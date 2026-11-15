Διασχίζοντας την παρθένα φύση του Μαινάλου από τη νύχτα στην αυγή και 4 ακόμα εμπειρίες του φετινού φθινοπώρου

Τέχνη, γαστρονομία και ταξίδι μάς δίνουν αφορμές για λίγη μαγεία που θα μας βγάλει από τα συνηθισμένα αυτόν τον Νοέμβριο. Απολαύστε τις τελευταίες εβδομάδες του φθινοπώρου με αυτές τις εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Manna Arcadia προσφέρει μια νέα εμπειρία στο δάσος του Μαινάλου, το «Silent Trails™». Οι επισκέπτες εξερευνούν προστατευμένες περιοχές Natura 2000 με ένα αθόρυβο, ηλεκτρικό Jeep, βιώνοντας τους φυσικούς ήχους του δάσους από τη νύχτα μέχρι την αυγή.

Ο executive chef Γιώργος Παπαζαχαρίας παρουσιάζει το νέο φθινοπωρινό μενού του εστιατορίου Delta. Τα πιάτα του αντλούν έμπνευση από την ελληνική ύπαιθρο, χρησιμοποιώντας υλικά όπως ο τόνος Αλοννήσου και το αρνί Ηπείρου, με έμφαση στη ζύμωση.

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ φιλοξενεί τις «Ημέρες Παλαιάς Μουσικής» από 19 έως 29 Νοεμβρίου. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δύο κύκλους συναυλιών, εστιάζοντας στον Μπετόβεν, στον κλασικισμό και στον διάλογο της ιστορικής ερμηνείας με τη σύγχρονη δημιουργία.

Το Megaron Plus παρουσιάζει το ηχητικό δρώμενο «Διαδρομές ή ένας ανέφικτος στόχος», μια αυτοβιογραφική μαρτυρία του εικαστικού Κώστα Τσόκλη. Η αφήγηση συνοδεύεται από εικαστικό υλικό και πρωτότυπη μουσική του συνθέτη Δημήτρη Μαραγκόπουλου.

Κάντε στον εαυτό σας ένα δώρο: μια γευστική βραδιά με φθινοπωρινές απολαύσεις σε δύο από τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας, μια σιωπηλή απόδραση μέσα στην καρδιά του δάσους που διοργανώνει ένα design ελληνικό καταφύγιο το οποίο εκθειάζει διαρκώς ο ξένος Τύπος, χρώματα που θα σας αναζωογονήσουν και μουσικές που έρχονται από τα βάθη των αιώνων για να σας προσφέρουν μια αληθινή μυσταγωγία. Η γαστρονομία, η Τέχνη και το ταξίδι μάς δίνουν τις καλύτερες αφορμές αυτόν τον μήνα.

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Ακούστε τον ήχο της σιωπής: Ταξίδι στο δάσος του Μαινάλου μέσα στη μαγεία της νύχτας και της αυγής

Το Manna Arcadia δεν είναι απλώς ένα design καταφύγιο που δημιουργήθηκε από την αρχιτεκτονική αναγέννηση ενός παλιού εγκαταλελειμμένου σανατορίου μέσα στην καρδιά ενός πυκνού ελατοδάσους. Είναι μια αληθινή εμπειρία ευεξίας, φιλοξενίας και γαστριμαργικών απολαύσεων.

Ένας τόπος αποσύνδεσης από τον θόρυβο και το άγχος της καθημερινότητας που προσφέρει κάτι περισσότερο από μια πολυτελή διαμονή. Εκτός από το εξαιρετικό φαγητό του καταξιωμένου σεφ Αθηναγόρα Κωστάκου που μπορείτε να απολαύσετε στο εστιατόριο Manna -μια φθινοπωρινή πανδαισία με νόστιμα πιάτα που ακολουθούν την εποχικότητα και βασίζονται σε αγνή πρώτη ύλη από μικρούς παραγωγούς της ορεινής Αρκαδίας-, οι ένοικοι του resort μπορούν να ζήσουν μια αληθινή μυσταγωγία μέσα στο δάσος.

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Το «Silent Trails™» είναι μια υπηρεσία που θα σας βοηθήσει να επανασυνδεθείτε με ό,τι πραγματικά έχει σημασία: να απολαύσετε τα βουνά, τα ποτάμια και τα δάση της Αρκαδίας, να αφεθείτε στους θεραπευτικούς ήχους της φύσης, κάνοντας μια διαδρομή, από το σούρουπο μέχρι την αυγή, με ένα ιδιωτικό Jeep Wrangler Rubicon 4xe, σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία, μέσα στην παρθένα φύση του Μαινάλου, σε απομακρυσμένα μέρη που προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

«Χωρίς να διακόπτεται ο θόρυβος του κινητήρα, το δάσος είναι ελεύθερο να αποκαλυφθεί, επιτρέποντάς σας να ζήσετε το Μαίναλο στον φυσικό του ρυθμό. Περισσότερα από 325 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων μονοπατιών διασχίζουν αρχαία δάση, κρυμμένες πηγές, αλπικά λιβάδια, παραδοσιακά πέτρινα χωριά και ξεχασμένα μονοπάτια βοσκών, δημιουργώντας ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ορεινά τοπία της Ελλάδας. Δημιουργημένο αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Manna, το Silent Trails™ σάς προσκαλεί πέρα από τα οικεία και σε ένα από τα πιο αυθεντικά ορεινά τοπία της Μεσογείου. Είτε την αυγή, είτε το ηλιοβασίλεμα, είτε κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας εξερεύνησης. Χωρίς βιασύνη. Χωρίς σενάριο. Απλά βιωμένο», εξηγούν οι συντελεστές της νέας υπηρεσίας του Manna Arcadia.

Info: mannaarcadia.gr

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Κάντε το πιρούνι σας να ανθήσει: Γευθείτε τα νέα φθινοπωρινά πιάτα του Delta

Ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, executive chef του Delta, για το νέο φθινοπωρινό μενού του μισελενάτου εστιατορίου εμπνέεται από τον πλούτο, την αρμονία και την ομορφιά του ελληνικού φθινοπώρου. Κάθε πιάτο που έχει δημιουργήσει ο ταλαντούχος δημιουργός αποτελεί και μια πρόσκληση για να γνωρίσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα από μια διαφορετική πλευρά.

«Ένα ταξίδι από τη θάλασσα στο βουνό, από το νησί στο δάσος, από τον παραγωγό στην κουζίνα. Και, τελικά, από την κουζίνα μας στο τραπέζι σας», λέει ο ίδιος περιγράφοντας τη φιλοσοφία τού Delta αυτή τη σεζόν.

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Ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, αντλεί στοιχεία, κουλτούρες, καινοτομίες, τεχνικές και ιδέες για να δώσει στην ελληνική γαστρονομία μια νέα ματιά. Σε αυτή την οπτική η ελληνική ύπαιθρος πρωταγωνιστεί: όχι μέσα από παραδοσιακές συνταγές, αλλά μέσα από τα τοπία, τις εποχές και τα υλικά της.

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«Ο ελληνικός τόνος έρχεται από τα νερά της Αλοννήσου. Οι άγριες μορχέλες από τα δάση του Παρνασσού. Η σκορπίνα από την Κέρκυρα, ενώ το αρνί από τα βουνά της Ηπείρου οδηγεί τη γεύση σε ένα διαφορετικό, ορεινό τοπίο. Από τα βαθιά νερά γύρω από την Εύβοια έρχονται οι λείες αχιβάδες, συλλεγμένες μία προς μία από τον δύτη και φίλο του εστιατορίου, Στέλιο. Κάθε υλικό έχει τη δική του ιστορία. Αυτά τα υλικά δεν είναι απλώς προϊόντα που επιλέχθηκαν για ένα μενού. Πίσω από το καθένα υπάρχει ένας τόπος, μια εποχή και, συχνά, ένας άνθρωπος. Και στο Delta η ιστορία αυτή δεν τελειώνει στην πρώτη ύλη. Η ζύμωση, η ωρίμανση, η συντήρηση, η φωτιά και το μαγείρεμα ακριβείας γίνονται εργαλεία για να δοθεί χρόνος στη γεύση να εξελιχθεί. Κάποιες παρασκευές ξεκινούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες πριν φτάσουν στο τραπέζι. Η τεχνική, όμως, παραμένει διακριτική. Δεν έχει στόχο να εντυπωσιάσει για τον εαυτό της. Έχει έναν μόνο σκοπό: Να κάνει το υλικό να μιλήσει πιο καθαρά», εξηγούν οι συντελεστές του Delta.

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﻿Info: deltarestaurant.gr

Ανακαλύψτε τη μυσταγωγία της Παλαιάς Μουσικής: Εννέα ξεχωριστές συναυλίες έρχονται στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής

Για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής αυτό δεν είναι ένα απλό event: Είναι εννέα μουσικές μυσταγωγίες που θα δώσουν μαγεία στο τέλος του φθινοπώρου. Οι «Ημέρες Παλαιάς Μουσικής», όπως ονομάζεται αυτός ο κύκλος συναυλιών που θα γίνουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, είναι «ένα πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου».

Camino Μedieval, Tobias Schlierf

Από τις 19 έως και τις 29 Νοεμβρίου, κορυφαίοι Έλληνες και Ευρωπαίοι μουσικοί θα συναντηθούν σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο θα χωρίζεται σε δύο θεματικούς πόλους: «Η εποχή των επαναστάσεων», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη, και «Ενεργά παρελθόντα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.

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Δήμος Γκουνταρούλης και Μάρκελλος Χρυσικόπουλος / Φωτογραφία: G._Antonoglou

«Οι Ημέρες Παλαιάς Μουσικής ξεκινούν από την πεποίθηση ότι το παρελθόν αποτελεί ένα ενεργό πεδίο ακρόασης και επανερμηνείας, που εξακολουθεί να μας αφορά, να μας προκαλεί και να παράγει νέα νοήματα», σημειώνουν οι συντελεστές του φεστιβάλ «Ημέρες Παλαιάς Μουσικής».

EARLY DAYS Concert 19.11

Ο Α΄ Κύκλος, «Η εποχή των επαναστάσεων» (19, 20, 21, 22 Νοεμβρίου), είναι αφιερωμένος στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και στον δημιουργικό του περίγυρο, παρουσιάζοντας τέσσερις συναυλίες με έργα από τα τέλη του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και από τον κλασικισμό στον πρώιμο ρομαντισμό, με αριστουργηματικά έργα μουσικής δωματίου των Γιόζεφ Χάυντν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Φραντς Σούμπερτ σε όργανα εποχής.

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Shunske Sato / Shuann Chai

Ο Β΄ Κύκλος, «Ενεργά παρελθόντα» (26, 27, 28, 29 Νοεμβρίου), περιλαμβάνει πέντε συναυλίες που φέρνουν την ιστορική ερμηνεία σε διάλογο με τη σύγχρονη δημιουργία, καθώς νέες αναθέσεις σε Έλληνες συνθέτες, τζαζ προσεγγίσεις στις παραλλαγές τού Μπαχ, ηλεκτρονικοί ήχοι και υβριδικές μορφές επανενεργοποιούν το ιστορικό υλικό.

EARLY DAYS Concert 22.11

Info: Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ | nationalopera.gr

Ώρες έναρξης: 20.30 / 19.30 (22/11) / 20.00 & 21.30 (27/11) / 18.30 (29/11)

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 / Φοιτητικό, παιδικό: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και ticketservices.gr

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Ζήστε μια καρνιβορική εμπειρία στο Brutus Tavern, στο πλαίσιο του διεθνούς πρότζεκτ The Rare Tour

Το «The Rare Tour», μια παγκόσμια σειρά συναντήσεων από κορυφαίους σεφ που ειδικεύονται στην καρνιβορική γαστρονομία, επιστρέφει στο Brutus Tavern για τρεις απολαυστικές βραδιές, από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου.

«Στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα, το διεθνές γαστρονομικό project φέρνει κοντά δύο σεφ με ξεχωριστή δημιουργική ταυτότητα, σε ένα ιδιαίτερο culinary collaboration. Ο head chef του Brutus Tavern, Στέφανος Ρίζος, υποδέχεται τον Δανό σεφ Casper Sobczyk, chef & co-owner του CAPA Copenhagen, ενός εστιατορίου που καταλαμβάνει την 43η θέση στη λίστα με τα 101 κορυφαία steak restaurants παγκοσμίως για το 2026. Με σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος Chef Profile of the Year 2023, ο Casper Sobczyk φέρνει τη δική του γαστρονομική προσέγγιση, συναντώντας τη μαγειρική φιλοσοφία του Στέφανου Ρίζου», εξηγεί η ομάδα του εστιατορίου Brutus Tavern στο Κολωνάκι.

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Οι δύο σεφ θα παρουσιάσουν τρία four hands δείπνα, δημιουργώντας μια κοινή γαστρονομική εμπειρία που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την τεχνική και τη σύγχρονη προσέγγιση στη γαστρονομία του κρέατος.

Info και κρατήσεις: brutustavern.gr

Λεβέντη 3, Κολωνάκι, 19:00 - 00:00, τηλ. 210 724 04 53

Απολαύστε ένα ηχητικό δρώμενο γεμάτο χρώμα και μουσική: Οκτώ δεκαετίες δημιουργίας του Κώστα Τσόκλη στο Megaron Plus

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις επτά το απόγευμα, θα μπορείτε να δείτε το ηχητικό δρώμενο «Διαδρομές ή ένας ανέφικτος στόχος», μια ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του σπουδαίου εικαστικού Κώστα Τσόκλη που θα συνοδεύεται από ένα λιτό εικαστικό υλικό και τη μουσική του συνθέτη Δημήτρη Μαραγκόπουλου, στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Megaron Plus, με ελεύθερη είσοδο (κατόπιν ηλεκτρονικής κράτησης που θα πρέπει να κάνετε στις 19/11).



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Έργο «ΚΙΒΩΤΟΣ 1991» του Κώστα Τσόκλη

«Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ντοκουμέντο που συνδυάζει την ιστορική αφήγηση του εικαστικού Κώστα Τσόκλη με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Ο λόγος, η εικόνα και η μουσική συναντιούνται σε ένα συναρπαστικό ταξίδι: μνήμες και προσωπικές αναζητήσεις, τα μεγάλα κινήματα της Τέχνης, η διεθνής παρουσία του Τσόκλη και τα ταξίδια του. Η αφήγηση περνά από τα σημαντικότερα έργα των οκτώ περιόδων της δημιουργικής του πορείας, και μέσα από αυτά ξετυλίγεται η αγωνιώδης πλευρά του 20ού και των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα», εξηγούν οι συντελεστές του δρώμενου.

Έργο «GENESIS 1992», Fattoria di Celle, Συλλογή Gori, Πιστόια

«Η επαφή μου με την ηχογραφημένη αυτοβιογραφική μαρτυρία του Κώστα Τσόκλη ήταν από την πρώτη στιγμή καταλυτική. Κάτω από τη φαινομενικά όχι φορτισμένη αφήγησή του, ένιωσα να ξετυλίγεται ένας πολυδιάστατος κόσμος, γεμάτος προσωπικά βιώματα, εκλεπτυσμένες και βαθιές σκέψεις, συναισθήματα, που όλα μαζί όμως συνδέονταν οργανικά με την ιστορική και πολιτισμική σε συνεχή αλλαγή εξωτερική πραγματικότητα. Οκτώ δεκαετίες δημιουργίας και μιας πορείας σε μια Ελλάδα αλλά και σε μια Ευρώπη γεμάτη εντάσεις, ανησυχία, αλλαγές, πολέμους αλλά και δημιουργία. Η κοινή επιθυμία για μια συνεργασία κατέληξε σε αυτό το ηχητικό δρώμενο, που συνοδεύεται από ένα λιτό εικαστικό υλικό. Η φωνή του κορυφαίου εικαστικού μαζί με ό,τι μεταφέρει συλλειτούργησε μαζί με τη μουσική, και με έναν απρόσμενο τρόπο δημιούργησε κάτι τελείως νέο και αυτόνομο. Έτσι κι αλλιώς, είχα προσεγγίσει το κείμενό του κρυπτογραφικά, εσωτερικά, επιχειρώντας να διεισδύσω στα βαθύτερα επίπεδα του λόγου του, που με ευφυΐα τα κρατούσε προστατευμένα από την επιφανειακή ακρόαση και επικοινωνία. Η εμπειρία μου με αυτή τη συνύπαρξη ήταν μοναδική και τη νιώθω σαν μια καλή τύχη και ευλογία», προσθέτει ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος.

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O Kώστας Τσόκλης κατά τη δημιουργία του ΔΕΟΣ, 2025 / Φωτογραφία: Olympia Krasagaki

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» της Τήνου.

Info: Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου: megaron.gr/event/costas-tsoclis