Γιατί δεν πρέπει να ανάβετε τα φώτα όταν μπαίνετε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για πρώτη φορά - iefimerida.gr

Μία υπάλληλος ξενοδοχείου προειδοποίησε ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν το δωμάτιο τους για κοριούς με το που μπαίνουν σε αυτό.

Η Halee Whiting έδωσε μάλιστα και συγκεκριμένες οδηγίες τονίζοντας ότι το πιο βασικό είναι να μην ανάψουν τα φώτα με το εισέλθουν στο δωμάτιο καθώς, όπως εξήγησε, οι κοριοί εντοπίζονται πιο εύκολα στο ημιφώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι να κάνετε αν βρείτε κοριούς στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σας

Η ειδικός στον κλάδο της φιλοξενίας έδωσε επίσης συμβουλές για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι πελάτες ενός ξενοδοχείου στην περίπτωση που εντοπίσουν σημάδια προσβολής. Συμβούλευσε τους ακολούθους της να «τραβήξουν φωτογραφίες και να καταγράψουν τα πάντα». «Αυτό περιλαμβάνει τη σημείωση της ώρας που κάνατε check-in, του αριθμού του δωματίου, των πάντων», είπε. «Αν κάνετε πρώτα check-in και ελέγξετε το δωμάτιό σας και βρείτε μια προσβολή από κοριούς, τραβήξτε φωτογραφίες, κρατήστε μια σημείωση και επιστρέψτε την στη ρεσεψιόν», συνέχισε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα περισσότερα ξενοδοχεία θα μεταφέρουν τους επισκέπτες σε νέο δωμάτιο και «θα σας επιστρέψουν τα χρήματά σας, κατά πάσα πιθανότητα».

Οι κοριοί είναι μικρά, σκούρα κίτρινα, κόκκινα ή καφέ έντομα χωρίς φτερά, με οβάλ επίπεδα σώματα που τρέφονται με αίμα ζώων και ανθρώπων. Συνήθως προσβάλλουν περιοχές που είναι γυμνές κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Προκαλούν κόκκινα τσιμπήματα που μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα, αλλά είναι απίθανο να προκαλέσουν άλλα προβλήματα υγείας.