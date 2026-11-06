Conde Nast Traveller: Το τοπ 10 των χωρών με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο, σαρώνει η Ελλάδα - iefimerida.gr

Τους δέκα πρώτους γαστρονομικούς προορισμούς δημοσίευσε το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller, παρουσιάζοντας τις χώρες με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως για την παραδοσιακή μεσογειακή κουζίνα της. Ξεχωρίζουν κλασικά πιάτα όπως το σουβλάκι και το τζατζίκι, αλλά και η εμπειρία του φαγητού σε εξωτερικούς χώρους με μαγευτική θέα.

Η Ιταλία αναδείχθηκε νικήτρια χάρη στην παγκοσμίου φήμης κουζίνα της, με τα κρεμώδη ζυμαρικά και τις αυθεντικές πίτσες να κυριαρχούν. Το ταξίδι στη χώρα συνδυάζεται με μοναδικές γαστρονομικές στάσεις σε κάθε περιοχή.

Παρόλο που είναι δύσκολο να οριστεί ένα γαστρονομικό επίκεντρο στην Ιταλία, η περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνα αναγνωρίζεται από πολλούς ως η ανεπίσημη «πρωτεύουσα» του φαγητού, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα της ιταλικής γαστρονομίας.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ισπανία. Ακολουθούν η Ταϊλάνδη, η Κροατία και η Νότια Αφρική, με κάθε χώρα να ξεχωρίζει για τις δικές της γεύσεις.

Στη λίστα με τις δέκα χώρες που ξεχωρίζουν για την κουζίνα τους, όπως τις ψήφισαν οι αναγνώστες του περιοδικού, η Ελλάδα φιγουράρει πολύ ψηλά, στη 2η θέση, με την πρωτιά να καταλαμβάνει η γειτονική μας Ιταλία.

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Το ίδιο περιοδικό ανέδειξε πρόσφατα την Ελλάδα ως την καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο για το 2026, πετυχαίνοντας βαθμολογία 98,14 στα 100 και αφήνοντας πίσω της ανεπτυγμένους προορισμούς όπως την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, αλλά και την Τουρκία.



Ελλάδα: Βαθμολογία 96,72 στα 100 -Σουβλάκι, τζατζίκι και ελιές «έχουν ήδη κερδίσει τις καρδιές μας»

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο καλύτερο φαγητό στον κόσμο, κυρίως λόγω της παραδοσιακής, μεσογειακής κουζίνας της.

«Η Ελλάδα είναι ένα συνονθύλευμα από απέραντη ηπειρωτική χώρα και περίπου 6.000 λαμπερά νησιά, και κάθε πολύχρωμη γωνιά προσφέρει κάτι νέο όσον αφορά το φαγητό.

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Επιβιβαστείτε σε ένα πλοίο για τη Μύκονο για να δοκιμάσετε κυκλαδίτικα μενού σε διακριτικές ταβέρνες, ενώ στην Αθήνα οι σεφ επαναπροσδιορίζουν κλασικές συνταγές μέσα από μια ποικιλία πρωτοποριακών μεθόδων.

Αλλά, ανεξάρτητα από την εκτέλεση, τα κλασικά πιάτα αυτής της μεσογειακής χώρας έχουν ήδη κερδίσει τις καρδιές μας. Σκεφτείτε καυτά σουβλάκια από τη σχάρα, δροσιστικές κουταλιές τζατζίκι και ατελείωτα μικροσκοπικά μπολ με τις καλύτερες ελιές του κόσμου.

Καθώς το φαγητό συνήθως λαμβάνει χώρα σε εξωτερικό χώρο, η μαγευτική θέα σας συνοδεύει πάντα στο τραπέζι, το κερασάκι στην τούρτα του ήδη άψογου γεύματός σας» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες του άρθρου.

Γιατί η Ιταλία βγήκε πρώτη

Η κουζίνα της γειτονικής Ιταλίας ψηφίστηκε στην πρώτη θέση της λίστας, με βαθμολογία 96,92, για τους γνωστούς λόγους: την πάστα και τις πίτσες.

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«Δεν είναι καθόλου νέο το ότι η Ιταλία γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα για το φαγητό. Ο υπέροχος νικητής μας παράγει κρεμώδη ζυμαρικά από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, και η αλλαγή τοποθεσίας για φαγητό αντικαθιστά στην Ιταλία την αλλαγή νησιών (island-hopping).

Τα τραγανά κανόλι στη Σικελία, οι πίτσες μεγαλύτερες από το τραπέζι σας στη Νάπολη και τα ριζότο με νότες ξηρών καρπών στο Μιλάνο είναι μερικές απαραίτητες στάσεις» αναφέρουν οι συντάκτες.

Το άρθρο τονίζει ότι -αν και είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς ένα επίκεντρο της γαστρονομίας στην Ιταλία- πολλοί συμφωνούν πως η περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνα αξίζει περισσότερο να θεωρείται «πρωτεύουσα» του φαγητού.

Οι χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα

Μετά την Ιταλία στην πρώτη θέση και την Ελλάδα στη δεύτερη, οι χώρες που συμπληρώνουν την κατάταξη με τις 10 κορυφαίες χώρες για φαγητό στον κόσμο, σύμφωνα με τα 2026 Readers' Choice Awards του Condé Nast Traveller, είναι:

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3η η Πορτογαλία – 96,57% (για τα θαλασσινά του Ατλαντικού και τα γλυκά της Λισαβόνας)

4η η Ιαπωνία – 96,00% (για τη γαστρονομική σκηνή του Τόκιο και τα ριόκαν)

5η η Ινδονησία – 95,87% (με αναφορές στο Ουμπούντ και στην Τζακάρτα)

6η η Τουρκία – 95,65% (με έμφαση στις αγορές της Κωνσταντινούπολης και στον μπακλαβά του Γκαζιαντέπ)

7η η Ισπανία – 95,48% (με κορυφαίους προορισμούς το Σαν Σεμπαστιάν, τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια)

8η η Ταϊλάνδη – 95,31% (για το street food της Μπανγκόκ)

9η η Κροατία – 94,39% (με ιδιαίτερη μνεία στο Ροβίνι)

10η η Νότια Αφρική – 94,26% (για το Κέιπ Τάουν και το Φράνσχουκ).