Time Out: Αυτές είναι οι 39 πιο κουλ γειτονιές του κόσμου για το 2025 -Έκπληξη στην κορυφή [εικόνες] - iefimerida.gr

Εδώ και οχτώ χρόνια, το Time Out εντοπίζει τις πιο κουλ γειτονιές των σπουδαιότερων πόλεων του κόσμου, και δημιουργεί την καθιερωμένη ετήσια κατάταξή του.

Μέρη όπου η νυχτερινή ζωή, η τέχνη, ο πολιτισμός και το προσιτό φαγητό και ποτό βρίσκονται σε κάθε γωνιά και σε κάθε στενό δρομάκι.

Εκεί όπου η διαφορετικότητα γιορτάζεται και οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις ευημερούν – από παραδοσιακά στέκια μέχρι τους πιο πρωτοποριακούς καλλιτεχνικούς χώρους. Με απλά λόγια, οι πιο κουλ γειτονιές του κόσμου είναι εκείνες που αντιπροσωπεύουν την ψυχή των πόλεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον δικό τους μοναδικό τοπικό χαρακτήρα που ελκύει τον κόσμο να ζει, να εργάζεται και να διασκεδάζει εκεί.

Ποιες είναι οι γειτονιές που πληρούν τα κριτήρια φέτος;

Για να το ανακαλύψει το Time Out, ζήτησε από το δίκτυο των συνεργατών τους, δημοσιογράφους και συντάκτες σε πλήθος πόλεων, να προτείνουν την πιο «ζωντανή» περιοχή της πατρίδας τους αυτή τη στιγμή. Έπειτα, κατέταξαν κάθε γειτονιά με βάση κριτήρια όπως ο πολιτισμός, η κοινότητα, η ποιότητα ζωής, η νυχτερινή διασκέδαση, το φαγητό και ποτό, η ζωή στον δρόμο, καθώς και εκείνο που οριστεί αίσθημα του «τώρα».

Στη φετινή λίστα υπάρχουν φιλόξενες, σαν χωριά γειτονιές με δεμένες κοινότητες, μέχρι ανανεωμένα κέντρα πόλεων και πρώην βιομηχανικές περιοχές που μετατράπηκαν σε δημιουργικές εστίες. Πολλές είναι υποτιμημένες σε σχέση με τις πιο εμπορικές τους «αντιπάλους» ενώ άλλες εξελίχθηκαν σε απροσδόκητους γαστρονομικούς προορισμούς ή πόλους έλξης για καλλιτέχνες, συγγραφείς και ακτιβιστές. Αυτό που όλες έχουν κοινό είναι το πνεύμα του «φτιάξ’ το μόνος σου» και μια ροπή προς την ευρηματικότητα και τη διασκέδαση.

Jimbōchō στο Τόκιο / Φωτογραφία: Unsplash

Πέρυσι, η Nortre-Dame-Du-Mont στη Μασσαλία κατέκτησε την κορυφή χάρη στη καλλιτεχνική της γοητεία και τα υπέροχα σημεία για φαγητό, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν η Laureles στο Μεντεγίν της Κολομβίας.

Φέτος, η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο είναι η Jimbōchō στο Τόκιο! Αυτή η μικρή γωνιά της πόλης αποτελεί απόδραση από τη γύρω αστική μητρόπολη και περιγράφεται από τον αρθρογράφο του Time Out Tokyo, Shota Nagao, ως το «στέκι επιλογής για γενιές διανοουμένων του Τόκιο».

Το Jimbōchō είναι περισσότερο γνωστό για την πληθώρα των boutique βιβλιοπωλείων του, συγκεκριμένα 130. Τα περισσότερα ειδικεύονται σε μεταχειρισμένα βιβλία και «στεγάζονται σε χαμηλά, ελαφρώς παλαιού τύπου κτίρια μικτής χρήσης».

Borgerhout, Αμβέρσα / Φωτογραφία: Unsplash

Εδώ συνυπάρχουν γενιές: φοιτητές και ηλικιωμένοι διαβάζουν, πίνουν καφέ και τρώνε μεσημεριανό πλάι-πλάι. Ο Nagao ξεχώρισε επίσης τον πλούτο από υπέροχα εστιατόρια με κάρι ως σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής. Πρόκειται για ένα μέρος όπου «το παρελθόν ενημερώνει ζωντανά το παρόν» με μια «ενεργητική υποβόσκουσα αίσθηση» και που σίγουρα διαθέτει εκείνη τη χροιά του «τώρα» που απαιτούν οι συμμετοχές σε αυτή τη λίστα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Borgerhout στην Αμβέρσα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική δημοσιογράφο Sarah Schug, «η ατμόσφαιρα είναι απλή και συνεργατική», και «είναι οι κάτοικοι του Borgerhout που το καθιστούν μία από τις πιο ζωντανές και φιλόξενες γωνιές της Αμβέρσας». Το Barra Funda, η «εναλλακτική ψυχή» του Σάο Πάολο, ολοκλήρωσε την τριάδα της κορυφής.

Το Barra Funda / Φωτογραφία: Unsplash

Οι 39 πιο κουλ γειτονιές του κόσμου το 2025: