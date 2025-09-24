Το χωριό της Αχαΐας που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι -Ιδανικός προορισμός για φθινοπωρινές αποδράσεις - iefimerida.gr

Ο καιρός αποκτά σιγά σιγά φθινοπωρινό χαρακτήρα και οι πρώτοι χειμερινοί προορισμοί αρχίζουν να υποδέχονται επισκέπτες.

Η αλήθεια είναι ότι μια απόδραση, έστω και για ένα σαββατοκύριακο, λειτουργεί σαν ελιξίριο ανανέωσης. Η αλλαγή παραστάσεων δρα ευεργετικά στον οργανισμό και γεμίζει τις «μπαταρίες».

Αν βρίσκεστε σε φάση σχεδιασμού μιας μίνι απόδρασης και αναζητάτε προορισμό, σας προτείνουμε να γράψετε στο GPS: «Πλανητέρο».

Το χωριό αυτό απέχει 24 χλμ. από τα Καλάβρυτα και μόλις 7,5 χλμ. από την Κλειτορία. Το Πλανητέρο στέκει αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 690 μέτρων, πάνω από το πλατανοδάσος των πηγών του Αροάνιου ποταμού. Το σκηνικό είναι μαγευτικό, μοιάζει βγαλμένο από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού με ξωτικά.

