 Το γραφικό χωριό της Αρκαδίας που θυμίζει Κυκλάδες -Διάσημο για τη γιορτή του κάστανου - iefimerida.gr
TRAVEL

Το γραφικό χωριό της Αρκαδίας που θυμίζει Κυκλάδες -Διάσημο για τη γιορτή του κάστανου

Χωριό της Αρκαδίας
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα χωμένο χωριό ανάμεσα σε δύο ρεματιές στις πλαγιές του Πάρνωνα, βρίσκεται ένα ιστορικό μέρος στην Αρκαδία.

Σε αυτόν τον τόπο όπου η φύση ανθίζει, τα ασβεστωμένα σπίτια στοιβάζονται το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα. Μέσα σε αυτό το ορεινό αρκαδικό τοπίο ξεπροβάλλει ένα κατάλευκο χωριό που θυμίζει σκηνικό Κυκλάδων. Δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο χωριό έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Νησί του Πάρνωνα».

Δείτε στο Bovary.gr το χωριό και τις ομορφιές του

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χωριό Αρκαδία νησί Κυκλάδες κάστανα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ