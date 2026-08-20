«Voyageur»: Ένα ελληνικό νησί με πηγές, άγριες κοιλάδες και γραφικά χωριά -Τόπος εξερεύνησης - iefimerida.gr

Στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας με προτάσεις για ταξιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική, αυθεντική και λιγότερο αναμενόμενη πλευρά της Ελλάδας τοποθετείται η Άνδρος.

Mέσα από εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς γαλλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας παρουσιάζονται δέκα επιλογές από τη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα που απευθύνονται σε ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν εμπειρίες πέρα από τους πλέον προβεβλημένους, μαζικούς και πολυσύχναστους ελληνικούς προορισμούς.

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Διεθνής προβολή για την Άνδρο

Η σημασία της διεθνούς διάκρισης ενισχύεται από το γεγονός ότι το «Liligo» αποτελεί μια από τις πλέον καθιερωμένες ψηφιακές πλατφόρμες της γαλλικής ταξιδιωτικής αγοράς, με δραστηριότητα στον χώρο της αναζήτησης και σύγκρισης ταξιδιωτικών επιλογών, ενώ το «Magazine du Voyageur» λειτουργεί ως πηγή ταξιδιωτικής έμπνευσης και ενημέρωσης, προσφέροντας σε εκατομμύρια χρήστες, ιδέες για προορισμούς, συμβουλές για την οργάνωση των ταξιδιών τους και ενημέρωση για την τουριστική επικαιρότητα.

Στο αφιέρωμα, η Άνδρος παρουσιάζεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και ως ένας προορισμός που διαφοροποιείται αισθητά από τα γειτονικά νησιά χάρη στις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, στα καταπράσινα τοπία της, στις άγριες κοιλάδες, στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, στα γραφικά χωριά, στις πιο φυσικές και λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες και στις πολυάριθμες πηγές της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Μονή Παναχράντου, ως έναν από τους σημαντικότερούς θρησκευτικούς πόλους έλξης που συναντά ο επισκέπτης στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο του νησιού αλλά και ευρύτερα στις Κυκλάδες και την Ελλάδα. Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης είναι το πεζοπορικό «προϊόν» της Άνδρου.

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Ένα δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών άνω των 100 χλμ.

Το Liligo αναδεικνύει το δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών, συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων, καλώντας ουσιαστικά τον ταξιδιώτη «να αφήσει στην άκρη τις σαγιονάρες και τα σανδάλια και να φορέσει τα παπούτσια πεζοπορίας του», προκειμένου να ανακαλύψει τους κρυμμένους θησαυρούς του νησιού.

Με τον τρόπο αυτό, η Άνδρος προβάλλεται όχι απλώς ως ένας ακόμη κυκλαδίτικος προορισμός για ήλιο και θάλασσα, αλλά ως ένας τόπος εξερεύνησης, επαφής με τη φύση και ενεργών διακοπών, με ένα «τουριστικό προϊόν» που μπορεί να προσελκύσει ταξιδιώτες καθ' όλη τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης τουριστικής περιόδου.

Το αφιέρωμα συνδέεται με το ευρύτερο ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Άνδρου και του ΕΟΤ και αναφέρεται παράλληλα και στην προσβασιμότητα του νησιού, σημειώνοντας ότι ο επισκέπτης μπορεί να ταξιδέψει αεροπορικώς έως την Αθήνα και στη συνέχεια να μεταβεί στη Ραφήνα, από όπου το νησί συνδέεται ακτοπλοϊκά σε περίπου δύο ώρες, ενώ επισημαίνεται επίσης και η δυνατότητα πρόσβασης από τη Μύκονο.

Η αναφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη γαλλική αγορά, καθώς συνδέει την Ανδρο με δύο σημαντικές «πύλες εισόδου» για διεθνείς ταξιδιώτες και ενισχύει την εικόνα του νησιού ως προορισμού που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ένα ευρύτερο ταξιδιωτικό πρόγραμμα στις Κυκλάδες.

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«Η ανάδειξη της Άνδρου στην πρώτη θέση λίστας για τους Γάλλους ταξιδιώτες σχετικά με προορισμούς της Ελλάδας εκτός της πεπατημένης, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προβολή και ταυτόχρονα μια επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει ο προορισμός.

Η Άνδρος διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο και πολυθεματικό τουριστικό χαρακτήρα. Η μοναδική φύση, το εκτενές δίκτυο περιπατητικών διαδρομών, τα χωριά, η αρχιτεκτονική μας, η ιστορία, ο πολιτισμός, οι παραλίες, το καλό φαγητό, η ποιοτική διασκέδαση, οι πολύ καλές υπηρεσίες χωρίς δυσανάλογο τίμημα και η αυθεντικότητα του νησιού δημιουργούν ένα σύνολο εμπειριών που μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικές αγορές και σε ταξιδιώτες με ποικίλα ενδιαφέροντα», επισημαίνει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ