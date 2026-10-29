ΕΟΤ: Η γαστρονομία και η αυθεντική φιλοξενία της Πάτμου στο επίκεντρο του γαλλικού Τύπου -Τρία εκτενή αφιερώματα - iefimerida.gr

Τρία εκτενή δημοσιεύματα και ένα ακόμη αφιέρωμα που αναμένεται, είναι το αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού (press trip) στην Πάτμο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πρώτο αφιέρωμα του Food & Sens, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, προβάλλει την Πάτμο ως αυθεντικό προορισμό με πνευματική ταυτότητα. Αναδεικνύονται η Χώρα, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, η τοπική αρχιτεκτονική και η γαστρονομία του νησιού.

Το δεύτερο δημοσίευμα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, εστιάζει στη Σκάλα και τις γαστρονομικές εμπειρίες, παρουσιάζοντας την τοπική αγορά, παραδοσιακές συνταγές, προϊόντα και τη φιλοσοφία του Slow Food, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού.

Το τρίτο αφιέρωμα, στις 7 Οκτωβρίου 2026, προβάλλει την υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή εμπειρία στο Patmos Aktis. Παρουσιάζεται η διακριτική πολυτέλεια, η αρχιτεκτονική και οι μεσογειακές γαστρονομικές προτάσεις που προσφέρει το κατάλυμα.

Αναμένεται ένα τέταρτο αφιέρωμα που θα επικεντρώνεται στην πολιτιστική κληρονομιά και σε έναν γαστρονομικό περίπατο στα σοκάκια της Πάτμου, ολοκληρώνοντας την εικόνα του νησιού ως προορισμού υψηλής ποιότητας με ισχυρή ταυτότητα.

Το ταξίδι διοργάνωσε από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας, σε συνεργασία με το γαλλικό διαδικτυακό ταξιδιωτικό περιοδικό γαστρονομίας Food & Sens, με την υποστήριξη του Δήμου Πάτμου και του ξενοδοχείου Patmos Aktis.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο ταξίδι συμμετείχαν η συντάκτρια Dominique Homs και ο φωτογράφος Serge-Maurice Homs, με στόχο τη συλλογή του απαραίτητου υλικού για την προβολή της Πάτμου στο γαλλικό κοινό ως προορισμού υψηλής ποιότητας, όπου η ιστορία και ο πολιτισμός συναντούν την πνευματικότητα, η αυθεντική ελληνική φιλοξενία συνδυάζεται με τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον συνυπάρχει αρμονικά με την ήπια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

﻿Η συντάκτρια του Food & Sens Dominique Homs στην Πάτμο / Φωτογραφία: ΕΟΤ

Tα τρία αφιερώματα για την Πάτμο

Τα πρώτα τρία αφιερώματα του Food & Sens προσεγγίζουν την Πάτμο μέσα από διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές, πτυχές της μοναδικής της ταυτότητας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας, στο πρώτο αφιέρωμα, (18 Σεπτεμβρίου 2026), η Πάτμος παρουσιάζεται ως ένα αυθεντικό και καλοδιατηρημένο νησί του Αιγαίου, με ιδιαίτερη πνευματική ταυτότητα και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Η δημοσιογράφος περιηγείται στη Χώρα, στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την τοπική αρχιτεκτονική, τους ιστορικούς ανεμόμυλους, τη γαστρονομία αλλά και τη σύγχρονη δημιουργική πλευρά του νησιού.

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Το δεύτερο αφιέρωμα, (29 Σεπτεμβρίου 2026), είναι αφιερωμένο στη Σκάλα και στις γαστρονομικές εμπειρίες της Πάτμου, παρουσιάζοντας την τοπική αγορά, παραδοσιακά γλυκίσματα και συνταγές, ελληνικά προϊόντα, κρασιά, εστιατόρια και ανθρώπους που υπηρετούν τη φιλοσοφία του Slow Food και της τοπικής παραγωγής. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές αναδεικνύεται μια Πάτμος αυθεντική, γαστρονομική και σύγχρονη, που διατηρεί ταυτόχρονα αναλλοίωτο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Το τρίτο αφιέρωμα (7 Οκτωβρίου 2026), προβάλλει τη σύγχρονη και υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή εμπειρία του νησιού μέσω του ξενοδοχείου Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, που φιλοξένησε τους Γάλλους καλεσμένους μας, προσφέροντας την εμπειρία της διακριτικής πολυτέλειας, της αρχιτεκτονικής που συνομιλεί με το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, καθώς και γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακά προϊόντα και γεύσεις Δωδεκανήσων.

Τέλος, σημειώνει ο ΕΟΤ, το αναμενόμενο τέταρτο αφιέρωμα θα επικεντρώνεται στην πολιτιστική κληρονομιά και σε έναν γαστρονομικό περίπατο στα σοκάκια της Πάτμου ολοκληρώνοντας την εικόνα του «Νησιού της Αποκάλυψης», ως ελληνικού προορισμού υψηλής ποιότητας με ισχυρή ταυτότητα, ξεχωριστές πνευματικές εμπειρίες, φυσικό κάλλος και απαράμιλλη αισθητική.

ΑΠΕ ΜΠΕ