Το γραφικό χωριό της Αρκαδίας που θυμίζει Κυκλάδες -Διάσημο για τη γιορτή του κάστανου - iefimerida.gr

Ένα χωμένο χωριό ανάμεσα σε δύο ρεματιές στις πλαγιές του Πάρνωνα, βρίσκεται ένα ιστορικό μέρος στην Αρκαδία.

Σε αυτόν τον τόπο όπου η φύση ανθίζει, τα ασβεστωμένα σπίτια στοιβάζονται το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα. Μέσα σε αυτό το ορεινό αρκαδικό τοπίο ξεπροβάλλει ένα κατάλευκο χωριό που θυμίζει σκηνικό Κυκλάδων. Δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο χωριό έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Νησί του Πάρνωνα».

