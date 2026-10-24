Δύο μουσεία, σε μία ονειρεμένη γωνιά της Ελλάδας, έχουν αποσπάσει 114 βραβεία - iefimerida.gr

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών συμπληρώνει 12 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας καταγράψει μία εντυπωσιακή πορεία.

Τα δύο μουσεία στα Μετέωρα έχουν αποσπάσει περισσότερα από 114 βραβεία και συμμετοχές σε πάνω από 50 διαγωνισμούς.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών

Το Μουσείο έχει καταξιωθεί ως σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την επιστημονική γνώση και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας της περιοχής των Μετεώρων. Αποτελεί ζωντανό παράδειγμα εναλλακτικού τουρισμού, που υπερβαίνει το κλασικό "ήλιος και θάλασσα" και δημιουργεί τουριστικές ροές προς την ενδοχώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πασίγνωστο πλέον Κυνήγι Τρούφας, καθώς και το πρωτοποριακό Κυνήγι Τρούφας με Άλογα. Παράλληλα, θεσμοί όπως η Πανελλήνια Γιορτή Τρούφας, αλλά και άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο το μανιτάρι, αποδεικνύουν πως οι φυσικοί θησαυροί της γης των Μετεώρων, μπορούν να μετατραπούν σε κορυφαία γαστρονομικά, πολιτιστικά και τουριστικά γεγονότα.

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Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, έχει καταγράψει μία διαδρομή που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή προσήλωση στην ποιότητα, καθιστώντας το Μουσείο ένα από τα πλέον βραβευμένα μουσεία της Ελλάδας.

Τα δύο μουσεία έχουν αποσπάσει περισσότερα από 114 βραβεία και συμμετοχές σε πάνω από 50 διαγωνισμούς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία των προϊόντων μανιταριών και τρούφας που διαθέτει, τα οποία έχουν αποσπάσει περισσότερα από 80 βραβεία. Αξίζει δε να τονιστεί ότι κάθε προϊόν της σειράς μανιταροπροϊόντων του, έχει βραβευτεί ξεχωριστά, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική ποιότητα και την ξεχωριστή δυναμική της.

Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίαw του, το Μουσείο συνεχίζει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να διεκδικεί νέες διακρίσεις, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει εγχειρήματα, με ξεχωριστή ταυτότητα και ευρεία αναγνώριση. Πρόσφατα βραβεύθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά με το Χρυσό Βραβείο Γεύσης, στο διαγωνισμό Best Greek Food Awards 2026.

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Μια σημαντική διάκριση, που βασίζεται στις αξιολογήσεις και απόψεις των καταναλωτών στις μηχανές αναζήτησης και στα social, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους για τα προϊόντα μας, τονίζει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Μουσείου Νίκος Πάλλας,

Στο μουσείο υπάρχουν 250 από τα κυριότερα είδη μανιταριών

Οι συλλογές του μουσείου

Το Μουσείο περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή πτηνών και θηλαστικών καθώς και ένα ολοκληρωμένο μουσείο μανιταριών, το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου 350 είδη ζώων και 250 από τα κυριότερα είδη μανιταριών.

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Ο τρόπος παρουσίασης των συλλογών μέσα από διοράματα, αναπαριστά με απόλυτη ακρίβεια, το φυσικό περιβάλλον που διαβιούν τα ζώα και αναπτύσσονται τα μανιτάρια. Η ποιότητα των εκθεμάτων είναι εξαιρετική.

Η τοποθέτησή τους στον χώρο γίνεται σε θεματικές ενότητες, και τα εκθέματα κατανέμονται ανάλογα με τον τύπο του οικοσυστήματος, στο οποίο ανήκουν.

Για τα μανιτάρια έχει σχεδιαστεί ένας πρωτότυπος τρόπος παρουσίασης, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις φάσεις ανάπτυξής τους παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται σε κάθε επιμέρους οικοσύστημα.

Το Μουσείο περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή πτηνών και θηλαστικών καθώς και ένα ολοκληρωμένο μουσείο μανιταριών, το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα ενώ υπάρχουν περίπου 350 είδη ζώων

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Η άριστη ποιότητα των εκθεμάτων και το κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, προδιαγράφουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και καθιστούν τη μουσειακή εμπειρία, όχι μόνο ευχάριστη, αλλά και παραγωγική. Το Μουσείο διαθέτει μια πλούσια συλλογή ενδημικών και αποδημητικών πτηνών που ζουν κυρίως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες ηπείρους. Ορισμένα απ’ αυτά είναι σπάνια, άλλα κινδυνεύουν με αφανισμό και προστατεύονται, ενώ κάποια έχουν ήδη εξαφανιστεί. Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, που συνορεύει με τρεις ηπείρους, καθίσταται ένας από τους πιο πλούσιους σε βιοποικιλότητα τόπους. Από τα 475 είδη πουλιών που υπολογίζεται ότι ζουν στην Ευρώπη, τα 436 είδη ευδοκιμούν στην Ελλάδα, είτε την διασχίζουν κατά την αποδημία τους.

Ως εκ τούτου, η συλλογή από πτηνά του Μουσείου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα και θα ανανεώνεται συνεχώς με νέα εκθέματα. Αποτελεί πόλο έλξης, που εμπλουτίζει τις γνώσεις για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν πολλά από τα είδη που εκτίθενται και αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας τους.

Φωτογραφίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΑΠΕ-ΜΠΕ