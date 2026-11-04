Time Out: Οι δέκα κορυφαίοι προορισμοί για τα Χριστούγεννα του 2026 -Οι πιο γοητευτικές πόλεις του κόσμου για τις γιορτές - iefimerida.gr

Το βρετανικό περιοδικό Time Out κατέγραψε τους κορυφαίους προορισμούς για τις γιορτές του 2026, και δέκα πόλεις ξεχωρίζουν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Νέα Υόρκη, με το δέντρο του Ροκφέλερ Σέντερ και τις βιτρίνες της, και το Λονδίνο, με τις αγορές και το θεατρικό «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», αποτελούν κορυφαίους προορισμούς για μια κλασική, ρομαντική εορταστική εμπειρία.

Στη Φινλανδία, το Ροβανιέμι αποτελεί την επίσημη γενέτειρα του Άγιου Βασίλη, ενώ η Κοπεγχάγη ξεχωρίζει για το ζεστό κρασί και το Εδιμβούργο για την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά του στους Κήπους της Πρίνσες Στριτ.

Το Ζάγκρεμπ έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό χάρη στη βραβευμένη γιορτή του, το Ρέικιαβικ συνδυάζει το βόρειο σέλας με την τοπική παράδοση, και η Μπριζ του Βελγίου αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της σοκολάτας.

Για όσους προτιμούν γιορτές χωρίς κρύο, το Σίδνεϋ προσφέρει χριστουγεννιάτικα μπάρμπεκιου στην παραλία, ενώ το Νουκ στη Γροιλανδία εγγυάται σχεδόν σίγουρα λευκά Χριστούγεννα με θέα το βόρειο σέλας και τοπικές γεύσεις.

Τα φώτα ανάβουν ένα ένα στους δρόμους, τα πρώτα αστεία με τη Μαράια Κάρεϊ κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο και κάποιος στην παρέα έχει προτείνει ένα Σαββατοκύριακο ή μια απόδραση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά. Η μεγάλη μέρα πλησιάζει γρήγορα, και τώρα είναι η στιγμή να αποφασίσει κανείς πού στον κόσμο θέλει να ξυπνήσει το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χριστούγεννα σαν σε καρτ ποστάλ

Το βρετανικό περιοδικό Time Out κατέγραψε τους κορυφαίους προορισμούς για τις γιορτές του 2026, και δέκα πόλεις ξεχωρίζουν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο να γιορτάζει. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν μοιάζουν πουθενά ίδια. Στην Κοπεγχάγη είναι ζεστό κρασί και παράθυρα φωτισμένα με κεριά, στο Ρέικιαβικ δεκατρία σκανταλιάρικα πλάσματα της λαϊκής παράδοσης που αφήνουν δώρα στα παπούτσια των παιδιών, στο Σίδνεϊ ψητά στην παραλία κάτω από τον ήλιο. Από χιονισμένα παραμύθια μέχρι γιορτές με μαύρισμα, η λίστα έχει κάτι για κάθε ταξιδιώτη.

Δέκα πόλεις για αξέχαστα Χριστούγεννα

Πρώτη βρίσκεται η Νέα Υόρκη, που έχει αναπαρασταθεί αμέτρητες φορές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και όχι άδικα. Οι εκθαμβωτικές γιορτινές βιτρίνες της Πέμπτης Λεωφόρου, το δέντρο του Ροκφέλερ Σέντερ, που φέτος ανάβει στις 2 Δεκεμβρίου, και οι υπαίθριες αγορές της πόλης συνθέτουν μια ρομαντική, αξέχαστη εποχή που μόνο το Μεγάλο Μήλο μπορεί να προσφέρει.

Για λίγες εβδομάδες, ολόκληρη η πόλη επιβραδύνει και αφήνεται στη ζεστασιά των ημερών. Η συντάκτρια του Time Out Νέας Υόρκης, Σέι Γουίβερ, συμβουλεύει τους επισκέπτες να μη μείνουν μόνο στο Μανχάταν και να πάρουν το μετρό ως το Ντάικερ Χάιτς του Μπρούκλιν, όπου ολόκληροι δρόμοι με σπίτια διαγωνίζονται για τον πιο υπερβολικό φωτισμό της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Λονδίνο ακολουθεί ως ο ιδανικός προορισμός για τους παραδοσιακούς ρομαντικούς. Η υπεύθυνη ευρωπαϊκής ύλης του περιοδικού, Έλα Ντόιλ, παραδέχεται ότι είναι προκατειλημμένη, αφού θεωρεί τη βρετανική πρωτεύουσα την καλύτερη πόλη του κόσμου σχεδόν όλο τον χρόνο, με πιθανή εξαίρεση τον Ιανουάριο, όμως επιμένει ότι τις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα το επιχείρημα είναι ακαταμάχητο.

Μόλις τελειώνει το καλοκαίρι, η πόλη ζωντανεύει, στολίζεται με φώτα και γεμίζει με αγοραστές. Ψώνια γύρω από το Όξφορντ Σέρκους, μια βραδιά στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Νότιας Όχθης, ένας ρομαντικός περίπατος στο τραγανό κρύο του Χάμπστεντ Χιθ και λίγος ρόλος Χιού Γκραντ στο Νότινγκ Χιλ. Το Λονδίνο, κατά τη Ντόιλ, φτιάχτηκε για τα Χριστούγεννα, και ούτε ο πιο γκρινιάρης Λονδρέζος δεν μπορεί να το αρνηθεί.

Και δεν είναι λονδρέζικα Χριστούγεννα χωρίς τη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» στο θέατρο Old Vic, που γιορτάζει φέτος τα δέκα της χρόνια με τον Τζάιλς Τερέρα στον ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ / ΑΡ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζεστό κρασί, τάρανδοι και βόρειο σέλας

Στη Φινλανδία, ελάχιστα μέρη είναι τόσο γιορτινά όσο το Ροβανιέμι, η πρωτεύουσα της Λαπωνίας και επίσημη γενέτειρα του Άγιου Βασίλη. Η πόλη όμως δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από αυτόν. Μετά την εξερεύνηση του Χωριού του Άγιου Βασίλη και τις βόλτες με τάρανδους, οι επισκέπτες μπορούν να αφήσουν τις έγνοιες τους σε μια σάουνα, γνήσια φινλανδική χριστουγεννιάτικη παράδοση. Αφού δεν υπάρχει κυριολεκτικά πιο χριστουγεννιάτικο μέρος στη Γη, το περιοδικό προτείνει μια διαδρομή με έλκηθρο που σέρνουν τάρανδοι, διαθέσιμη μέσα στο ίδιο το χωριό.

Η Κοπεγχάγη κερδίζει τις εντυπώσεις χάρη στο γκλεγκ, το σκανδιναβικό ζεστό κρασί. Τα μικρά ζωγραφιστά σπιτάκια στις χριστουγεννιάτικες κάρτες του σούπερ μάρκετ μοιάζουν, κατά πάσα πιθανότητα, με εκείνα που στοιχίζονται στους δρόμους της δανικής πρωτεύουσας, όπου τα παράθυρα λάμπουν ζεστά και φιλόξενα. Το κρύο είναι τσουχτερό, αλλά υπάρχουν παντού σημεία που σερβίρουν γκλεγκ, το οποίο, όπως ψιθυρίζει η ταξιδιωτική συντάκτρια Λιβ Κέλι, είναι καλύτερο από το βρετανικό ζεστό κρασί.

Η ίδια προτείνει μια βόλτα στη σκεπαστή αγορά Τόρβεχαλερνε και ένα ποτήρι στον δρόμο της επιστροφής. Με μέση θερμοκρασία Δεκεμβρίου μόλις 3 βαθμούς Κελσίου, ο καλύτερος τρόπος για να ζεσταθεί κανείς είναι η σάουνα. Στο La Banchina, ένα μικρό καφέ δίπλα στο νερό στη χερσόνησο Ρεφσχαλέεν, ο επισκέπτης μπορεί να ιδρώσει στην ξυλόσομπα σάουνα, να βουτήξει στο λιμάνι και να ξεπαγώσει με ένα πιάτο σούπα.

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ / SHUTTERSTOCK

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Εδιμβούργο ξεχωρίζει για τη χριστουγεννιάτικη αγορά του. Κάθε πόλη λάμπει και μυρίζει ζεστό κρασί τον Δεκέμβριο, λίγες όμως το κάνουν όπως η σκωτική πρωτεύουσα. Η αγορά απλώνεται από τους Ανατολικούς Κήπους της Πρίνσες Στριτ ως το Βασιλικό Μίλι, με γιορτινά εδέσματα, παιχνίδια λούνα παρκ και πολλούς πάγκους με ουίσκι για ένα ζεστό ποτό, και λειτουργεί από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου.

Για όσους μείνουν για την Πρωτοχρονιά, οι παγκοσμίως φημισμένες γιορτές του Χογκμανέι διαρκούν από τις 29 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου, με τους Underworld επικεφαλής της συναυλίας στους Κήπους τη μεγάλη νύχτα. Και για εντυπωσιακή θέα της πόλης, με την πιθανότητα να έχει κανείς για συντροφιά ένα αλπακά, το περιοδικό προτείνει έναν χειμωνιάτικο περίπατο στους λόφους Πέντλαντ.

Στην Κροατία, το Ντουμπρόβνικ και η ακτή κλέβουν την παράσταση το καλοκαίρι, αλλά τον Δεκέμβριο το βάρος περνά στην πρωτεύουσα. Το Ζάγκρεμπ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης, κυρίως χάρη στη βραβευμένη γιορτή της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, που απλώνεται σε όλη την πόλη από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου.

ΕΛΣΙΝΚΙ / FACEBOOK

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγορές, ζωντανή μουσική και φωτεινά στολίδια γεμίζουν πλατείες και πάρκα, με τα φωτισμένα δέντρα του πάρκου Ζρίνιεβατς να ξεχωρίζουν και την πλατεία Μπαν Γέλατσιτς στην καρδιά των εκδηλώσεων. Ένα ζεστό κρασί, ίσως μόνο ένα, πριν από το πατινάζ σε κάποιο από τα παγοδρόμια της πόλης.

Μετά τις κεντρικές πλατείες, αξίζει η ανάβαση στην Άνω Πόλη και ο περίπατος στην παλιά, φωτισμένη με φανάρια συνοικία του Στροσμάγιερ, που γεμίζει με φαγητό του δρόμου, πάγκους με καφέ και ζωντανή μουσική, προσφέροντας μερικές από τις ωραιότερες εικόνες των χριστουγεννιάτικων φώτων. Στο τέλος της διαδρομής περιμένει μια υπέροχη θέα του καθεδρικού ναού.

Δέρμα φάλαινας, σοκολάτα και ψητά στην άμμο

Στο Ρέικιαβικ, πρωταγωνιστές είναι τα δεκατρία πειραχτήρια της ισλανδικής λαϊκής παράδοσης, τα λεγόμενα «Παλικάρια των Χριστουγέννων», που κατά το έθιμο αφήνουν δώρα στα παπούτσια των φρόνιμων παιδιών. Η εποχή είναι υπέροχη για επίσκεψη στην ισλανδική πρωτεύουσα, με αγορές και παγοδρόμια σε όλη την πόλη, ενώ οι ατελείωτες νύχτες δίνουν μεγάλες πιθανότητες να δει κανείς το βόρειο σέλας. Το μέγαρο συναυλιών Χάρπα, εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό επίτευγμα απ' έξω, γεμίζει μέσα με χριστουγεννιάτικη χαρά, φιλοξενώντας όλο τον Δεκέμβριο συναυλίες με γιορτινή μουσική.

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ / ΑΡ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπριζ του Βελγίου είναι ο προορισμός για τους λάτρεις της σοκολάτας. Η γαλοπούλα, τα γλυκά με αποξηραμένα φρούτα και το πανετόνε μπορεί να έρχονται πρώτα στο μυαλό, όμως τα Χριστούγεννα δεν θα ήταν ίδια χωρίς σοκολάτα. Από την πηχτή ζεστή σοκολάτα της χριστουγεννιάτικης αγοράς, που λειτουργεί από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου, ως τον παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο κορμό, η μικρή πόλη έχει γλυκά για να γεμίσουν όλες οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες. Κι αν, για κάποιον παράξενο λόγο, κάποιος λαχταρήσει κάτι αλμυρό, μπορεί να καταφύγει στα παϊδάκια και στη μπίρα του Ribs ’n’ Beer.

Για όσους θέλουν γιορτές χωρίς χειμώνα, η Αυστραλία είναι η καλύτερη επιλογή. Το Σίδνεϊ έχει όλα τα φώτα και τα δέντρα μιας τυπικής χριστουγεννιάτικης πόλης, αλλά με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς. Ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι στην ψησταριά δίπλα στη θάλασσα, γράφει το περιοδικό, δεν πρέπει να υποτιμάται πριν το δοκιμάσει κανείς.

Είναι από τα λίγα μέρη της λίστας όπου δεν χρειάζονται τέσσερα στρώματα ρούχων, και η ευκαιρία αξιοποιείται στη γιορτή «Κάλαντα στο Ντομέιν», όπου κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, χιλιάδες κάτοικοι μαζεύονται στο πάρκο με πικνίκ και κεριά για ένα τεράστιο υπαίθριο τραγούδι.

ΣΙΔΝΕΪ / SHUTTERSTOCK

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για Χριστούγεννα σχεδόν σίγουρα λευκά, ο προορισμός είναι η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. Τον Δεκέμβριο, το Νουκ είναι παγωμένοι σταλακτίτες, αφράτο χιόνι και πορτοκαλί φωτεινά αστέρια κρεμασμένα σχεδόν σε κάθε παράθυρο, έθιμο που φέρνει λίγο φως σε μια εποχή όπου ο ήλιος μόλις που υψώνεται πάνω από τον ορίζοντα.

Το σκοτάδι έχει όμως και θετική πλευρά, αφού τις καθαρές νύχτες το βόρειο σέλας συχνά δίνει παράσταση πάνω από την πόλη. Ύστερα είναι το φαγητό. Δίπλα στα δανέζικα γλυκά και τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το γιορτινό τραπέζι περιλαμβάνει συχνά το μάτακ, δέρμα φάλαινας με ένα στρώμα λίπους, και το κίβιακ, μικρά θαλασσοπούλια που ζυμώνονται ολόκληρα μέσα σε δέρμα φώκιας.

Για τους ντόπιους είναι αληθινές λιχουδιές, για τους υπόλοιπους μια μικρή δοκιμασία για το στομάχι. Στις χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης ο επισκέπτης θα βρει χειροποίητα γάντια από μαλλί μοσχοβοδιού και σπιτικές κεραμικές κούπες, ενώ αξίζει να μείνει και για την Πρωτοχρονιά, την οποία οι Γροιλανδοί γιορτάζουν δύο φορές: πρώτα στις οκτώ το βράδυ, όταν σημαίνουν μεσάνυχτα στη Δανία, και ξανά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.