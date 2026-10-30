Ένα ελληνικό νησί στους 10 ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου για το 2027 -Η λίστα - iefimerida.gr

Σημαντική διεθνή τουριστική προβολή για τη Σάμο αποτελεί η συμπερίληψή της στη λίστα με τους 10 ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2027.

Τη λίστα αναδεικνύει η έγκυρη διεθνής ταξιδιωτική ιστοσελίδα Falstaff, με βάση την έρευνα της Skyscanner.

Ποια είναι τα travel trends 2027 της Skyscanner

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σάμος καταγράφει αύξηση 75% στις αναζητήσεις πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση ανάμεσα σε δέκα προορισμούς παγκοσμίως που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο ενδιαφέροντος.

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Η κατάταξη βασίζεται στην έκθεση Travel Trends 2027 της Skyscanner, της διεθνούς πλατφόρμας αναζήτησης ταξιδιών, η οποία ανέλυσε τις ποσοστιαίες μεταβολές στις αναζητήσεις πτήσεων σε ετήσια βάση.

Από τους προορισμούς που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση, επιλέχθηκαν δέκα ανερχόμενοι προορισμοί που εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών το 2027.

Στο αφιέρωμά του, το Falstaff περιγράφει τη Σάμο ως ένα νησί με σπουδαία αρχαία ιστορία, όμορφες παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστο από τον μαζικό τουρισμό.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Παράλληλα, το δημοσίευμα προβάλλει τους καταρράκτες του Ποταμιού ως χαρακτηριστικό σημείο φυσικού κάλλους, καθώς και το λιμάνι του Πυθαγορείου, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Πυθαγόρα.

Ένα νησί με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους

Η σύνδεση του νησιού με τον σπουδαίο μαθηματικό και φιλόσοφο, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο, αναδεικνύεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής του ταυτότητας.

Η λίστα με τους 10 ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς

Στην ίδια λίστα, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μπισκέκ του Κιργιστάν, ακολουθεί η Χουργκάντα της Αιγύπτου, το Μάλμε της Σουηδίας και το Τράπανι της Ιταλίας.

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Μετά τη Σάμο, ακολουθούν η Τσονγκτσίνγκ της Κίνας, η Ντα Νανγκ του Βιετνάμ, το Σαλ του Πράσινου Ακρωτηρίου, το Κιτίλα της Φινλανδίας και η Πόλη της Γουατεμάλας.

Η παρουσία της Σάμου ανάμεσα σε προορισμούς από διαφορετικές ηπείρους επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι αυθεντικοί προορισμοί με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον.

Η προβολή αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω του Μέσου που τη φιλοξενεί. Το Falstaff αποτελεί καθιερωμένο Μέσο με εκατομμύρια επισκέψεις και με διεθνή παρουσία στους τομείς της γαστρονομίας, του κρασιού, των ταξιδιών και του lifestyle, προσεγγίζοντας κοινό με ενδιαφέρον για ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η Σάμος διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: από τον φυσικό της πλούτο και την πολιτιστική της κληρονομιά έως την αυθεντικότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες της

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Σημειώνεται πως σε προηγούμενες επαφές εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Σάμου με διεθνή Μέσα όπως το συγκεκριμένο, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για αναζήτηση αναλλοίωτων και αυθεντικών προορισμών.

«Η ανάδειξη της Σάμου ανάμεσα στους δέκα ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2027 αποτελεί ένα ιδιαίτερο θετικό μήνυμα για τη δυναμική του νησιού μας.

Η Σάμος διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, από τον φυσικό της πλούτο και την πολιτιστική της κληρονομιά έως την αυθεντικότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες της.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε συστηματικά τη διεθνή προβολή της Σάμου, να διευρύνουμε την αναγνωρισιμότητά της σε αγορές με σημαντικές προοπτικές και να αναδείξουμε τον προορισμό μας ως μια ξεχωριστή επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από τις καθιερωμένες τουριστικές διαδρομές» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Σάμου, Βαγγέλης Μαρνέζος.