια, εντυπωσιακά δέντρα και παραδοσιακά χειροποίητα στολίδια.

Χριστούγεννα στην Πράγα -ΑΡ

Στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης, η χριστουγεννιάτικη αγορά στήνεται κάτω από το αστρονομικό ρολόι. Δεσπόζει ένα φυσικό έλατο 23 μέτρων στολισμένο με δεκάδες χιλιάδες λαμπάκια LED, το οποίο προσφέρει μουσικοχορευτικό σόου φωτισμού κάθε ώρα από τις 16:30 έως τις 21:30.

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Χριστούγεννα στην Πράγα -ΑΡ

Χριστούγεννα στην Πράγα -ΑΡ

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο πραγματοποιείται το παραδοσιακό άναμμα των φαναριών αερίου στη Γέφυρα του Καρόλου από φανοκόρο με ιστορική στολή. Τέλος, κατά την εορταστική περίοδο κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης ειδικά στολισμένα και φωταγωγημένα τραμ.

Στρασβούργο, Γαλλία (Η Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων)

Γνωστό ως Capitale de Noël, ολόκληρο το ιστορικό κέντρο του Στασβούργου μεταμορφώνεται με γιγάντιους αιωρούμενους αγγέλους, κρυστάλλινους πολυελαίους και προσόψεις γεμάτες λούτρινα αρκουδάκια.

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Χριστούγεννα στο Στρασβούργο - ΑΡ

Χριστούγεννα στο Στρασβούργο - ΑΡ

Χριστούγεννα στο Στρασβούργο - ΑΡ

Στην πλατεία Kléber δεσπόζει το εμβληματικό έλατο ύψους 30 μέτρων, ενώ τα παραδοσιακά σπίτια της συνοικίας La Petite France λαμπυρίζουν δίπλα στα κανάλια.

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Κολμάρ, Γαλλία (Παραμυθένιο Χωριό)

Ακριβώς νότια του Στρασβούργου στην Αλσατία, το Κολμάρ μοιάζει με πόλη από μελόψωμο σε φυσικό μέγεθος, όπου κάθε πρόσοψη κτιρίου είναι πλούσια διακοσμημένη με λούτρινα παιχνίδια, υπερμεγέθη στολίδια και ζεστά φωτάκια.

Οι αντανακλάσεις των φώτων στα κανάλια της La Petite Venise δημιουργούν ένα από τα πιο φωτογενή σκηνικά της Ευρώπης.

Η Κολμάρ τα Χριστούγεννα -Shutterstock

Η Κολμάρ τα Χριστούγεννα -Shutterstock

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Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Τα 3D Light Shows και η παραποτάμια λάμψη του Δούναβη θα σας μαγεψει.

Στο κέντρο, η εγαλειώδης Βασιλική του Αγίου Στεφάνου φιλοξενεί εντυπωσιακές βραδινές προβολές 3D στην πρόσοψή της, συνοδευόμενες από ένα τεράστιο δέντρο και παγοδρόμιο.

Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη - ΑΡ



Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη - ΑΡ

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Η κοντινή Fashion Street διαθέτει μοντέρνους φωτεινούς θόλους, ενώ εορταστικά τραμ τυλιγμένα με χιλιάδες LED κινούνται κατά μήκος του Δούναβη.

Κοπεγχάγη, Δανία

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Κοπεγχάγη κορυφώνεται από τις αρχές Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου 2027, μεταμορφώνοντας την πόλη σε ένα ζεστό σκηνικό σκανδιναβικής αισθητικής (hygge) με επίκεντρο τους φωταγωγημένους κήπους Tivoli, το ιστορικό λιμάνι Nyhavn και τον εμπορικό δρόμο Strøget.

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Το ιστορικό θεματικό πάρκο Tivoli Gardens φωτίζεται με εκατοντάδες χιλιάδες ζεστά λευκά λαμπάκια, στολίζεται με πάνω από 70.000 στολίδια, ξύλινα σαλέ και το σπίτι του Άγιου Βασίλη ενώ καθημερινά έχει προβολές φωτός με λέιζερ στη λίμνη.

Στην Πλατεία Kongens Nytorv δεσπόζει η εμβληματική πρόσοψη του πολυτελούς Hotel d'Angleterre, η οποία κάθε χρόνο ντύνεται με χιλιάδες χρυσά και λευκά φ

Τέλος, στο Λιμάνι Nyhavn τα πολύχρωμα ιστορικά κτίρια και τα ξύλινα ιστιοφόρα κατά μήκος του καναλιού στολίζονται με γιρλάντες και θερμά φωτάκια, δημιουργώντας τη νύχτα ένα μαγευτικό σκηνικό.

Μάλαγα, Ισπανία

Για πιο ήπιο χειμωνιάτικο καιρό, η στολισμένη οδός Calle Larios και η Plaza de la Constitución στη Μάλαγα ανεβαίνουν δυναμικά στους ευρωπαϊκούς, χριστουγεννιάτικους προορισμούς.



Χριστούγεννα στην Μάλαγα - Shutterstock

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Χριστούγεννα στην Μάλαγα - Shutterstock

Η Calle Marqués de Larios αποτελεί το απόλυτο επίκεντρο των γιορτών με το θεματικό υπερθέαμα Natividad de Luz, το οποίο περιλαμβάνει φωτεινά μενταγιόν με σκηνές της Γέννησης, 16 αστέρια και 32 φωτεινές στήλες. Κάθε βράδυ (εκτός από 24/12, 31/12 και 5/1) πραγματοποιούνται συγχρονισμένα σόου φωτός και μουσικής στις 18:30, 20:30 και 22:00.

Στην Plaza de la Constitución, στο βόρειο άκρο της Calle Larios δεσπόζει ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 18 μέτρων, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να μπουν και στο εσωτερικό του.

Ρίγα, Λετονία

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στη Ρίγα ξεκινά στις 27 Νοεμβρίου 2026 και διαρκεί έως τις 3 Ιανουαρίου 2027, μεταμορφώνοντας τη μεσαιωνική Παλιά Πόλη και τα καταπράσινα πάρκα της σε ένα φωτεινό σκηνικό βαλτικής παράδοσης.

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Αναγνωρισμένη από ταξιδιώτες στο European Best Destinations, η Ρίγα συνδυάζει την Παλιά Πόλη της (μνημείο UNESCO) με δημιουργικές φωτεινές διαδρομές, φωτιζόμενα γλυπτά και εορταστικές προβολές.

Η παγωμένη Ρίγα τα Χριστούγεννα - Shutterstock



Η παγωμένη Ρίγα τα Χριστούγεννα - Shutterstock

Μέσα σε ένα μεσαιωνικό, παγωμένο σκηνικό, τα Χριστούγενα μοιάζουν με παραμύθι. Στην Παλιά Πόλη, σειρές από λαμπάκια κρέμονται πάνω από τα ξύλινα περίπτερα στην Πλατεία Ντομέ, όπου το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης στέκεται δίπλα στον καθεδρικό ναό.